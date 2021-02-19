На выставке «Магия пейзажа» представлены в основном
северные пейзажи, виды архангельских деревень, побережья Белого моря. Несколько
картин посвящены Великому Устюгу. Среди морских пейзажей есть даже одна
картина-загадка, которую предлагают разгадать юным посетителям.
Екатерина Константинова родилась в 1967 году в
Петербурге. Выпускница факультета изобразительного искусства РГПУ им. А.И.
Герцена, она с 1993 преподает на кафедре живописи Института художественного
образования РГПУ. Член Санкт-Петербургского Союза художников с 2003 года.
Как рассказала искусствовед и куратор
просветительского пространства «Весна» Наталья Ламонт, экспозиция «Магия
пейзажа» Екатерины Константиновой - не просто персональная выставка
замечательного художника. С начала 2021 года все выставки в галерее «Весна»
проходят в рамках того или иного проекта, что значительно расширяет и их
концепцию, и работу с выставочными материалами, и возможности для знакомства с
ними широкой публики. Выставки теперь не только включают картины, которые
находятся в архитектурном пространстве галереи. Каждая из экспозиций
дополняется видеосюжетами, творческими встречами с художниками или рассказами о
них.
- Каждый такой проект может вмещать целый цикл
выставок, - говорит Наталья Фёдоровна. - Это своего рода расширенный рассказ на
какую-то тему, представление новых имен или каких-то проблем. С начала года мы
запустили два выставочных проекта, поставив задачу более полного освещения
таких понятий, как традиция, преемственность, художественное воспитание. Так,
например, проект «История глазами детей» задумывался с целью показать, как дети
воспринимают и отражают события, участниками которых они не были и знают о них
только по книгам и рассказам.
Первая выставка этого проекта «Война» посвящена Дню
снятия блокады Ленинграда и Дню освобождения Гатчины. На ней представлены
произведения учащихся Детской художественной школы города Гатчины, — невероятно
пронзительные, глубокие, созданные с полным осознанием масштаба и силы
человеческого подвига, горя, боли.
Выставка «Магия пейзажа» Екатерины Константиновой
проходит в рамках нового проекта ЦИТ «Ученик, учитель, мастер».
- В этом проекте мы представляем не просто
художников, но художников-педагогов, - отмечает Наталья Ламонт. - Задача
проекта — раскрыть тему преподавания, традиций наставничества, передачи
мастерства от мастеров к их ученикам. Екатерина Константинова — замечательный
живописец, который продолжает традиции Поленова в жанре лирического пейзажа.
При этом она — ещё и замечательный, очень уважаемый и известный педагог.
В феврале в центре информационных технологий пройдет
творческая встреча с Еленой Константиновой, на которой она расскажет о своём
творчестве и педагогической деятельности. В Гатчине и Гатчинском районе много
творческих ребят, которые занимаются в художественных школах и студиях, и
знакомство с талантливым педагогом, возможно, поможет им определиться с
продолжением творческого образования.
С выставкой Екатерины Константиновой, как и со всеми
другими выставками, проходящими в ЦИТ, каждый может познакомиться на сайте
просветительского пространства «Весна» в интернете.
- Подключив к выставке интернет-ресурс, мы
значительно расширили зрительскую аудиторию, предоставив возможность посмотреть
экспозицию любителям искусства вне зависимости от места их жительства, -
говорит Наталья Ламонт. - Зайдя на сайт, можно в любое время познакомиться со
всеми произведениями художника, включая те, которые не вошли в экспозицию.
Выставка Екатерины Константиновой «Магия пейзажа»
продлится в Гатчинском Центре информационных технологий до 28 февраля. Адрес:
Гатчина, ул. Рощинская, 8.