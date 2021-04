Симфонический оркестр Ленинградской области встречает весну концертом симфоджазовой музыки.

Сам мастер оркестровой джазовой аранжировки, которому в этом году исполнится 87 день рождения, будет лично импровизировать за роялем в сопровождении Cимфонического оркестра Ленинградской области под управлением маэстро Михаила Голикова и лучших джазовых музыкантов страны: Давида Голощекина, Кирилла Бубякина, Максима Некрасова, Алексея Соколова и вокалистов Ксении Новиковой, Юлии Касьян, Сергея Рогожина.

В программе – авторские аранжировки, темы любимых мелодий всемирно известных авторов, знаменитые джазовые стандарты Sweet Georgia Brown, пьесы «Облака» и «Карельский пейзаж», фантазия Анатолия Кальварского на песню группы ABBA The winner takes it all и многое другое.

Начало мероприятия в 19.00.