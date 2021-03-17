«Музыка разных эпох» – в «Купринке»

Более десяти лет назад отделом духовых и ударных инструментов Гатчинской детской музыкальной школы им. М.М. Ипполитова-Иванова был запущен проект «Музыка разных эпох», призванный расширить кругозор юных музыкантов, пробудить в них интерес к непрограммным произведениям и композиторам. Однако на этом автор проекта – преподаватель музыкальной школы по классу флейты Лариса Строганова – не остановилась. Два года назад появился второй долгосрочный проект – «Неугасающая звезда», каждое мероприятие которого посвящено выдающимся композиторам, музыкантам-исполнителям и поэтам, чье творчество тесно связано с музыкой. Нынешний учебный год начался под эгидой Чайковского: в ноябре в рамках проекта в музыкальной школе была представлена литературно-музыкальная композиция «Гений и эпоха».

А в феврале проект вышел на более широкую аудиторию: в выставочном зале библиотеки им. А.И. Куприна состоялся концерт для взрослой публики. В исполнении учеников и преподавателей ДМШ прозвучали фрагменты и целые произведения Чайковского. Концерт сопровождался рассказом о композиторе.

- Мне хотелось показать Чайковского-человека, а не памятник, – поясняет ведущая, организатор и идейный вдохновитель концерта Лариса Строганова. – При подготовке своей лекции я основывалась на письмах Петра Ильича, чтобы были конкретные сведения, а не домыслы и передергивание фактов. Поскольку концерт в библиотеке был рассчитан на взрослых, мы подобрали немного другое музыкальное содержание. Учениками и преподавателями нашей школы исполнялись произведения из цикла «Времена года», фрагменты из «Щелкунчика» и «Лебединого озера», «Пиковой дамы», пьесы и романсы Чайковского. На концерте прозвучали ксилофон, флейта, фортепиано, тенор (духовой инструмент), виолончель и вокал. Мы очень благодарны библиотеке, которая поддержала нашу идею и не только предоставила зал для концерта, но и подготовила интересную подборку книг о Чайковском. Слушателей собралось много, из-за необходимости поддерживать дистанцию некоторым пришлось стоять буквально в дверях.

На конец апреля запланирована вторая часть композиции «Гений и эпоха», где будет более подробно рассказано о крупных произведениях Чайковского - опере, балете и симфонии. А в конце мая – начале июня состоится литературно-музыкальный вечер, посвященный Глинке и Пушкину, в честь дней рождения композитора и поэта: 20 мая и 6 июня.

- Собственно, этот проект и был задуман, чтобы наши дети узнавали что-то еще, кроме основной программы. Например, музыкальная литература в школе предусматривает только изучение оперы Чайковского «Евгений Онегин». А как же «Пиковая дама»? Притом, что некоторые современные дети вообще не знают этого произведения Пушкина… Такие литературно-музыкальные композиции побуждают заглянуть за рамки, и дети начинают задавать вопросы, у них просыпается интерес. Кроме того, концертная деятельность очень полезна: ребята могут лишний раз исполнить на людях произведения, которые им больше нравятся, - делится Лариса Валентиновна Строганова.

Следующий учебный год планируется посвятить Моцарту: в 2021-м исполняется 230 лет со дня его смерти.



