Вячеслав Пирогов: родился в Троцке, учился в Красногвардейске, работал в Гатчине

Долгая дорога жизни
- Я родился в 1928 году в
Троцке. Учился в Красногвардейске. Работал в Гатчине. Получается, жил в трех
городах
Да, работать начал
пастухом на свиноферме. Подсвинков пас – это пяти-шестимесячные поросята. Потом
батрачил в колхозе: на быках, на волах. И последняя моя пастушья специальность,
когда я уже пропас все головы скота, включая коней, была помощник чабана. В
степи под Краснодаром, в станице, круглый год я пас отару. Это вершина моей
карьеры – 350 голов овец. Лет 15-16 мне было… Это в войну, в эвакуации.
…Первый раз мы с мамой
эвакуировались пешком из Гатчины до Александровской, там ходили поезда в
Ленинград. Потом через Ладогу – в Краснодарский край, Ставропольский край,
Северный Кавказ, в Кабардино-Балкарию – там немцы остановили мою эвакуацию.
…Но сначала нас
разместили в Ленинграде на заводе «Прогресс», в новом цеху, напротив «Крестов».
Окна выходили на тюрьму. Оборудование в цеху тогда еще не поставили, только
здание построили. Там поселили 50 семей. В помещении стояло шесть буржуек. У
каждой семьи была кровать, табуретка и шкафчик. С ноября 1941 года мы уже не
раздевались, за водой ходили к Неве. На Литейном подъезд Дома офицеров был
забит трупами. Потому что по Литейному до Моховой шла траншея с водой. Воду
черпали котелками, ведрами, и получился бруствер, на который надо было
заползти. Заползали не все – кто-то так и оставался лежать. Трупы складывали в
подъезд, потом вывозили.
12 марта 1942 года мама
умерла. Я проснулся утром, а она не дышит. Я сам уже не мог двигаться от
голода. Меня полуживого – или полумертвого –вывезли в распределитель, откуда
детей распределяли по детским домам. Потом нас собрались эвакуировать через
Ладогу. Сформировали группу и повезли к Ладожскому озеру. Привезли вечером и
дали команду воспитателям: «Грузите!». Подошли четыре грузовика. А это был уже
апрель. Вода – по кузов. Нужно было закидать в кузов матрасы, чтобы ехать
повыше. Их нагрузили, посадили пассажиров, и они то ли уехали, то ли уплыли.
Мы остались на берегу и
ревели – оттого, что не поместились в те грузовики. А утром нам сказали, что
эти четыре машины ушли под лед…
Да, было страшно. Трасса
шла по льду, покрытому водой – льда не видно. Днем трассу бомбили. Долго ли мы
ехали по Дороге жизни, я не помню. Мы все время смотрели в небо – не появились
ли мессершмитты.
В Кобоне, куда мы
все-таки добрались через Ладогу, нам дали сталинский паек с толстым куском
шоколада и колбасой. Некоторые ребята тут же умерли: не могли сдержаться и
съели сразу все. Меня мама учила в блокаду есть понемногу, и я сдержался…
Побег
от Шмидта
Подогнали эшелон с
телячьими вагонами. Сделали настил – получилось четыре яруса. Туда набивали
всех вповалку, битком. Ехали 15 суток – до Армавира. Постоянно стояли на
разъездах, пропуская воинские эше-лоны. Под Ростовом мы втроем с ребятами пошли
за кипятком и отстали от поезда. Пока разбирались, где что, пока под эшелонами
лазали, наш поезд ушел. Комендант посадил нас на паровоз, и в Ростове мы свой
эшелон догнали. И узнали, что поезд попал под бомбежку, нашу воспитательницу
убило.
В итоге мы приехали на станцию
Курганную под Армавиром. Воспитательница с малышами дальше поехали на подводах,
а мы – ребята постарше – пошли пешком. Немцы нас не бомбили, не расстреливали –
им просто жалко было тратить боеприпасы: мы шли толпой по большаку, и с нами –
скот, который растянулся на километр, а они летали прямо над нашими головами и
смеялись. Самолет пролетает на бреющем полете – скотина разбегается по всей
степи. Летчикам весело. А коровы идут стельные, молочные, у них время дойки –
доить некому. Я попробовал – чашку молока себе выдоил.
…Идти по
Кабардино-Балкарии в мае месяце – не так-то просто: жара. Мы пришли в станицу –
там немцы. Двое на мотоциклах с колясками перекрыли большак. Отобрали нас
человек 15 – работать на кухне в воинской части. Куда дели остальных – не знаю.
Мы поступили в распоряжение повара, звали его Шмидт. Жили мы в конюшне, спали
на соломе. В шесть утра подъем – и на работу. Вечером Шмидт нас опять в конюшне
запирал, и мы без сил валились на солому.
Но я оттуда сбежал. Когда
мы по утрам ходили на колодец – воду таскать для котлов на кухне, там шел
водопой. Немецкие солдаты поили своих лошадей и нас вообще за людей не считали.
Мы сидели, ждали своей очереди. А рядом была мазанка. Как-то раз я открыл
калитку, зашел во двор, присел на скамеечку. Хозяйка – казачка – стала
расспрашивать, кто я, откуда. И я стал постоянно к ним приходить. Они меня
предупредили: «Формируют эшелон в Германию – надо бежать. Приходи, когда идет
вечерний водопой».
Вечером они спрятали меня
у себя в комнате. А Шмидт ухаживал за дочкой хозяйки. В тот вечер он опять
заявился к ним. Я сидел за фикусом, а Шмидт – веселый, довольный – завел
патефон, устроили танцы, его попросили покатать на верблюде, он – с
удовольствием! Так я и просидел там всю ночь, в конюшне меня не хватились. А
утром хозяйкин брат поместил меня на телегу, под солому, и вывез за пределы
станицы. Показал мне, как идет большак, велел на дорогу не выходить, а идти
параллельно, тропками, между горами. Я примерно помнил, как мы шли туда, и
пошел – в обратный путь, прячась от всех. Так я оказался в горах.
Дошел до колхоза имени
Буденного, зашел в правление к председателю. Он подумал-подумал и определил
меня на свиноферму. Дали мне пуд муки, масло подсолнечное. Одна казачка –
Воробьиха ее прозвали – взяла меня к себе в дом. Там я и сделал пастушью
карьеру.
365
трудодней
…Когда немцев погнали, я
был принят в минометный взвод – подносить мины. И с этим взводом я ушел на
фронт. Не как военный, конечно. Таких приставших к войскам мальчишек тогда
много было.
…После этого я оказался
на Урале. Когда мама умерла, я забрал все документы и фотографии, которые были
при ней. На одной из фотокарточек нашел адрес маминой сестры в Свердловске –
написал ей письмо, и неожиданно пришел ответ. В 1943 году они прислали мне
вызов – чтобы я приехал к ним на Урал. Просто так по стране нельзя было
перемещаться.
Я был уже почти взрослый.
У меня было 365 трудодней – я год проработал в станице. На Урале пошел в сельпо
– устраиваться на работу. Бочки делал, был пимокатом – валенки катал, рыбачил в
рыбацкой артели. Потом пошел в ремесленное училище в Свердловске… Помню день
полной победы – 3 сентября. Мы едем на трамвае на Уралмаш. Подъезжаем к нашему
заводу, вдруг – шум, крики: «Все домой! Сегодня день полной победы – над
Японией!» И нас отпустили по домам.
…В Гатчину вернулся в
1947 году. Пришел в артель «Металлист» и стал учеником слесаря. Потом –
слесарем. Сейчас это завод «Буревестник».
Так получилось, что в
шестой класс я пошел в 1941 году, а продолжил образование только через 10 лет в
вечерней школе в Гатчине. До этого отслужил три года в армии. Будущую супругу
встретил в Гатчине, в 1954 году мы поженились и прожили более 60 лет.
…Вячеслав Алексеевич
вспоминает старую Гатчину, свой район – улицу К. Маркса: «Вот тут до войны была
усадьба. Тут стоял дом на каменном фундаменте, с ажурной кованой оградой.
Гатчина утопала в зелени: сирень, жасмин, столетние деревья, лиственницы. Все
уничтожили…».
У Вячеслава Пирогова
сохранилось много старых фотографий, дореволюционных. А современные он смотрит
на экране большого телевизора – запускает слайд-шоу с флэшки. Под рукой – планшет,
с близкими общается по смартфону. Что стоит освоиться с современными реалиями
человеку, в 13 лет прошедшему через блокадный Ленинград 30 километров по
40-градусному морозу?