Широкую Масленицу встречаем!

Детский сад готовился к
празднику заранее: изучали традиции, рецепты, народные игры. Поэтому в
программе Маленицы и веселый уличный праздник с катанием на лошадке, и
традиционные поделки.
- Только вовлекая детей в
народные обрядовые танцы, песни, игры мы сможем воспитать в них любовь к родной
культуре, - считает заведующая детским садом №26 Ирина Альфонсовна Хюппенен.
В этом году особенно масштабно
проходит выставка кукол-маслениц. К началу Масленичной недели на детсадовской
выставке было представлено около 50 красавиц, изготовленных в разной технике и
из разного материала. А еще сколько Маслениц украшает групповые помещения
детского сада! Их авторы – воспитатели, родители, дети, есть среди них плоды
совместного творчества – коллективные работы родителей и детей, воспитателей и
родителей, выполненные в ходе мастер-классов. В фантазии авторов не
ограничивали. Каждый делал такую Масленицу, какой он ее представлял. Тут и
куклы из соломы, и на метле, и богато украшенные барышни в бусах и с сушками.
Любо-дорого посмотреть!