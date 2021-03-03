Сергей Коняев: «Новый закон будет способствовать более динамичному и эффективному развитию региона»

- Сергей Васильевич, расскажите о законопроекте.
- В 2020 году во
время предвыборной кампании губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко представил новый законопроект, так называемый, «О 47-ми гарантиях для
жителей 47-ого региона» – документ, подтверждающий обязательства правительства
Ленинградской области перед населением по различным направлениям, призванный повысить
уровень жизни граждан и придать импульс социально-экономическому развитию территории.
В ходе заседания
Законодательного собрания Ленинградской области в декабре 2020 года депутаты
парламента в первом чтении единогласно поддержали законопроект. Проект
областного закона нашел поддержку не только среди членов фракции «Единой
России», но и среди наших коллег из других политических партий. Александр
Дрозденко представил законопроект в ходе видеоконференции президенту России
Владимиру Путину. Глава государства поддержал инициативу и выразил надежду, что
заложенные социальные гарантии будут воплощены.
Законопроект
получился по-настоящему «народным», так как его основные положения
прорабатывались в непосредственном диалоге с ленинградцам. Поэтому после внесения
необходимых поправок мы поддержали его сразу в двух чтениях.
- Социальные гарантии – это
отправная точка, которая задает темпы развития региона. Новый законопроект
состоит из 12 глав и 47 статей .
В документе четко обозначены сроки выполнения социальных гарантий – до 2025
года. Все
гарантии, прописанные в законопроекте, согласуются с нашим лозунгом: «От
инвестиций в экономику – к инвестициям в человека».
Условно их можно
разделить на несколько групп: гарантии в
здравоохранении, образовании, экологии, экономике, культуре, туризме, гарантии
комфортной среды, защиты и поддержки. Законопроект также обеспечивает доступность медицинской помощи, диспансеризации населения,
поддержит семьи, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, обеспечит
поддержку талантливой молодежи, гарантирует обеспечение жителей Ленинградской
области благоприятными условиями жизнедеятельности.
- Общий объем финансирования всех программ, предусмотренных
законопроектом, составляет 167 млрд рублей. На их реализацию
в проекте областного закона «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период
2022 -2023 годов» предусмотрено почти 100 млрд рублей.
Одно из самых важных предложений Александра Дрозденко –
установка уровня минимального размера оплаты труда выше федерального на 15 %.
Исходя из этого будет пересчитана вся заработная плата во всех сферах
экономики, что простимулирует дальнейший рост доходов граждан.
С 2022 года вступят в силу гарантии предоставления служебного жилья медицинским
работникам Ленинградской области и возмещение части расходов на уплату
процентов по ипотечным жилищным кредитам, предоставленным на приобретение жилья.
Также предусматривается компенсация части расходов на коммерческий найм жилого
помещения (не менее 120 жилых помещений в год, из них не менее 100 жилых
помещений, приобретаемых за счет средств областного бюджета).
Кроме этого, заложена гарантия доступности первичной медико-санитарной
помощи независимо от размеров населенного пункта, его удаленности и числа
жителей. Для этого до 2025 года будет открыто не менее восьми врачебных
амбулаторий и 25 ФАПов. До 2030 года будет построено и введено минимум восемь
поликлиник, обеспечена постоянная работа не менее 64 передвижных медицинских
комплексов. Также в качестве гарантий заявлено прохождение диспансеризации не
менее 70 % граждан, обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями
льготников, современная диагностика и терапия.
Гарантия сохранения исторической памяти о событиях, достижениях и жителях Ленинградской области вступает в силу с 1 января 2022 года. Так же – с первого января 2022 года вступает в силу гарантия обеспечения молодых семей и работников государственных, бюджетных и автономных учреждений Ленинградской области доступным жильем. В целях реализации данной гарантии гарантируется снижение показателя превышения среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту по отношению к индексу потребительских цен до уровня не более 3 %.
Гарантия государственной финансовой поддержки семей при рождении детей предусматривает
единовременную выплату при рождении первого ребенка в размере 35 тысяч рублей,
второго ребенка – 45 тысяч рублей, третьего ребенка – 60 тысяч рублей. Она
вступает в силу с 1 января 2024 года.
Гарантия доступности уникальных природных территорий Ленинградской
области дополнительно гарантирует достижение целевого показателя, предусматривающего создание 47-и
экологических экскурсионных маршрутов по особо охраняемым природным территориям
региона посредством обустройства экологических троп.
Уверен, что
новый закон будет способствовать более динамичному, а главное, эффективному
развитию Ленинградской области и, как следствие, повысит уровень и качество
жизни ленинградцев.