Насильник проник в дом под видом газовщика

21-го февраля в Коммунарский отдел полиции поступило
сообщение о том, что в Коммунаре в квартире на Школьной улице неизвестный
мужчина изнасилован несовершеннолетнюю. Сотрудники полиции выяснили
обстоятельства происшедшего. В выходной день около девяти утра в дверь квартиры
позвонили. Трое девочек-подростков находились дома одни – мать была на работе.
Мужчина за дверью представился работником газовой службы, который пришел
проверять тягу. Дети позвонили матери – спросили, можно ли открыть. И так как у
них раньше были проблемы с вентиляцией, мать велела пустить газовщика – пусть
лишний раз проверит.
«Газовщик» оказался насильником. Угрожая
травматическим пистолетом – убийством, он напал на старшую девочку – 16-ти лет
и изнасиловал. Младшая позвонила в полицию. Наряд Росгвардии и оперативник
прибыли через девять минут и задержали преступника на месте. Им оказался сосед,
проживающий в том же доме – 39-летний Владимир Р., лицо без определенных
занятий, судимый за покушение на грабеж. В 2003 году ему удалось избежать
тюремного заключения – дали три года условно. Теперь в отношении гражданина Р. возбуждено
уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса РФ: изнасилование
несовершеннолетней, насильственные действия сексуального характера и незаконное
проникновение в жилище. Преступник арестован.