Ученые ПИЯФа участвуют в создании нового анальгетика

Обезболивающее действие
препарата основано на эффекте, который оказывает на организм нейропептид
энкефалин. О том, что это вещество способно снимать боль, специалистам известно
давно. Но на практике применить его не получалось: в мозге нейропептид
распадался под воздействием ферментов. Специалистам удалось сделать энкефалин
более устойчивым с помощью аминокислоты бета-аланина. Это позволило увеличить
время обезболивающего воздействия соединения с 30 до 180 минут.
- Первоначально мы обнаружили, что
бета-аланин защищает пептиды в среде мозга от нападающих на них ферментов, и
решили проверить этот эффект на примере лекарственного пептида – энкефалина, –
рассказал главный научный сотрудник НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ Марк
Мосевицкий.
Чтобы проверить
стабильность полученного вещества, ученые провели испытания в условиях,
имитирующих те, в которые попадает пептид в мозге. Эксперимент показал:
незащищенный энкефалин полностью разрушался за 40 минут, а его модификации с
бета-аланином даже через 180 минут сохраняют целостность молекул на уровне
70–85%.
Обезболивающий эффект препарата проверили на крысах с помощью
стандартного опыта «отдергивания хвоста». Для этого хвосты животных погружают в
воду температурой 55 °С и засекают, через сколько секунд крысы их отдернут. Чем
больше времени пройдет, тем сильнее анестезия. Оказалось, что по этому тесту
показатели одной из модифицированных форм энкефалина практически совпадают с
морфином, другой – даже выше.
Препарат также проверили на острую токсичность, тест оказался
отрицательным. Кроме того, эксперименты показали, что вещество не вызывает
зависимости и не приводит к нарушениям поведения и памяти.
Сейчас практически все
сильные обезболивающие в клинической практике – производные морфия. У пациентов
формируется психическая и физическая зависимости, и медики нуждаются в
средстве, лишенном хотя бы части этих недостатков.
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Отличительной особенностью и главным преимуществом полученных аналогов
энкефалина является отсутствие привыкания к препарату, а также пролонгированный
анальгезирующий эффект, – отметил научный сотрудник лаборатории «Биомедицинские
наноматериалы» НИТУ «МИСиС» Алексей Никитин.
Современной медицине нужны высокоэффективные обезболивающие
препараты и представленную разработку можно считать революционной. Однако пока
это только первая часть исследования – эксперимент. Впереди у научного
коллектива еще много работы: разработка нового препарата может занимать
несколько лет.
Источник: газета «Известия»