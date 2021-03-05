«Здравствуйте, дачники, здравствуйте, дачницы!»

Напомним, культурный центр «Загвоздка» открылся в конце 2019 года в Загвоздке - историческом районе Гатчины на территории мастерской «КлимКинетик» художника Евгения Климова. В центре проводятся историко-краеведческие, литературные, музыкальные, творческие вечера.

В начале 2021 года центр «Загвоздка» стал победителем Фонда президентских грантов, представив культурно-просветительский проект «Двенадцать. Из Гатчины в Россию — с любовью». Рассчитанный на год проект включает в себя цикл просветительских мероприятий, посвящённых истории и культуре Гатчины, а также людям, прославившим Гатчину на всю Россию.

Гатчина — город знаменитостей

Гатчина - город, связанный с именами многих знаменитых людей России. Близость к северной столице, удачное расположение вдоль Варшавской железной дороги способствовали тому, что Гатчина стала излюбленным местом отдыха для многих столичных жителей.

Среди имён, «прозвучавших» в дачной Гатчине, - архитектор императорского двора Роман Кузьмин, украинский поэт Тарас Шевченко, представители знаменитого семейства Епанчиных, поэт Игорь Северянин, писатели Зинаида Гиппиус, Дмитрий Мережковский, Глеб Успенский и Василий Розанов, композиторы Сергей Ляпунов, Милий Балакирев и Александр Глазунов, художники Илья Репин, Александр Бенуа и Зинаида Серебрякова. Постоянно жили в Гатчине известный врач, лейб-медик Сергей Боткин, художники Беггров и Николай Каразин, писатель Александр Куприн и поэт Константин Фофанов. Всех имён не перечесть!

«Вот так загвоздка!»

Лекцию, посвящённую дачной культуре России на примере Загвоздки - исторического района Гатчины, подготовил гатчинский краевед Андрей Бурлаков. Андрей Вячеславович собирает материал о Загвоздке и Малой Гатчине уже несколько лет, считая эти места очень важными для истории нашего города. По его словам, интересной информации очень много, но исследования продолжают приносить что-то новое и необычное.

Малая Гатчина, Большая Загвоздка, Малая Загвоздка — наверное, это один из самых загадочных «треугольников» Гатчины, учитывая, сколько мифов, легенд и фактов переплетаются в этих местах.

Как и город Гатчина, бывшая деревня Загвоздка имеет древние корни. Название деревни упоминалось уже на новгородских картах XV века, правда, называлась она тогда Загоска (Зогозка). С происхождением Загвоздки связано несколько местных легенд, одна из которых относится к имени Петра Великого. Многие старожилы считали, что такое странное название дал Загвоздке именно Петр Первый, проезжая здесь на тарантасе. По легенде, тарантас сломался, и Пётр якобы воскликнул: «Вот так загвоздка!»

Конечно, это всего лишь забавная легенда, ведь Загвоздка появилась гораздо раньше петровских времен. Тем не менее, и Гатчинская мыза, и Гатчинский посад, и деревенька Загвоздка связаны и с именем Петра, и с членами его семьи, которые построили в этих местах великолепный дворец, заложив начало императорской резиденции.

Загвоздка: имена, дома, жизнь...

Как рассказал Андрей Бурлаков, эти места всегда были на слуху у царской семьи. Поначалу Загвоздку окружали обширные лесные угодья, где проходили охоты. Затем леса сменились полями, на которых в Павловскую эпоху проходили учения и потешные бои.

Ко времени царствования Павла Первого произошло разделение деревни Загвоздка на две части — Малая Загвоздка и Большая Загвоздка. В 1796 году, когда Гатчина по указу Павла I стала городом, к деревне была проведена улица, получившая название Загвоздинская (позже она называлась Люцевская, а ныне — улица Чкалова). Национальный состав Загвоздки был характерным для здешних мест: и в Большой, и в Малой Загвоздке проживало немало финнов, причем в первой деревне они по отношению к русскому населению составляли большинство.

В дореволюционной Загвоздке строили свои дачи или просто отдыхали летом артисты Императорских театров (Стрекалов, Спокойская). Загвоздка тесно связана с именами таких известных людей, как Адам Сойту и народный артист России Роман Громадский. Дачная Загвоздка довольно подробно описывается в произведениях Александра Куприна, дом которого располагался в непосредственной близости от Малой Загвоздки.

Старая Гатчина и всё та же Загвоздка запечатлены в рисунках талантливого гатчинского художника Владимира Монахова. Сам Монахов жил в Малой Гатчине, в доме по улице Солодухина (прежде Малогатчинская улица). Этот старинный особняк, известный в стародавние времена как дом купца Тарханова, помнил многих известных жильцов. В начале прошлого века в нём проживала семья дьякона кладбищенской церкви Л.М. Сидорова. Дочь Сидоровых, Людмила Михайловна Левенштейн, стала матерью популярного ведущего запрещенной в СССР радиостанции Би-би-си (Лондон) Севы Новгородцева. Людмила Михайловна часто приезжала в Гатчину вместе с сыном. Похоронена она на гатчинском городском кладбище.

Позже в доме, где жила семья Новгородцевых, поселился художник Владимир Монахов. Здесь же находилась и его авторская картинная галерея. Дом и его хозяин трагически погибли от пожара в 2007 году.

Уроженкой Загвоздки была также замечательная финская поэтесса Аале Мария Тюнни-Хаавио (1913-1997 гг.), отец которой, Каарле Тюнни, являлся последним ректором Колпанской семинарии.

На экране проектора мелькают старинные документы и карты, дореволюционные фотографии и рисунки, так или иначе связанные с Загвоздкой. В архиве Андрея Бурлакова есть совершенно уникальные подборки семейных фотографий людей, некогда живших в Загвоздке. По ним можно судить о быте, культурных и семейных традициях наших предшественников. Потомки некоторых таких родов и сейчас живут в Гатчине, как, например, члены старинного рода Евстафьевых, владельцев первого в Загвоздке постоялого двора. И, конечно, очень важно восстановить в нашей исторической памяти утраченный облик как самой деревни Загвоздка, так и старой Гатчины, до сих пор проступающий сквозь нагромождения современных домов, кварталов и городских улиц.

Продолжение дачных традиций

Символично, что вечер, посвящённый истории дачной Гатчины, прошёл именно в Загвоздке, в месте, некогда объединившем жителей небольшого провинциального города и Северной столицы России. Лекцию Андрея Бурлакова с большим интересом прослушали и гатчинцы, и гости из Санкт-Петербурга самых разных возрастов и профессий. Почётными гостями вечера стали жители современной Загвоздки, среди которых - «загвоздкинец» с большим «стажем», депутат Гатчинского совета депутатов Юрий Назаров.

Кстати, в центре «Загвоздка» представлена экспозиция работ ещё одного известного жителя Загвоздки, ленинградского и гатчинского скульптора Юрия Кузнецова. Память о Юрии Кузнецове живёт в скульптурных композициях, барельефах и памятниках Гатчины. На выставке в Загвоздке можно увидеть работы из мастерской скульптора, в которой он жил и работал последние годы своей жизни.

Дачные традиции продолжили, спустившись на первый этаж центра «Загвоздка», поближе к горящему камину и пирогам. Здесь, в исполнении талантливой гатчинской актрисы и певицы Юлии Мартыновой прозвучали старинные романсы и произведения на стихи поэтов Серебряного века.

Следующее мероприятие центра будет посвящено истории технических новинок и изобретений, сделанных в Гатчине. К сожалению, в связи с ограниченным пространством и санитарными мерами предосторожности культурный центр «Загвоздка» работает пока в виде полузакрытого клуба. Но каждое мероприятие центра можно посетить виртуально, став участником онлайн-конференции на платформе Zoom. Кроме того, во время мероприятий ведутся видеосъёмки, по материалам которых будут созданы видеофильмы для публичного просмотра на канале культурного центра «Загвоздка» в YouTube.