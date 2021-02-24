Открытый урок в Гатчинской «художке»

Изучение цветоведения в детской художественной школе ставит перед собой цель не только познакомить детей с цветом и его характеристиками, но и научить решать колористические задачи в живописи, которые необходимы для передачи своего настроения и эмоционального состояния в работе над композицией.

Урок вела преподаватель высшей категории Марина Альбертовна Фазанова. Марина Альбертовна дала детям теоретические знания о цвете, используя комбинированный способ обучения, а также игровые элементы. Не перегружая теорией и сложной терминологией, она смогла сформировать у обучающихся практические знания о свойствах цвета.

На уроке каждый из ребят выполнил две работы: одну – в ахроматическом стиле (черно-белую), другую – в стиле декоративно-прикладного искусства, в цвете.