Рекорд гиревиков в честь юбилея «Гатчинской правды»

Вечером
в спортивном зале Районной ДЮСШ в поселке Новый Свет особенно многолюдно: одновременно
занимается три группы. А в секции гиревого спорта перед постановкой рекорда
настрой особенно боевой.
В
Районной ДЮСШ гиревым спортом занимаются ребята от 7 до 17 лет. Основной костяк
секции – ученики Пригородной школы, но есть ребята из Гатчины, Елизаветино и
других школ Гатчинского района. В секции 60 человек. Сейчас активно
записываются и девочки. Посмотришь на них - красивые, умные, трудолюбивые,
уверенные в себе! А какие показывают результаты!
Спортсмены,
посовещались с тренером, взяли гири, встали в круг, размялись и …пошли на
рекорд. Все происходящее снимали на видео и фотографировали. Зрелище
впечатляющее! Какие молодые, сильные и красивые атлеты! Двенадцать человек -
юноши, девушки и два ветерана спорта одновременно вскидывают вверх гирю и также
одновременно опускают. Секундант считает – упражнение выполняется 90 раз. И вот
он – общий финиш!
Нельзя
сказать, что кто-то устал, но абсолютно все счастливы. Вот имена героев: Дарья
Иванова, Артем Савченко, Владимир Порфирьев, Даниил Евсюткин, Елена Коновалова,
Даниил Аброщенко, Александр Трегубов, Георгий Куракулов, Милана Алексеева,
Андрей Шарапов и Виталий Логинов.
- По
предложению пропагандиста и создателя спортивного клуба «Новый Свет» Андрея
Шарапова в честь юбилейного торжества любимой газеты, которую мы давно читаем,
решили подарить ей нашу тяжелую работу, – поясняет тренер секции гиревого
спорта Виталий Логинов. - Долго решали, что это будет. Сошлись во мнении, что выполним
командой упражнение - толчок гири по длинному циклу одной рукой. Собрали дюжину
смелых юношей и девушек. И – вперед! Заранее, сколько поднимем, не договаривались.
Каждый взял ту гирю, какую хотел. Когда их взвесили, получилось, что за один
подъем вся группа в 12 человек поднимала 206 кг. Таким образом за 90 раз в
честь юбилейной даты сумма получилась -18 тысяч 540 кг.
Для секции это рекорд. И мы этому рады. Не часто мы организуем показательные
выступления. Хорошо, что нашелся такой знаменательный повод. Такие акции,
особенно когда есть возможность пропагандировать любимый вид спорта, вселяют
энтузиазм, и ребята оживляются.
Теперь
спортсмены мечтают о турне по школам Гатчинского района, чтобы показать всем свои
умения и красоту гиревого спорта.
Татьяна
Можаева