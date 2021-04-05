Фестиваль талантов в Суйдинском ДК

Фестиваль талантов в Суйдинском ДК

4-го апреля в Суйдинском доме культуры состоялся фестиваль талантов.

Рубрики : Культура     05 Apr 2021

Маленькие звездочки блистали на сцене ДК. Невероятная девочка Ксения Туманова играла на гуслях. Евгения Степанова и Екатерина Спичак поразили зрителей чтением стихов. Дуэт цирковой студии «Радуга» Екатерины Куряевой и Анны Токминой поразил всех красотой и грацией. Воспитанники студии современного танца New school выступили феноменально.

Организаторы фестиваля благодарят руководителя студии Вячеслава Синявского, ведущих мероприятия Ольгу Тимофееву и Кирилла Николаева. Все участники стали дипломантами фестиваля.

https://vk.com/club9758837

 

 

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