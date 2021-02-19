В год юбилея «Гатчинской правды» - новая книга

В этом году комитет определил 10 социально значимых тем для книгоиздателей. В состав Экспертного совета вошли представители администрации Ленинградской области, регионального отделения Союза писателей РФ, Общественной палаты Ленинградской области и областной универсальной научной библиотеки.

На суд экспертов было представлено 17 проектов на общую сумму 7 млн 800 тысяч рублей. Однако объем бюджетных ассигнований на реализацию социально значимых проектов в сфере книгоиздания в 2021 году составил 2 млн 44 тысячи рублей. Поэтому перед экспертами стоял непростой выбор.

- По результатам заседания Экспертного совета принято решение оказать государственную поддержку семи организациям, представившим свои проекты по различным тематическим направлениям. В ходе реализации представленных проектов библиотеки и образовательные учреждения Ленинградской области пополнятся новыми литературными произведениями историков, краеведов и журналистов, работы которых дадут читателям региона возможность расширить свои знания в области становления и развития родного края, увидеть лица и прочесть истории героев-защитников Родины – солдат и офицеров Великой Отечественной войны, узнать о судьбах памятников и архитектурных сооружений, на протяжении столетий воздвигавшихся на нынешней ленинградской земле, - рассказал председатель Комитета по печати Константин Визирякин.

В число победителей конкурсного отбора вошла редакция газеты «Гатчинская правда». В год 90-летия газеты наш коллектив выступил с инициативой издать книгу «Живая история газетных страниц» - сборник газетных публикаций, посвященных событиям Великой Отечественной войны и ее героям. В 2021 году наша страна будет отмечать 80-летие начала Великой Отечественной войны. Этой скорбной дате и будет посвящена книга.



