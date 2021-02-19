Топ самых привлекательных литературных героев возглавил Ретт Батлер

Мужчинам есть повод призадуматься. Две трети опрошенных (большинство из них, конечно, женщины) признались, что литература сильно повлияла на их представления об идеальном партнере.

Если посмотреть на первую тройку идеальных мужчин - Ретт Батлер, Мистер Дарси и Грей, - то разрыв между ними минимальный, буквально считанные доли процента. И их уверенно нагоняют два блестящих детектива - Шерлок Холмс, чьи приключения описаны в культовых произведениях Артура Конан Дойла (28,8%), и Эраст Фандорин (26,6%) - персонаж романов Бориса Акунина.

Если же обратиться к отечественной литературе, то компанию Грею и Фандорину составили князь Андрей Болконский ("Война и мир"), Мастер ("Мастер и Маргарита") и Владимир Дубровский ("Дубровский").

Григорий Печорин ("Герой нашего времени") и Евгений Онегин ("Евгений Онегин") вполне логично заняли свои места в десятке самых привлекательных мужчин-персонажей. А вот появление в топ-10 Руслана ("Руслан и Людмила"), Остапа Бендера ("12 стульев") и Пьера Безухова ("Война и мир") заставляет задуматься о критериях настоящего мужчины. Интересно, что в десятке лидеров оказалось сразу три героя Александра Пушкина и два персонажа Льва Толстого.





"Российская газета" https://godliteratury.ru/articles/2021/02/18/top-samyh-privlekatelnyh-literaturnyh-geroev-vozglavil-rett-batler