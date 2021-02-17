Школьники против киберпреступников

С 8 февраля по 22 февраля
в рамках Всероссийской акции «Урок цифры» в школах Ленинградской области
проводят открытый урок на тему «Приватность в цифровом мире». Организаторами
мероприятия выступили Министерство просвещения РФ, Министерство цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций РФ, АНО «Цифровая экономика» и
«Лаборатория Касперского» в партнерстве с ключевыми российскими компаниями
сферы информационных технологий.
Компания «Лаборатория
Касперского» разработала специальный урок, посвященный проблеме защиты данных в
интернете, чтобы помочь школьникам разобраться с вопросами личного пространства
в цифровом мире и познакомить с профессиями в области кибербезопасности. В
Информационно-методическом центре Гатчинского района его провели педагоги
дополнительного образования Валентина Булавчук и Лариса Евдокимова.
Ребят из Пригородной
школы приветствовали председатель комитета образования Гатчинского района Елена
Глыбина, глава администрации Новосветского поселения Елена Огнева, по видеосвязи
– главный специалист по информационной безопасности администрации Гатчинского
района Дмитрий Кузнецов и менеджер по работе с образовательным сектором
компании «Цифровые технологии» Светлана Карандашова.
- Компьютер дает вам
большие возможности: общаться с друзьями, выполнять домашнее задание, смотреть
фильмы, писать письма, слушать музыку, расширять границы. Хотелось бы, чтобы
этот огромный мир был для вас безопасным. Приватность – это личное
пространство. Его нужно защищать. Надеюсь, что после этого урока вы станете
более осторожными, получите новые знания, чтобы компьютер приносил вам только
пользу, - сказала Елена Глыбина.
Елена Огнева отметила,
что каждый человек должен знать механизмы защиты персональных данных. Дмитрий
Кузнецов обратил внимание на тот факт, что количество обрабатываемой нами
информации с каждым годом увеличивается, а мощности техники растут. Поэтому
информационная безопасность – актуальная тема, и дети должны знать об
«информационной гигиене», чтобы не стать жертвами злоумышленников, которые
могут в своих целях использовать чужие персональные данные.
- У вас есть возможность
получить профессию, связанную с информационными технологиями. Возможно, в
будущем вы будете работать над защитой персональных данных, - добавила Светлана
Карандашова.
В ходе Урока цифры
«Приватность в цифровом мире» Валентина Булавчук и Лариса Евдокимова рассказали
ребятам о таких понятиях, как персональная информация, приватность в интернете,
конфиденциальность, информационная безопасность, цифровой след и овершеринг –
стремление человека рассказывать окружающим больше, чем стоило бы.
Они также предложили
обсудить телефонный разговор девочки Маши и мошенника, который представился
знакомым ее мамы и попросил принести ему ее паспорт и банковскую карточку. В своих
ответах школьники говорили о том, что, прежде всего, в такой ситуации нужно
прервать разговор и позвонить родителям. Благодаря обучающему видеофильму они
узнали, каким образом мы оставляем личную информацию о себе в интернете и
почему даже фотография может быть использована против ее владельца.
По окончании урока
ребятам предложили пройти тестирование и оценить полученную на «Уроке цифры»
информацию.
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