На выставке «Магия пейзажа» представлены в основном северные пейзажи, виды архангельских деревень, побережья Белого моря. Несколько картин посвящены Великому Устюгу. Среди морских пейзажей есть даже одна картина-загадка, которую предлагают разгадать юным посетителям.

Екатерина Константинова родилась в 1967 году в Петербурге. Выпускница факультета изобразительного искусства РГПУ им. А.И. Герцена, она с 1993 преподает на кафедре живописи Института художественного образования РГПУ. Член Санкт-Петербургского Союза художников с 2003 года.

Как рассказала искусствовед и куратор просветительского пространства «Весна» Наталья Ламонт, экспозиция «Магия пейзажа» Екатерины Константиновой - не просто персональная выставка замечательного художника. С начала 2021 года все выставки в галерее «Весна» проходят в рамках того или иного проекта, что значительно расширяет и их концепцию, и работу с выставочными материалами, и возможности для знакомства с ними широкой публики. Выставки теперь не только включают картины, которые находятся в архитектурном пространстве галереи. Каждая из экспозиций дополняется видеосюжетами, творческими встречами с художниками или рассказами о них.

- Каждый такой проект может вмещать целый цикл выставок, - говорит Наталья Фёдоровна. - Это своего рода расширенный рассказ на какую-то тему, представление новых имен или каких-то проблем. С начала года мы запустили два выставочных проекта, поставив задачу более полного освещения таких понятий, как традиция, преемственность, художественное воспитание. Так, например, проект «История глазами детей» задумывался с целью показать, как дети воспринимают и отражают события, участниками которых они не были и знают о них только по книгам и рассказам.

Первая выставка этого проекта «Война» посвящена Дню снятия блокады Ленинграда и Дню освобождения Гатчины. На ней представлены произведения учащихся Детской художественной школы города Гатчины, — невероятно пронзительные, глубокие, созданные с полным осознанием масштаба и силы человеческого подвига, горя, боли.

Выставка «Магия пейзажа» Екатерины Константиновой проходит в рамках нового проекта ЦИТ «Ученик, учитель, мастер».

- В этом проекте мы представляем не просто художников, но художников-педагогов, - отмечает Наталья Ламонт. - Задача проекта — раскрыть тему преподавания, традиций наставничества, передачи мастерства от мастеров к их ученикам. Екатерина Константинова — замечательный живописец, который продолжает традиции Поленова в жанре лирического пейзажа. При этом она — ещё и замечательный, очень уважаемый и известный педагог.

В феврале в центре информационных технологий пройдет творческая встреча с Еленой Константиновой, на которой она расскажет о своём творчестве и педагогической деятельности. В Гатчине и Гатчинском районе много творческих ребят, которые занимаются в художественных школах и студиях, и знакомство с талантливым педагогом, возможно, поможет им определиться с продолжением творческого образования.

С выставкой Екатерины Константиновой, как и со всеми другими выставками, проходящими в ЦИТ, каждый может познакомиться на сайте просветительского пространства «Весна» в интернете.

- Подключив к выставке интернет-ресурс, мы значительно расширили зрительскую аудиторию, предоставив возможность посмотреть экспозицию любителям искусства вне зависимости от места их жительства, - говорит Наталья Ламонт. - Зайдя на сайт, можно в любое время познакомиться со всеми произведениями художника, включая те, которые не вошли в экспозицию.

Выставка Екатерины Константиновой «Магия пейзажа» продлится в Гатчинском Центре информационных технологий до 28 февраля. Адрес: Гатчина, ул. Рощинская, 8.



