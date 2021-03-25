Сусанинская библиотека: пандемия как толчок к развитию

Библиотека –
культурный центр поселения
Ирина
Молчанова – режиссер театральных представлений, образование получила в
Псковском областном училище культуры. Уже после трудоустройства в Сусанинскую
библиотеку в 2012 году неоднократно проходила курсы повышения квалификации,
является постоянным слушателем тематических профильных лекций и участником
семинаров.
Под
руководством Ирины Молчановой библиотека заметно преобразилась. После ремонта
детский абонемент стал больше похож на сказочный замок: новая мебель, мягкие
пуфики, столы для чтения и творческих занятий, развивающие игрушки, паззлы,
настольные игры и, конечно же, большое количество интересных книг в прямом
доступе для детей. В библиотеке чисто, тепло и по-домашнему уютно. Систему
освещения модернизировали за счет новых энергосберегающих ламп.
Книжный
фонд библиотеки насчитывает около 17 тысяч экземпляров и постоянно пополняется
мировыми бестселлерами, интересными детскими книгами как популярных детских
писателей, так и новых авторов. Ирина Молчанова заказывает книги по просьбе
читателей, а также те, которые рекомендуют методисты на обучающих семинарах.
Сусанинская
библиотека сотрудничает с поселковыми детским садом и школой. Ирина Молчанова
часто готовит для ребят тематические занятия, предварительно обсуждая их с
педагогом.
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Мы устраиваем «Громкие чтения», на которых читаем вслух книги, смотрим
мультфильмы, основанные на книгах, отмечаем государственные праздники - День
России, День Победы, День рождения библиотеки и многие другие. А летом в
библиотеке особенно многолюдно – к нам приходят дачники вместе со своими
детьми, - рассказывает она.
Дети
в основном приходят в библиотеку за книгами из школьной программы. Параллельно
Ирина Молчанова пытается их приучить к чтению «для себя» и советует что-то из
современных детских авторов. Летом на базе библиотеки проходят лекции для
подростков из трудовых бригад. В библиотеку приходят и взрослые. Среди любителей
чтения – те, кто не смотрит телевизор или не любит электронные книги, и просто
любители чтения.
Каталог
в Сусанинской библиотеке ведется по старинке – с помощью бумажных карточек, но
для посетителей в свободном доступе имеется компьютер с выходом в интернет, а
библиотекарь всегда подскажет и поможет тем, у кого возникнут сложности.
Сусанинская
библиотека сотрудничает с местным краеведом Александром Печенкиным. Он
специализируется на топонимике (история названий) и пишет интересные статьи,
которые печатаются в альманахе «Оредеж». В библиотеке проходят встречи с
поэтами и писателями. К таким датам как День поселения, День Победы, проходят
конкурсы стихов и рисунков.
Пандемия заставила
ускориться
После
объявления о самоизоляции все культурные учреждения были закрыты для
посетителей. Ирина Молчанова решила, что раз читатели не могут прийти в
библиотеку, библиотека придет к ним. С марта по октябрь в официальной группе
ВКонтакте в режиме реального времени она и другие библиотекари поселения
выходили в эфир с познавательными программами для детей и взрослых.
Передача
«Библиочас» была посвящена государственным праздникам, их традициям и истории.
В рубрике «Имена на все времена» библиотекари рассказывали о поэтах и писателях
– юбилярах недели. Во время трансляции «Виртуальной библиотеки» зрители могли
прогуляться по всем библиотекам Сусанинского поселения, узнать о книжных
новинках. Также Ирина Молчанова принимала активное участие в организации
концертов Сусанинского КДЦ, которые транслировались в режиме реального времени.
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Организация прямого эфира – процесс трудоемкий, технически сложный, так как
приходится следить за работой сразу нескольких технических средств, -
рассказала Ирина Молчанова, которая выступала в роли выпускающего режиссера.
При ее непосредственном участии прошли более 100 концертов. По утрам в субботу
сотрудники Сусанинского КДЦ устраивали концерты для детей, вечером – для
взрослых.
Семья
отнеслась к такой загруженности на работе с пониманием. Супруг – Алексей Молчанов
даже принимал участие в концертах в качестве вокалиста, благо позволяет
профессиональное образование.
«В каждом возрасте
есть своя радость»
Сегодня
на базе Сусанинской библиотеки реализуются сразу несколько просветительских
проектов для жителей поселения разных возрастов.
«Россия – гордая
земля» –
краеведческий проект по работе со старшеклассниками Сусанинской школы, основная
задача которого заключается во всестороннем изучении и накоплении
краеведческого материала об истории родной земли.
Ирина
Молчанова активно сотрудничает с местными жителями для сбора сведений о
памятных событиях, выдающихся жителях, об изменениях инфраструктуры поселков и
деревень. В рамках проекта уже отреставрированы архивные фотографии, которые
регулярно демонстрируются в ходе краеведческих выставок. Продолжается работа по
оформлению альбома «Памятники воинам – освободителям на Сусанинской земле» и сбор
материалов о ветеранах войны, проживавших на территории поселения.
Участники
проекта в своей работе используют уже имеющиеся альбомы: «Детство, опаленное
войной», который содержит документы о жителях поселения – бывших малолетних
узниках фашистских концлагерей, а также «Наши ветераны», название которого
говорит само за себя.
Проект
«Библиотечная радуга»
нацелен на самых маленьких читателей – дошкольников и учащихся начальной школы.
Не
менее двух раз в месяц в библиотеке проводятся встречи с ребятами в рамках
устного журнала «Здесь голубые купола под синим небом...». Формат встреч самый
разнообразный: «Час истории» – история родного края, «Урок памяти» посвящен
землякам-ветеранам, «Урок- путешествие» – о географии и экологии родного края.
Проект
«В каждом возрасте есть своя радость» разработан
для людей «лучшего» возраста и посвящен преемственности поколений, передаче
знаний и жизненного опыта. Самая яркая встреча в рамках проекта состоялась в
преддверии Дня снятия блокады Ленинграда.
Детям
рассказывали про ужасы тех страшных дней через призму 7-ой симфонии
Шостаковича: как в городе собирали оркестр для премьеры, как проходили репетиции,
как через громкоговорители транслировали ее исполнение из зала Ленинградской
филармонии. О тяжелых буднях простых ленинградцев ребята узнали, что называется,
из первых уст - от жительницы блокадного Ленинграда Киры Владимировны
Смирновой, которая живет в Сусанинском поселении.
Из-за
пандемии большинство встреч пришлось отменить, но сегодня постепенно проектная
деятельность восстанавливается, а новый опыт по организации мероприятий в
режиме реального времени с трансляцией в интернете подтолкнул Ирину Молчанову к
созданию нового проекта.
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Мы решили обучить наших юных читателей искусству создания видеофильмов. Во
время мероприятий в библиотеке кто-то из ребят выступает в качестве ведущего,
кто-то – оператора, кто-то – монтажера. Полученные фильмы мы будем публиковать
в нашей группе ВКонтакте. Получится такая мини-школа телевидения. Но, особо
подчеркну, что все мероприятия посвящены той или иной книге, серии книг или
писателям. Поэтому в рамках нового проекта мы совмещаем сразу несколько важных
направлений: чтение литературы, командная работа, а также желание детей
проводить время с современными гаджетами, - рассказала Ирина Молчанова.
Ирина ХРУСТАЛЁВА