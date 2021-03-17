«Музыка разных эпох» – в «Купринке»

Более десяти лет назад
отделом духовых и ударных инструментов Гатчинской детской музыкальной школы им.
М.М. Ипполитова-Иванова был запущен проект «Музыка разных эпох», призванный
расширить кругозор юных музыкантов, пробудить в них интерес к непрограммным произведениям
и композиторам. Однако на этом автор проекта – преподаватель музыкальной школы
по классу флейты Лариса Строганова – не остановилась. Два года назад появился
второй долгосрочный проект – «Неугасающая звезда», каждое мероприятие которого
посвящено выдающимся композиторам, музыкантам-исполнителям и поэтам, чье
творчество тесно связано с музыкой. Нынешний учебный год начался под эгидой
Чайковского: в ноябре в рамках проекта в музыкальной школе была представлена
литературно-музыкальная композиция «Гений и эпоха».
А в феврале проект вышел
на более широкую аудиторию: в выставочном зале библиотеки им. А.И. Куприна
состоялся концерт для взрослой публики. В исполнении учеников и преподавателей
ДМШ прозвучали фрагменты и целые произведения Чайковского. Концерт
сопровождался рассказом о композиторе.
- Мне хотелось показать
Чайковского-человека, а не памятник, – поясняет ведущая, организатор и идейный
вдохновитель концерта Лариса Строганова. – При подготовке своей лекции я
основывалась на письмах Петра Ильича, чтобы были конкретные сведения, а не
домыслы и передергивание фактов. Поскольку концерт в библиотеке был рассчитан
на взрослых, мы подобрали немного другое музыкальное содержание. Учениками и
преподавателями нашей школы исполнялись произведения из цикла «Времена года»,
фрагменты из «Щелкунчика» и «Лебединого озера», «Пиковой дамы», пьесы и романсы
Чайковского. На концерте прозвучали ксилофон, флейта, фортепиано, тенор
(духовой инструмент), виолончель и вокал.
Мы очень благодарны библиотеке, которая поддержала нашу идею и не только
предоставила зал для концерта, но и подготовила интересную подборку книг о
Чайковском. Слушателей собралось много, из-за необходимости поддерживать
дистанцию некоторым пришлось стоять буквально в дверях.
На конец апреля запланирована
вторая часть композиции «Гений и эпоха», где будет более подробно рассказано о
крупных произведениях Чайковского - опере, балете и симфонии. А в конце мая –
начале июня состоится литературно-музыкальный вечер, посвященный Глинке и
Пушкину, в честь дней рождения композитора и поэта: 20 мая и 6 июня.
- Собственно, этот проект
и был задуман, чтобы наши дети узнавали что-то еще, кроме основной программы.
Например, музыкальная литература в школе предусматривает только изучение оперы
Чайковского «Евгений Онегин». А как же «Пиковая дама»? Притом, что некоторые
современные дети вообще не знают этого произведения Пушкина… Такие
литературно-музыкальные композиции побуждают заглянуть за рамки, и дети
начинают задавать вопросы, у них просыпается интерес. Кроме того, концертная
деятельность очень полезна: ребята могут лишний раз исполнить на людях
произведения, которые им больше нравятся, - делится Лариса Валентиновна
Строганова.
Следующий учебный год
планируется посвятить Моцарту: в 2021-м исполняется 230 лет со дня его смерти.