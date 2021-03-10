Широкую Масленицу встречаем!

Детский сад готовился к празднику заранее: изучали традиции, рецепты, народные игры. Поэтому в программе Маленицы и веселый уличный праздник с катанием на лошадке, и традиционные поделки.

- Только вовлекая детей в народные обрядовые танцы, песни, игры мы сможем воспитать в них любовь к родной культуре, - считает заведующая детским садом №26 Ирина Альфонсовна Хюппенен.

В этом году особенно масштабно проходит выставка кукол-маслениц. К началу Масленичной недели на детсадовской выставке было представлено около 50 красавиц, изготовленных в разной технике и из разного материала. А еще сколько Маслениц украшает групповые помещения детского сада! Их авторы – воспитатели, родители, дети, есть среди них плоды совместного творчества – коллективные работы родителей и детей, воспитателей и родителей, выполненные в ходе мастер-классов. В фантазии авторов не ограничивали. Каждый делал такую Масленицу, какой он ее представлял. Тут и куклы из соломы, и на метле, и богато украшенные барышни в бусах и с сушками. Любо-дорого посмотреть!



