Более четырех тысяч человек обратились за защитой своих прав

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил важность сохранения непрерывной работы института защиты прав граждан, особенно в современных условиях.

Сергей Шабанов, отметил, что в пандемию прием граждан не прекращался, при этом возросло количество устных обращений, которые требовали оперативного решения.

Так, по инициативе Уполномоченного по правам человека Ленинградской области были внесены изменения в распоряжение Правительства РФ, которое включило россиян с иным гражданством в перечень лиц, которым было разрешено пересечь границу в период ограничительных мер.

Так же региону удалось добиться внесения изменений в федеральный закон о социальной защите инвалидов, согласно которым люди с ограниченными возможностями здоровья смогут приобретать технические средства реабилитации с помощью электронных сертификатов, чтобы была возможность самостоятельно приобретать средства реабилитации, тогда, когда человеку это удобно. 30 декабря 2020 года Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приобретении отдельных видов товаров, работ, услуг с использованием электронного сертификата. Новый закон вступит в силу в сентябре 2021 года.

Сергей Шабанов также подчеркнул, что на ежегодном координационном совете Уполномоченных по правам человека в Москве был положительно отмечен опыт Ленинградской области, где по поручению губернатора региона государственная ветеринарная служба организовала масштабную обработку против COVID-19 общественных территорий.

Всего в 2020 году с просьбами о помощи в аппарат Уполномоченного по правам человека обратились более 4 тысяч человек. Запросы поступали от инвалидов, пенсионеров, многодетных семей, трудоспособного населения, военнослужащих, заключенных. На первом месте обращения, связанные с нарушением социальных прав, на втором – личные права, единичные жалобы – по политическим и культурным правам.

Доклад, представленный губернатору Уполномоченным по правам человека в Ленинградской области, содержит полные сведения по каждому муниципальному району и городскому округу о статистике обращений, их особенностях, а также примеры результатов работы.

С полным текстом доклада можно ознакомиться на сайте Уполномоченного по правам человека Ленинградской области.