«Здравствуйте, дачники, здравствуйте, дачницы!»

Напомним,
культурный центр «Загвоздка» открылся в конце 2019 года в Загвоздке - историческом
районе Гатчины на территории мастерской «КлимКинетик» художника Евгения
Климова. В центре проводятся историко-краеведческие, литературные, музыкальные,
творческие вечера.
В
начале 2021 года центр «Загвоздка» стал победителем Фонда президентских
грантов, представив культурно-просветительский проект «Двенадцать. Из Гатчины в
Россию — с любовью». Рассчитанный на год проект включает в себя цикл
просветительских мероприятий, посвящённых истории и культуре Гатчины, а также
людям, прославившим Гатчину на всю Россию.
Гатчина
— город знаменитостей
Гатчина
- город, связанный с именами многих знаменитых людей России. Близость к
северной столице, удачное расположение вдоль Варшавской железной дороги
способствовали тому, что Гатчина стала излюбленным местом отдыха для многих
столичных жителей.
Среди
имён, «прозвучавших» в дачной Гатчине, - архитектор императорского двора Роман
Кузьмин, украинский поэт Тарас Шевченко, представители знаменитого семейства
Епанчиных, поэт Игорь Северянин, писатели
Зинаида Гиппиус, Дмитрий Мережковский, Глеб Успенский и Василий Розанов,
композиторы Сергей Ляпунов, Милий Балакирев и Александр Глазунов, художники
Илья Репин, Александр Бенуа и Зинаида Серебрякова. Постоянно жили в Гатчине
известный врач, лейб-медик Сергей Боткин, художники Беггров и Николай Каразин,
писатель Александр Куприн и поэт Константин Фофанов. Всех имён не перечесть!
«Вот
так загвоздка!»
Лекцию,
посвящённую дачной культуре России на примере Загвоздки - исторического района
Гатчины, подготовил гатчинский краевед Андрей Бурлаков. Андрей Вячеславович
собирает материал о Загвоздке и Малой Гатчине уже несколько лет, считая эти
места очень важными для истории нашего города. По его словам, интересной
информации очень много, но исследования продолжают приносить что-то новое и
необычное.
Малая
Гатчина, Большая Загвоздка, Малая Загвоздка — наверное, это один из самых
загадочных «треугольников» Гатчины, учитывая, сколько мифов, легенд и фактов
переплетаются в этих местах.
Как
и город Гатчина, бывшая деревня Загвоздка имеет древние корни. Название деревни
упоминалось уже на новгородских картах XV века, правда,
называлась она тогда Загоска (Зогозка). С происхождением Загвоздки связано
несколько местных легенд, одна из которых относится к имени Петра Великого.
Многие старожилы считали, что такое странное название дал Загвоздке именно Петр
Первый, проезжая здесь на тарантасе. По легенде, тарантас сломался, и Пётр
якобы воскликнул: «Вот так загвоздка!»
Конечно,
это всего лишь забавная легенда, ведь Загвоздка появилась гораздо раньше
петровских времен. Тем не менее, и Гатчинская мыза, и Гатчинский посад, и
деревенька Загвоздка связаны и с именем Петра, и с членами его семьи, которые
построили в этих местах великолепный дворец, заложив начало императорской резиденции.
Загвоздка:
имена, дома, жизнь...
Как
рассказал Андрей Бурлаков, эти места всегда были на слуху у царской семьи.
Поначалу Загвоздку окружали обширные лесные угодья, где проходили охоты. Затем
леса сменились полями, на которых в Павловскую эпоху проходили учения и
потешные бои.
Ко
времени царствования Павла Первого произошло разделение деревни Загвоздка на
две части — Малая Загвоздка и Большая Загвоздка. В 1796 году, когда Гатчина по
указу Павла I стала городом, к деревне была проведена улица, получившая
название Загвоздинская (позже она называлась Люцевская, а ныне — улица
Чкалова). Национальный состав Загвоздки был характерным для здешних мест: и в
Большой, и в Малой Загвоздке проживало немало финнов, причем в первой деревне
они по отношению к русскому населению составляли большинство.
В
дореволюционной Загвоздке строили свои дачи или просто отдыхали летом артисты
Императорских театров (Стрекалов, Спокойская). Загвоздка тесно связана с
именами таких известных людей, как Адам Сойту и народный артист России Роман
Громадский. Дачная Загвоздка довольно подробно описывается в произведениях
Александра Куприна, дом которого располагался в непосредственной близости от
Малой Загвоздки.
Старая
Гатчина и всё та же Загвоздка запечатлены в рисунках талантливого гатчинского
художника Владимира Монахова. Сам
Монахов жил в Малой Гатчине, в доме по улице Солодухина (прежде Малогатчинская
улица). Этот старинный особняк, известный в стародавние времена как дом купца
Тарханова, помнил многих известных жильцов. В начале прошлого века в нём
проживала семья дьякона кладбищенской церкви Л.М. Сидорова. Дочь Сидоровых,
Людмила Михайловна Левенштейн, стала матерью популярного ведущего запрещенной в СССР
радиостанции Би-би-си (Лондон) Севы Новгородцева. Людмила Михайловна часто
приезжала в Гатчину вместе с сыном. Похоронена она на гатчинском городском
кладбище.
Позже
в доме, где жила семья Новгородцевых, поселился художник Владимир Монахов.
Здесь же находилась и его авторская картинная галерея. Дом и его хозяин
трагически погибли от пожара в 2007 году.
Уроженкой
Загвоздки была также замечательная финская поэтесса Аале Мария Тюнни-Хаавио
(1913-1997 гг.), отец которой, Каарле Тюнни, являлся последним ректором
Колпанской семинарии.
На
экране проектора мелькают старинные документы и карты, дореволюционные
фотографии и рисунки, так или иначе связанные с Загвоздкой. В архиве Андрея
Бурлакова есть совершенно уникальные подборки семейных фотографий людей,
некогда живших в Загвоздке. По ним можно судить о быте, культурных и семейных
традициях наших предшественников. Потомки некоторых таких родов и сейчас живут
в Гатчине, как, например, члены старинного рода Евстафьевых, владельцев первого
в Загвоздке постоялого двора. И, конечно, очень важно восстановить в нашей
исторической памяти утраченный облик как самой деревни Загвоздка, так и старой
Гатчины, до сих пор проступающий сквозь нагромождения современных домов,
кварталов и городских улиц.
Продолжение
дачных традиций
Символично,
что вечер, посвящённый истории дачной Гатчины, прошёл именно в Загвоздке, в месте,
некогда объединившем жителей небольшого провинциального города и Северной
столицы России. Лекцию Андрея Бурлакова с большим интересом прослушали и
гатчинцы, и гости из Санкт-Петербурга самых разных возрастов и профессий.
Почётными гостями вечера стали жители современной Загвоздки, среди которых -
«загвоздкинец» с большим «стажем», депутат Гатчинского совета депутатов Юрий
Назаров.
Кстати,
в центре «Загвоздка» представлена экспозиция работ ещё одного известного жителя
Загвоздки, ленинградского и гатчинского скульптора Юрия Кузнецова. Память о
Юрии Кузнецове живёт в скульптурных композициях, барельефах и памятниках
Гатчины. На выставке в Загвоздке можно увидеть работы из мастерской скульптора,
в которой он жил и работал последние годы своей жизни.
Дачные
традиции продолжили, спустившись на первый этаж центра «Загвоздка», поближе к
горящему камину и пирогам. Здесь, в исполнении талантливой гатчинской актрисы и
певицы Юлии Мартыновой прозвучали старинные романсы и произведения на стихи
поэтов Серебряного века.
Следующее
мероприятие центра будет посвящено истории технических новинок и изобретений,
сделанных в Гатчине. К сожалению, в связи с ограниченным пространством и
санитарными мерами предосторожности культурный центр «Загвоздка» работает пока
в виде полузакрытого клуба. Но каждое мероприятие центра можно посетить
виртуально, став участником онлайн-конференции на платформе Zoom. Кроме того,
во время мероприятий ведутся видеосъёмки, по материалам которых будут созданы
видеофильмы для публичного просмотра на канале культурного центра «Загвоздка» в
YouTube.