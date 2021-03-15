Победителей хакатона по благоустройству ждут денежные призы

Участниками
хакатона стали студенты профильных вузов и молодые специалисты в возрасте 18-25
лет. Их лучшие работы воплотят в 2022 году в 27 городах Ленинградской области в
рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» - при условии, что проекты
поддержат жители.
Хакатон
проводит Центр компетенций Ленинградской области совместно с Санкт-Петербургским
Союзом архитекторов, АСИ и общероссийской организацией «Городские реновации».
Член
Общественной палаты Ленинградской области Николай Свирин считает, что
привлечение и вовлечение студентов и молодых специалистов в такие проекты, как
хакатон, сможет принести положительный опыт как самим участникам хакатона, так
и проекту «Формирование комфортной городской среды», а, значит, и конечному
потребителю - жителям.
- Смотрю
на это с большим энтузиазмом, т.к. участники хакатона получают хорошую
практику, смогут считать себя востребованными через реализацию своего таланта и
потенциала в начинающемся деле. Жителям будет дана возможность поддержать
проекты молодых архитекторов и дизайнеров, а города региона смогут обрести
новый вид городской среды. Кому, как не молодёжи, предлагать и вносить идеи по творческому
разнообразию развития городской среды! – поделился Николай Свирин.
Директор
Службы координации и развития коммунального хозяйства и строительства
Гатчинского района Игорь Ермолаев уверен, что важно привлекать молодежь к
решению любых вопросов и дать ей возможность продемонстрировать свои таланты.
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Молодежь проявляет себя, а регион оценивает. Это очень хорошо и правильно,
потому что те ребята, которые только получили образование архитектора или
дизайнера, либо имеют к этому склонность, получат мотивацию к развитию своих
талантов. Реализация себя в подобных проектах, безусловно, поможет им в жизни,
а также откроет для них новые перспективы.
По
итогам голосования будет выбрано три победителя хакатона: лучшее решение для
города с численностью населения от 10 до 20 тысяч человек, от 20 до 50 тысяч
человек и от 50 до 100 тысяч человек. В каждой номинации предусмотрен денежный
приз: за первое место - 100 тысяч рублей, за второе - 70 тысяч и за третье - 40
тысяч рублей.
Все
дизайн-проекты будут размещены на 47.gorodsreda.ru — единой федеральной
платформе для онлайн голосования по общественным территориям.
Елена
Суралёва