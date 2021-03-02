Насильник проник в дом под видом газовщика

21-го февраля в Коммунарский отдел полиции поступило сообщение о том, что в Коммунаре в квартире на Школьной улице неизвестный мужчина изнасилован несовершеннолетнюю. Сотрудники полиции выяснили обстоятельства происшедшего. В выходной день около девяти утра в дверь квартиры позвонили. Трое девочек-подростков находились дома одни – мать была на работе. Мужчина за дверью представился работником газовой службы, который пришел проверять тягу. Дети позвонили матери – спросили, можно ли открыть. И так как у них раньше были проблемы с вентиляцией, мать велела пустить газовщика – пусть лишний раз проверит.

«Газовщик» оказался насильником. Угрожая травматическим пистолетом – убийством, он напал на старшую девочку – 16-ти лет и изнасиловал. Младшая позвонила в полицию. Наряд Росгвардии и оперативник прибыли через девять минут и задержали преступника на месте. Им оказался сосед, проживающий в том же доме – 39-летний Владимир Р., лицо без определенных занятий, судимый за покушение на грабеж. В 2003 году ему удалось избежать тюремного заключения – дали три года условно. Теперь в отношении гражданина Р. возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса РФ: изнасилование несовершеннолетней, насильственные действия сексуального характера и незаконное проникновение в жилище. Преступник арестован.