Елена Глыбина: «Успешность наших детей – это успешность системы образования»

- Елена Николаевна, какие перспективы в развитии образования открывает новый 2021-й финансовый год?

- Пандемия короновирусной инфекции, конечно, не могла не внести свои коррективы: бюджетам всех уровней сейчас нелегко справляться с ситуацией. В связи с этим часть наших планов мы будем реализовывать скромнее, но не откажемся от них. Значительная доля финансирования 2020 года ушла на обеспечение безопасности здоровья детей и педагогических работников. Если учесть все расходы, которые мы понесли в 2020 году, то на выдачу продовольственных пайков, приобретение рециркуляторов, обработку школ, покупку дезинфицирующих средств было направлено 86 млн рублей (43 млн из местного бюджета и 43 млн из областного бюджета). Эта достаточно внушительная сумма могла бы пойти на развитие системы образования, а не на погашение негативных явлений. Но реальность такова, и мы в ней существуем.

- Расскажите, пожалуйста, о самых крупных школьных проектах 2021 года.

- Один из крупных проектов этого года – расширение площадей Гатчинской школы №9. Бывшее здание Гатчинского филиала Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей экономики и права на проспекте 25-го Октября, д.16Б практически уже передано в безвозмездное пользование образовательному учреждению. Располагаться там будут начальные классы, это позволит ликвидировать существующую в школе на данный момент вторую смену. В настоящее время проводится подготовительная работа по этому проекту: идет техническое обследование здания, составление смет, согласование с надзорными органами, потому что для соответствия всем правилам и нормативам необходимо изменение рисунка здания. Так что ремонт будет масштабным, но, думаю, достаточно быстрым.

Мы очень ждем открытия в 2022 году детского технопарка «Кванториум» на базе этого же общеобразовательного учреждения. В школе уже создана хорошая основа для обеспечения деятельности технопарка: закуплено 80% оборудования, выполнен требуемый ремонт учебных помещений.

Очень остро стоит необходимость строительства новых общеобразовательных учреждений в быстро растущем микрорайоне Аэродром. Действующие в микрорайоне школы переполнены, похожая ситуация и в других учреждениях города. Планируется строительство новой школы на 1175 мест рядом со строящимися домами в центре микрорайона. Необходимые согласования уже подписаны. Ждем положительного заключения государственной экспертизы и запуска строительства.

Кроме того, мы получили положительное заключение экспертизы на реновацию здания Гатчинской школы №4, включающую в себя и реконструкцию, и реставрацию школьных зданий. Проект масштабный. В планах 2021 года – начало ремонта отдельно стоящего здания начальной школы. А уже в следующем году начнется реставрация основного здания.

Ремонтные работы запланированы и в других гатчинских школах. В школе №2, лицее №3 и школе №9 будут отремонтированы входные зоны и первые этажи. В майские праздники начнется демонтаж, а в июне непосредственно ремонтные работы, образовательный процесс, конечно, нарушен не будет. Дизайнеры и подрядчики очень тонко уловили традиции школ: это связь Гатчинского лицея №3 с НИЦ «Курчатовский институт»-ПИЯФ; школы №2 в микрорайоне Аэродром с историей развития авиации в Гатчине.

- В прошлом году в Гатчинском районе стартовал проект по организации центров по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Будет ли продолжена работа в этом году?

- С 1 сентября 2020 года действуют три микроцентра - в Сиверской основной школе, Коммунарской школе №1 и Гатчинской школе №11. В январе мы подвели итоги работы первого полугодия, сделали корректировку планов. Было принято решение об открытии дополнительных кабинетов дефектологов, логопедов и психологов в Веревской школе, ведутся переговоры по аналогичной работе в Елизаветинской школе.

Микроцентр по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья мы хотим организовать и в Вырицкой школе. Пока стоит вопрос о подборе нужного для организации микроцентра помещения, продумываем логистику размещения, организацию подвоза детей. Когда в перспективе у школы появится автобус, эта проблема оперативно решится. Кстати, 1 сентября 2021 года в школе в поселке Вырица откроется центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка Роста» - это придаст дополнительный толчок к развитию образования в поселении. К тому же глава администрации Гатчинского муниципального района Людмила Николаевна Нещадим после посещения Вырицкой школы выразила намерение развивать школу: на территории образовательного учреждения будет построена пристройка или еще одно здание. Сейчас мы уже приступили к разработке технического задания на проектирование.

В прошлом году у нас появилось шесть новых школьных автобусов, два из которых купили за счет местного бюджета, образовавшаяся экономия от несколько свернутой из-за пандемии проведения летней оздоровительной работы позволила это сделать. Территория Гатчинского района достаточно большая, обеспечение транспортной доступности школ также является нашей важной задачей.

- Какие приоритеты в работе детских садов диктует время?

- На первый план сейчас выходит обеспечение безопасности жизни детей, для нас эта тема является доминантной. Во всех детских садах установлены методические комплексы по правилам дорожного движения. Комплекс позволяет так организовать территорию детского учреждения, чтобы она была одновременно красивой и функциональной. Планируется работа с детьми от 3 до 7 лет по направлению «Ребенок в городе».

Перед детскими садами поставлена задача по увеличению эффективности работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Реализация национального проекта «Образование» предполагает индивидуальное обследование всех детей от 0 до 3 лет на выявление особенностей развития, талантов и способностей. Нам очень важно, чтобы данные по обследованию детей легли в основу муниципальных практик реализации национального проекта, чтобы начатое дело получило продолжение и распространилось на более старший возраст. Это в первую очередь коррекционная работа специалистов с детьми дошкольного возраста, ведь самое главное не упустить тот самый период, когда ребенку еще можно помочь, а это в основном период дошкольного образования.

Качественное образование становится возможным, когда ребенок здоров и готов к восприятию окружающего мира, новых знаний, к получению умений, навыков. Сейчас в детских садах проводится муниципальный внутренний контроль организации работы всех логопедов, дефектологов и психологов. Эта работа помогает нам принять грамотные управленческие решения, дать адресные рекомендации образовательным учреждениям по улучшению коррекционной деятельности в детских садах.

- Как вы оцениваете подготовку гатчинских выпускников и их конкурентоспособность?

- В Гатчинском районе показатели по ЕГЭ-2020 выше среднероссийских по всем 11-ти сдаваемым выпускниками предметам, и девять из них выше среднеобластных.

Нам не нужно объяснять, что мы должны учить детей хорошо, для большинства педагогов района – это дело профессиональной чести.

Свою задачу как председателя комитета я вижу в том, чтобы выстроить эффективную систему образования детей от 0 до 18 лет, подготовить 18-летних к тому, чтобы они в дальнейшей жизни могли быть успешными, могли принести своему району пользу, в том числе в качестве дипломированных специалистов разных профессиональных категорий.

В образовательных учреждениях Гатчинского района 32 тысячи детей. Это настоящий большой город. Но, тем не менее, мы видим каждого ребенка и, более того, индивидуализация образовательного процесса возрастает с каждым днем.

Сейчас предъявляется огромное количество требований к человеку, к его компетентности. Для того, чтобы наши дети были конкурентоспособными в будущем, нужно думать об этом, начиная с рождения. К этому пониманию пришли далеко не все. Разговаривая с родителями, я понимаю, что они живут еще представлениями своего детства и юности, зачастую не понимая простой и незатейливой вещи: мир меняется стремительно, через 20 лет, когда их дети станут студентами или молодыми специалистами, он будет еще более иным, и дети должны быть к этому миру готовы.

Успешность наших детей – это успешность системы образования, поэтому мы проводим огромную работу и с детьми, и с родителями. Конечно, какое счастье иметь ребенка, слышать его смех. Как чудесно его обнимать и прижимать к себе, но при этом всегда нужно думать: «Солнце мое, ты должен быть конкурентноспособным, должен быть успешным в этой жизни. Для этого нужно сделать первое, второе, третье...»

Когда родители спрашивают: «А мы перейдем на 5-дневку или 4-дневку», я говорю: «Дорогие мои родители, можно перейти и на 2-дневку, но пока мы с вами будем отдыхать, корейские дети будут учиться по 12 часов в день, начиная с семи лет. Как бы нам потом не проиграть эту «битву» в конкурентной борьбе».

Чтобы наши дети были прекрасными инженерами, учеными, учителями, юристами, нужно учиться, нужно уметь учиться. От нуля и до последних дней нашей жизни. Таковы сейчас жизненные условия, и мы должны им соответствовать, других вариантов нет.



