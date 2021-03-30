Памятка для собственников земельных участков по предупреждению пожаров

Ежегодно с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода и сходом снежного покрова увеличивается количество пожаров, большая их часть происходит из-за неосторожного обращения с огнем (сжигание мусора, сухой травы и т.п.). Чтобы не допустить подобных происшествий, необходимо знать и соблюдать требования пожарной безопасности.

Пал травы — поджоги сухой прошлогодней травы. Каждую весну в России происходят массовые палы прошлогодней сухой травы. Палы травы — одна из двух главных причин лесных пожаров и главная причина торфяных.

Последствия пала травы:

- Зола не проникает в почву, оставаясь на поверхности или смываясь дождем в реки и водоемы.

- Огонь повреждает молодые побеги и травы, уничтожает почки и семена растений.

- Гибель полезных микроорганизмов, насекомых, червей, мелких млекопитающих, гнездовий и кладок птиц.

- Преобразование травяных палов в торфяные и лесные пожары.

- Уничтожение молодой древесной поросли.

- Загрязнение воздуха углеводородами, золой, углекислым и угарным газами.

- Почва истощается: сгорает органическое вещество, образующееся из отмерших растений.

Памятка по правилам пожарной безопасности в садоводческих, огороднических объединениях:

- Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков) обязаны производить регулярную уборку мусора и покос травы.

- Территория участков должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, сухой травы, опавших листьев и т.п., которые следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозиться.

- Дороги, проезды, подъезды, проходы к домам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными.

Запрещается:

- разводить костры, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия, кроме как в местах и (или) способами, установленными органами местного самоуправления поселений и городских округов;

- производить электро и газосварочные работы без предварительной очистки места сварки от горючих материалов и без обеспечения места проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения;

- курить и пользоваться открытым огнем в сараях и на чердаках, а также в других местах, где хранятся горючие материалы;

- эксплуатировать неисправное печное отопление;

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними детям;

- применять для розжига печей горючие жидкости;

- топить углем, коксом и газом печи, не предусмотренные для этих видов топлива;

- эксплуатировать неисправное и повреждённое электрооборудование, применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания.

При обнаружении пожара звоните по телефону 01 (с мобильного телефона: 101, 112) и до прибытия пожарных примите возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.