Симфонический оркестр Ленинградской области встречает весну концертом симфоджазовой музыки.

Симфонический оркестр Ленинградской области встречает весну концертом симфоджазовой музыки.

Знаменитые произведения прозвучат на сцене Дворца искусств Ленинградской области 3 апреля в честь композитора и пианиста Анатолия Кальварского – автора многих хитов Михаила Боярского, Николая Караченцова, Андрея Миронова, Эдиты Пьехи, Людмилы Гурченко и многих других.

Рубрики : Культура     01 Apr 2021

Сам мастер оркестровой джазовой аранжировки, которому в этом году исполнится 87 день рождения, будет лично импровизировать за роялем в сопровождении Cимфонического оркестра Ленинградской области под управлением маэстро Михаила Голикова и лучших джазовых музыкантов страны: Давида Голощекина, Кирилла Бубякина, Максима Некрасова, Алексея Соколова и вокалистов Ксении Новиковой, Юлии Касьян, Сергея Рогожина.

В программе – авторские аранжировки, темы любимых мелодий всемирно известных авторов, знаменитые джазовые стандарты Sweet Georgia Brown, пьесы «Облака» и «Карельский пейзаж», фантазия Анатолия Кальварского на песню группы ABBA The winner takes it all и многое другое.

Начало мероприятия в 19.00.

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