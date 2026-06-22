80 тысяч свечей зажгли в эту ночь в Ленинградской области

«85 лет назад началась Великая Отечественная война. На ленинградской земле фашисты оставили страшный след: расстрелы, концлагеря, угон в рабство, сожжённые деревни, голод и пытки. На оккупированной территории области были замучены, расстреляны и уморены голодом более 140 тысяч мирных жителей.

Каждый огонёк — за тех, кто не успел попрощаться. За тех, кого увели из дома и не вернули. За тех, чьи имена известны, и за тех, чьи имена ещё предстоит вернуть.

Наша память не гаснет под ветром времени. Она тлеет в семейных историях, разгорается в поисковой работе, отражается в граните мемориалов, передаётся из поколения в поколение — как и этот огонь, который сегодня держат дети, осознавая, какой ценой тогда отстояли мир.

Мы зажигаем этот свет не только в память о погибших, мы зажигаем его как обещание — помнить правду, беречь свою землю и никому не позволить переписать то, что пережил наш народ.

Вечная память защитникам нашей земли. Никто не забыт и ничто не забыто», – обратился глава региона.