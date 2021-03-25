Сусанинская библиотека: пандемия как толчок к развитию

Библиотека – культурный центр поселения

Ирина Молчанова – режиссер театральных представлений, образование получила в Псковском областном училище культуры. Уже после трудоустройства в Сусанинскую библиотеку в 2012 году неоднократно проходила курсы повышения квалификации, является постоянным слушателем тематических профильных лекций и участником семинаров.

Под руководством Ирины Молчановой библиотека заметно преобразилась. После ремонта детский абонемент стал больше похож на сказочный замок: новая мебель, мягкие пуфики, столы для чтения и творческих занятий, развивающие игрушки, паззлы, настольные игры и, конечно же, большое количество интересных книг в прямом доступе для детей. В библиотеке чисто, тепло и по-домашнему уютно. Систему освещения модернизировали за счет новых энергосберегающих ламп.

Книжный фонд библиотеки насчитывает около 17 тысяч экземпляров и постоянно пополняется мировыми бестселлерами, интересными детскими книгами как популярных детских писателей, так и новых авторов. Ирина Молчанова заказывает книги по просьбе читателей, а также те, которые рекомендуют методисты на обучающих семинарах.

Сусанинская библиотека сотрудничает с поселковыми детским садом и школой. Ирина Молчанова часто готовит для ребят тематические занятия, предварительно обсуждая их с педагогом.

- Мы устраиваем «Громкие чтения», на которых читаем вслух книги, смотрим мультфильмы, основанные на книгах, отмечаем государственные праздники - День России, День Победы, День рождения библиотеки и многие другие. А летом в библиотеке особенно многолюдно – к нам приходят дачники вместе со своими детьми, - рассказывает она.

Дети в основном приходят в библиотеку за книгами из школьной программы. Параллельно Ирина Молчанова пытается их приучить к чтению «для себя» и советует что-то из современных детских авторов. Летом на базе библиотеки проходят лекции для подростков из трудовых бригад. В библиотеку приходят и взрослые. Среди любителей чтения – те, кто не смотрит телевизор или не любит электронные книги, и просто любители чтения.

Каталог в Сусанинской библиотеке ведется по старинке – с помощью бумажных карточек, но для посетителей в свободном доступе имеется компьютер с выходом в интернет, а библиотекарь всегда подскажет и поможет тем, у кого возникнут сложности.

Сусанинская библиотека сотрудничает с местным краеведом Александром Печенкиным. Он специализируется на топонимике (история названий) и пишет интересные статьи, которые печатаются в альманахе «Оредеж». В библиотеке проходят встречи с поэтами и писателями. К таким датам как День поселения, День Победы, проходят конкурсы стихов и рисунков.

Пандемия заставила ускориться

После объявления о самоизоляции все культурные учреждения были закрыты для посетителей. Ирина Молчанова решила, что раз читатели не могут прийти в библиотеку, библиотека придет к ним. С марта по октябрь в официальной группе ВКонтакте в режиме реального времени она и другие библиотекари поселения выходили в эфир с познавательными программами для детей и взрослых.

Передача «Библиочас» была посвящена государственным праздникам, их традициям и истории. В рубрике «Имена на все времена» библиотекари рассказывали о поэтах и писателях – юбилярах недели. Во время трансляции «Виртуальной библиотеки» зрители могли прогуляться по всем библиотекам Сусанинского поселения, узнать о книжных новинках. Также Ирина Молчанова принимала активное участие в организации концертов Сусанинского КДЦ, которые транслировались в режиме реального времени.

- Организация прямого эфира – процесс трудоемкий, технически сложный, так как приходится следить за работой сразу нескольких технических средств, - рассказала Ирина Молчанова, которая выступала в роли выпускающего режиссера. При ее непосредственном участии прошли более 100 концертов. По утрам в субботу сотрудники Сусанинского КДЦ устраивали концерты для детей, вечером – для взрослых.

Семья отнеслась к такой загруженности на работе с пониманием. Супруг – Алексей Молчанов даже принимал участие в концертах в качестве вокалиста, благо позволяет профессиональное образование.

«В каждом возрасте есть своя радость»

Сегодня на базе Сусанинской библиотеки реализуются сразу несколько просветительских проектов для жителей поселения разных возрастов.

«Россия – гордая земля» – краеведческий проект по работе со старшеклассниками Сусанинской школы, основная задача которого заключается во всестороннем изучении и накоплении краеведческого материала об истории родной земли.

Ирина Молчанова активно сотрудничает с местными жителями для сбора сведений о памятных событиях, выдающихся жителях, об изменениях инфраструктуры поселков и деревень. В рамках проекта уже отреставрированы архивные фотографии, которые регулярно демонстрируются в ходе краеведческих выставок. Продолжается работа по оформлению альбома «Памятники воинам – освободителям на Сусанинской земле» и сбор материалов о ветеранах войны, проживавших на территории поселения.

Участники проекта в своей работе используют уже имеющиеся альбомы: «Детство, опаленное войной», который содержит документы о жителях поселения – бывших малолетних узниках фашистских концлагерей, а также «Наши ветераны», название которого говорит само за себя.

Проект «Библиотечная радуга» нацелен на самых маленьких читателей – дошкольников и учащихся начальной школы.

Не менее двух раз в месяц в библиотеке проводятся встречи с ребятами в рамках устного журнала «Здесь голубые купола под синим небом...». Формат встреч самый разнообразный: «Час истории» – история родного края, «Урок памяти» посвящен землякам-ветеранам, «Урок- путешествие» – о географии и экологии родного края.

Проект «В каждом возрасте есть своя радость» разработан для людей «лучшего» возраста и посвящен преемственности поколений, передаче знаний и жизненного опыта. Самая яркая встреча в рамках проекта состоялась в преддверии Дня снятия блокады Ленинграда.

Детям рассказывали про ужасы тех страшных дней через призму 7-ой симфонии Шостаковича: как в городе собирали оркестр для премьеры, как проходили репетиции, как через громкоговорители транслировали ее исполнение из зала Ленинградской филармонии. О тяжелых буднях простых ленинградцев ребята узнали, что называется, из первых уст - от жительницы блокадного Ленинграда Киры Владимировны Смирновой, которая живет в Сусанинском поселении.

Из-за пандемии большинство встреч пришлось отменить, но сегодня постепенно проектная деятельность восстанавливается, а новый опыт по организации мероприятий в режиме реального времени с трансляцией в интернете подтолкнул Ирину Молчанову к созданию нового проекта.

- Мы решили обучить наших юных читателей искусству создания видеофильмов. Во время мероприятий в библиотеке кто-то из ребят выступает в качестве ведущего, кто-то – оператора, кто-то – монтажера. Полученные фильмы мы будем публиковать в нашей группе ВКонтакте. Получится такая мини-школа телевидения. Но, особо подчеркну, что все мероприятия посвящены той или иной книге, серии книг или писателям. Поэтому в рамках нового проекта мы совмещаем сразу несколько важных направлений: чтение литературы, командная работа, а также желание детей проводить время с современными гаджетами, - рассказала Ирина Молчанова.

Ирина ХРУСТАЛЁВА

Фото Сусанинского КДЦ