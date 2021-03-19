Рекорд гиревиков в честь юбилея «Гатчинской правды»

Вечером в спортивном зале Районной ДЮСШ в поселке Новый Свет особенно многолюдно: одновременно занимается три группы. А в секции гиревого спорта перед постановкой рекорда настрой особенно боевой.

В Районной ДЮСШ гиревым спортом занимаются ребята от 7 до 17 лет. Основной костяк секции – ученики Пригородной школы, но есть ребята из Гатчины, Елизаветино и других школ Гатчинского района. В секции 60 человек. Сейчас активно записываются и девочки. Посмотришь на них - красивые, умные, трудолюбивые, уверенные в себе! А какие показывают результаты!

Спортсмены, посовещались с тренером, взяли гири, встали в круг, размялись и …пошли на рекорд. Все происходящее снимали на видео и фотографировали. Зрелище впечатляющее! Какие молодые, сильные и красивые атлеты! Двенадцать человек - юноши, девушки и два ветерана спорта одновременно вскидывают вверх гирю и также одновременно опускают. Секундант считает – упражнение выполняется 90 раз. И вот он – общий финиш!

Нельзя сказать, что кто-то устал, но абсолютно все счастливы. Вот имена героев: Дарья Иванова, Артем Савченко, Владимир Порфирьев, Даниил Евсюткин, Елена Коновалова, Даниил Аброщенко, Александр Трегубов, Георгий Куракулов, Милана Алексеева, Андрей Шарапов и Виталий Логинов.

- По предложению пропагандиста и создателя спортивного клуба «Новый Свет» Андрея Шарапова в честь юбилейного торжества любимой газеты, которую мы давно читаем, решили подарить ей нашу тяжелую работу, – поясняет тренер секции гиревого спорта Виталий Логинов. - Долго решали, что это будет. Сошлись во мнении, что выполним командой упражнение - толчок гири по длинному циклу одной рукой. Собрали дюжину смелых юношей и девушек. И – вперед! Заранее, сколько поднимем, не договаривались. Каждый взял ту гирю, какую хотел. Когда их взвесили, получилось, что за один подъем вся группа в 12 человек поднимала 206 кг. Таким образом за 90 раз в честь юбилейной даты сумма получилась -18 тысяч 540 кг. Для секции это рекорд. И мы этому рады. Не часто мы организуем показательные выступления. Хорошо, что нашелся такой знаменательный повод. Такие акции, особенно когда есть возможность пропагандировать любимый вид спорта, вселяют энтузиазм, и ребята оживляются.

Теперь спортсмены мечтают о турне по школам Гатчинского района, чтобы показать всем свои умения и красоту гиревого спорта.

Татьяна Можаева