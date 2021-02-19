В год юбилея «Гатчинской правды» - новая книга

В
этом году комитет определил 10 социально значимых тем для книгоиздателей. В
состав Экспертного совета вошли представители администрации Ленинградской
области, регионального отделения Союза писателей РФ, Общественной палаты
Ленинградской области и областной универсальной научной библиотеки.
На суд
экспертов было представлено 17 проектов на общую сумму 7 млн 800 тысяч рублей.
Однако объем бюджетных ассигнований на реализацию социально значимых проектов в
сфере книгоиздания в 2021 году составил 2 млн 44 тысячи рублей. Поэтому перед
экспертами стоял непростой выбор.
- По
результатам заседания Экспертного совета принято решение оказать
государственную поддержку семи организациям, представившим свои проекты по
различным тематическим направлениям. В ходе реализации представленных проектов
библиотеки и образовательные учреждения Ленинградской области пополнятся новыми
литературными произведениями историков, краеведов и журналистов, работы которых
дадут читателям региона возможность расширить свои знания в области становления
и развития родного края, увидеть лица и прочесть истории героев-защитников
Родины – солдат и офицеров Великой Отечественной войны, узнать о судьбах
памятников и архитектурных сооружений, на протяжении столетий воздвигавшихся на
нынешней ленинградской земле, - рассказал председатель Комитета по печати
Константин Визирякин.
В
число победителей конкурсного отбора вошла редакция газеты «Гатчинская правда».
В год 90-летия газеты наш коллектив выступил с инициативой издать книгу «Живая
история газетных страниц» - сборник газетных публикаций, посвященных событиям
Великой Отечественной войны и ее героям. В 2021 году наша страна будет отмечать
80-летие начала Великой Отечественной войны. Этой скорбной дате и будет
посвящена книга.