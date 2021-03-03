Сергей Коняев: «Новый закон будет способствовать более динамичному и эффективному развитию региона»

- Сергей Васильевич, расскажите о законопроекте.

- В 2020 году во время предвыборной кампании губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко представил новый законопроект, так называемый, «О 47-ми гарантиях для жителей 47-ого региона» – документ, подтверждающий обязательства правительства Ленинградской области перед населением по различным направлениям, призванный повысить уровень жизни граждан и придать импульс социально-экономическому развитию территории.

В ходе заседания Законодательного собрания Ленинградской области в декабре 2020 года депутаты парламента в первом чтении единогласно поддержали законопроект. Проект областного закона нашел поддержку не только среди членов фракции «Единой России», но и среди наших коллег из других политических партий. Александр Дрозденко представил законопроект в ходе видеоконференции президенту России Владимиру Путину. Глава государства поддержал инициативу и выразил надежду, что заложенные социальные гарантии будут воплощены.

Законопроект получился по-настоящему «народным», так как его основные положения прорабатывались в непосредственном диалоге с ленинградцам. Поэтому после внесения необходимых поправок мы поддержали его сразу в двух чтениях.

- Что же такое «социальные гарантии» и какие из них предусматривает законопроект?

- Социальные гарантии – это отправная точка, которая задает темпы развития региона. Новый законопроект состоит из 12 глав и 47 статей . В документе четко обозначены сроки выполнения социальных гарантий – до 2025 года. Все гарантии, прописанные в законопроекте, согласуются с нашим лозунгом: «От инвестиций в экономику – к инвестициям в человека».

Условно их можно разделить на несколько групп: гарантии в здравоохранении, образовании, экологии, экономике, культуре, туризме, гарантии комфортной среды, защиты и поддержки. Законопроект также обеспечивает доступность медицинской помощи, диспансеризации населения, поддержит семьи, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, обеспечит поддержку талантливой молодежи, гарантирует обеспечение жителей Ленинградской области благоприятными условиями жизнедеятельности.

- Какой объем финансирования предусмотрен для 47-ми гарантий для 47 региона?

- Общий объем финансирования всех программ, предусмотренных законопроектом, составляет 167 млрд рублей. На их реализацию в проекте областного закона «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 -2023 годов» предусмотрено почти 100 млрд рублей.

Одно из самых важных предложений Александра Дрозденко – установка уровня минимального размера оплаты труда выше федерального на 15 %. Исходя из этого будет пересчитана вся заработная плата во всех сферах экономики, что простимулирует дальнейший рост доходов граждан.

С 2022 года вступят в силу гарантии предоставления служебного жилья медицинским работникам Ленинградской области и возмещение части расходов на уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам, предоставленным на приобретение жилья. Также предусматривается компенсация части расходов на коммерческий найм жилого помещения (не менее 120 жилых помещений в год, из них не менее 100 жилых помещений, приобретаемых за счет средств областного бюджета).

Кроме этого, заложена гарантия доступности первичной медико-санитарной помощи независимо от размеров населенного пункта, его удаленности и числа жителей. Для этого до 2025 года будет открыто не менее восьми врачебных амбулаторий и 25 ФАПов. До 2030 года будет построено и введено минимум восемь поликлиник, обеспечена постоянная работа не менее 64 передвижных медицинских комплексов. Также в качестве гарантий заявлено прохождение диспансеризации не менее 70 % граждан, обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями льготников, современная диагностика и терапия.

Гарантия сохранения исторической памяти о событиях, достижениях и жителях Ленинградской области вступает в силу с 1 января 2022 года. Так же – с первого января 2022 года вступает в силу гарантия обеспечения молодых семей и работников государственных, бюджетных и автономных учреждений Ленинградской области доступным жильем. В целях реализации данной гарантии гарантируется снижение показателя превышения среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту по отношению к индексу потребительских цен до уровня не более 3 %.

Гарантия государственной финансовой поддержки семей при рождении детей предусматривает единовременную выплату при рождении первого ребенка в размере 35 тысяч рублей, второго ребенка – 45 тысяч рублей, третьего ребенка – 60 тысяч рублей. Она вступает в силу с 1 января 2024 года.

Гарантия доступности уникальных природных территорий Ленинградской области дополнительно гарантирует достижение целевого показателя, предусматривающего создание 47-и экологических экскурсионных маршрутов по особо охраняемым природным территориям региона посредством обустройства экологических троп.

Уверен, что новый закон будет способствовать более динамичному, а главное, эффективному развитию Ленинградской области и, как следствие, повысит уровень и качество жизни ленинградцев.