Более четырех тысяч человек обратились за защитой своих прав

Губернатор
Ленинградской области Александр Дрозденко отметил важность сохранения
непрерывной работы института защиты прав граждан, особенно в современных
условиях.
Сергей
Шабанов, отметил, что в пандемию прием граждан не прекращался, при этом
возросло количество устных обращений, которые требовали оперативного
решения.
Так,
по инициативе Уполномоченного по правам человека Ленинградской области были
внесены изменения в распоряжение Правительства РФ, которое включило россиян с
иным гражданством в перечень лиц, которым было разрешено пересечь границу в
период ограничительных мер.
Так
же региону удалось добиться внесения изменений в федеральный закон о
социальной защите инвалидов, согласно которым люди с ограниченными
возможностями здоровья смогут приобретать технические средства реабилитации с
помощью электронных сертификатов, чтобы была возможность самостоятельно
приобретать средства реабилитации, тогда, когда человеку это удобно. 30 декабря
2020 года Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приобретении
отдельных видов товаров, работ, услуг с использованием электронного сертификата.
Новый закон вступит в силу в сентябре 2021 года.
Сергей
Шабанов также подчеркнул, что на ежегодном координационном совете
Уполномоченных по правам человека в Москве был положительно отмечен опыт
Ленинградской области, где по поручению губернатора региона государственная
ветеринарная служба организовала масштабную обработку против COVID-19
общественных территорий.
Всего
в 2020 году с просьбами о помощи в аппарат Уполномоченного по правам человека
обратились более 4 тысяч человек. Запросы поступали от инвалидов, пенсионеров,
многодетных семей, трудоспособного населения, военнослужащих, заключенных. На
первом месте обращения, связанные с нарушением социальных прав, на втором –
личные права, единичные жалобы – по политическим и культурным правам.
Доклад,
представленный губернатору Уполномоченным по правам человека в Ленинградской
области, содержит полные сведения по каждому муниципальному району и городскому
округу о статистике обращений, их особенностях, а также примеры результатов
работы.
С
полным текстом доклада можно ознакомиться на сайте Уполномоченного
по правам человека Ленинградской области.