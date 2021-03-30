Памятка для собственников земельных участков по предупреждению пожаров

Ежегодно
с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода и сходом снежного покрова
увеличивается количество пожаров, большая их часть происходит из-за
неосторожного обращения с огнем (сжигание мусора, сухой травы и т.п.). Чтобы не
допустить подобных происшествий, необходимо знать и соблюдать требования
пожарной безопасности.
Пал
травы — поджоги сухой прошлогодней травы. Каждую весну в России происходят
массовые палы прошлогодней сухой травы. Палы травы — одна из двух главных причин
лесных пожаров и главная причина торфяных.
Последствия
пала травы:
-
Зола не проникает в почву, оставаясь на поверхности или смываясь дождем в реки
и водоемы.
-
Огонь повреждает молодые побеги и травы, уничтожает почки и семена растений.
-
Гибель полезных микроорганизмов, насекомых, червей, мелких млекопитающих,
гнездовий и кладок птиц.
-
Преобразование травяных палов в торфяные и лесные пожары.
-
Уничтожение молодой древесной поросли.
-
Загрязнение воздуха углеводородами, золой, углекислым и угарным газами.
-
Почва истощается: сгорает органическое вещество, образующееся из отмерших
растений.
-
Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков,
землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков) обязаны
производить регулярную уборку мусора и покос травы.
-
Территория участков должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора,
тары, сухой травы, опавших листьев и т.п., которые следует собирать на
специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозиться.
-
Дороги, проезды, подъезды, проходы к домам и водоисточникам, используемым для
целей пожаротушения, должны быть всегда свободными.
Запрещается:
-
разводить костры, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы
или изделия, кроме как в местах и (или) способами, установленными органами
местного самоуправления поселений и городских округов;
-
производить электро и газосварочные работы без предварительной очистки места
сварки от горючих материалов и без обеспечения места проведения огневых работ
первичными средствами пожаротушения;
-
курить и пользоваться открытым огнем в сараях и на чердаках, а также в других
местах, где хранятся горючие материалы;
-
эксплуатировать неисправное печное отопление;
-
оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними детям;
-
применять для розжига печей горючие жидкости;
-
топить углем, коксом и газом печи, не предусмотренные для этих видов топлива;
-
эксплуатировать неисправное и повреждённое электрооборудование, применять
нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать
самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания.
При обнаружении пожара звоните по телефону
01 (с мобильного телефона: 101, 112) и до прибытия пожарных примите возможные
меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.