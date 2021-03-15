Победителей хакатона по благоустройству ждут денежные призы

Участниками хакатона стали студенты профильных вузов и молодые специалисты в возрасте 18-25 лет. Их лучшие работы воплотят в 2022 году в 27 городах Ленинградской области в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» - при условии, что проекты поддержат жители.

Хакатон проводит Центр компетенций Ленинградской области совместно с Санкт-Петербургским Союзом архитекторов, АСИ и общероссийской организацией «Городские реновации».

Член Общественной палаты Ленинградской области Николай Свирин считает, что привлечение и вовлечение студентов и молодых специалистов в такие проекты, как хакатон, сможет принести положительный опыт как самим участникам хакатона, так и проекту «Формирование комфортной городской среды», а, значит, и конечному потребителю - жителям.

- Смотрю на это с большим энтузиазмом, т.к. участники хакатона получают хорошую практику, смогут считать себя востребованными через реализацию своего таланта и потенциала в начинающемся деле. Жителям будет дана возможность поддержать проекты молодых архитекторов и дизайнеров, а города региона смогут обрести новый вид городской среды. Кому, как не молодёжи, предлагать и вносить идеи по творческому разнообразию развития городской среды! – поделился Николай Свирин.

Директор Службы координации и развития коммунального хозяйства и строительства Гатчинского района Игорь Ермолаев уверен, что важно привлекать молодежь к решению любых вопросов и дать ей возможность продемонстрировать свои таланты.

- Молодежь проявляет себя, а регион оценивает. Это очень хорошо и правильно, потому что те ребята, которые только получили образование архитектора или дизайнера, либо имеют к этому склонность, получат мотивацию к развитию своих талантов. Реализация себя в подобных проектах, безусловно, поможет им в жизни, а также откроет для них новые перспективы.

По итогам голосования будет выбрано три победителя хакатона: лучшее решение для города с численностью населения от 10 до 20 тысяч человек, от 20 до 50 тысяч человек и от 50 до 100 тысяч человек. В каждой номинации предусмотрен денежный приз: за первое место - 100 тысяч рублей, за второе - 70 тысяч и за третье - 40 тысяч рублей.

Все дизайн-проекты будут размещены на 47.gorodsreda.ru — единой федеральной платформе для онлайн голосования по общественным территориям.

Елена Суралёва