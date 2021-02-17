Школьники против киберпреступников

С 8 февраля по 22 февраля в рамках Всероссийской акции «Урок цифры» в школах Ленинградской области проводят открытый урок на тему «Приватность в цифровом мире». Организаторами мероприятия выступили Министерство просвещения РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, АНО «Цифровая экономика» и «Лаборатория Касперского» в партнерстве с ключевыми российскими компаниями сферы информационных технологий.

Компания «Лаборатория Касперского» разработала специальный урок, посвященный проблеме защиты данных в интернете, чтобы помочь школьникам разобраться с вопросами личного пространства в цифровом мире и познакомить с профессиями в области кибербезопасности. В Информационно-методическом центре Гатчинского района его провели педагоги дополнительного образования Валентина Булавчук и Лариса Евдокимова.

Ребят из Пригородной школы приветствовали председатель комитета образования Гатчинского района Елена Глыбина, глава администрации Новосветского поселения Елена Огнева, по видеосвязи – главный специалист по информационной безопасности администрации Гатчинского района Дмитрий Кузнецов и менеджер по работе с образовательным сектором компании «Цифровые технологии» Светлана Карандашова.

- Компьютер дает вам большие возможности: общаться с друзьями, выполнять домашнее задание, смотреть фильмы, писать письма, слушать музыку, расширять границы. Хотелось бы, чтобы этот огромный мир был для вас безопасным. Приватность – это личное пространство. Его нужно защищать. Надеюсь, что после этого урока вы станете более осторожными, получите новые знания, чтобы компьютер приносил вам только пользу, - сказала Елена Глыбина.

Елена Огнева отметила, что каждый человек должен знать механизмы защиты персональных данных. Дмитрий Кузнецов обратил внимание на тот факт, что количество обрабатываемой нами информации с каждым годом увеличивается, а мощности техники растут. Поэтому информационная безопасность – актуальная тема, и дети должны знать об «информационной гигиене», чтобы не стать жертвами злоумышленников, которые могут в своих целях использовать чужие персональные данные.

- У вас есть возможность получить профессию, связанную с информационными технологиями. Возможно, в будущем вы будете работать над защитой персональных данных, - добавила Светлана Карандашова.

В ходе Урока цифры «Приватность в цифровом мире» Валентина Булавчук и Лариса Евдокимова рассказали ребятам о таких понятиях, как персональная информация, приватность в интернете, конфиденциальность, информационная безопасность, цифровой след и овершеринг – стремление человека рассказывать окружающим больше, чем стоило бы.

Они также предложили обсудить телефонный разговор девочки Маши и мошенника, который представился знакомым ее мамы и попросил принести ему ее паспорт и банковскую карточку. В своих ответах школьники говорили о том, что, прежде всего, в такой ситуации нужно прервать разговор и позвонить родителям. Благодаря обучающему видеофильму они узнали, каким образом мы оставляем личную информацию о себе в интернете и почему даже фотография может быть использована против ее владельца.

По окончании урока ребятам предложили пройти тестирование и оценить полученную на «Уроке цифры» информацию.





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