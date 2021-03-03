Стартует голосование на конкурсе «Я РИСУЮ ПЕРЕПИСЬ»

В народном голосовании — 4031 рисунок
из 81 региона. От ребят 7–9 лет поступило 2153 работы, а от участников в
возрасте 10–12 лет — 1878.
Самыми активными оказались юные художники
из Белгородской области: они прислали 664 рисунка. В топ-10 творческих регионов
вошли также Республика Татарстан — 254 работы, Республика Алтай — 186,
Санкт-Петербург и Ленинградская область — 176,
Республика Башкортостан — 151, Москва и Московская область — 120, Омская
область — 119, Республика Бурятия — 99, Свердловская область — 97, Краснодарский
край — 84.
Ребята рисовали перепись
карандашами, фломастерами, красками и даже пастелью. Палитра цветов, оттенков и
техник исполнения самая разнообразная. Но есть и кое-что общее у многих
рисунков: изображение семьи и достопримечательностей родных мест. И, конечно,
на картинах можно увидеть переписчиков с планшетами и талисман переписи —
птичку ВиПиНа.
Голосование пользователей на
сайте strana2020.ru продлится до 15 марта.
Работы, набравшие наибольшее число лайков, войдут в шорт-лист и будут вынесены
на суд жюри, среди членов которого есть профессиональные художники.
Итоги конкурса подведут до 31
марта. Имена победителей можно будет узнать на сайте ВПН (strana2020.ru), а
также на официальных страницах ВПН в социальных сетях.
Напомним, что правилами
предусмотрена выплата денежных премий по 25 тыс. рублей. Вознаграждение
получат четыре человека — по два победителя в каждой возрастной категории.
Подробнее с правилами конкурса
можно ознакомиться здесь: https://www.strana2020.ru/contest/drawing/vpn2020-drawing-contest-regulation-final-v2.pdf