Открытие нового ветучастка и чествование лидеров сельского хозяйства

«Решили изменить традицию и проводить праздник не в начале, а в конце уходящего года. На торжественное мероприятие прибыли лучшие представители сельскохозяйственных предприятий, акционерных обществ, крестьянско-фермерских хозяйств – люди труда, преданные своей родной земле и своему делу», — прокомментировал Депутат Законодательного собрания Ленинградской области от фракции «Единая Россия» Василий Рыжков.

Вместе с заместителем председателя Правительства Ленинградской области, председателем Комитета по АПК и РХК Олегом Малащенко, главой администрации района Сергеем Ушаковым, главой муниципального образования Николаем Казанцевым, Василий Рыжков поздравил аграриев, в первую очередь присутствующих в зале ветеранов, которые всю свою трудовую деятельность отдали сельскому хозяйству, учили и продолжают учить молодых специалистов, передавая им свой профессиональный и жизненный опыт.

«От их умелого руководства зависит очень многое. И очень похвально, что многие из них стремятся не только к достижению высоких производственных показателей, но и думают о благосостоянии людей, которые работают в их трудовых коллективах», — отметил Василий Рыжков.

Прозвучало много поздравлений и добрых слов в адрес трактористов, доярок зоотехников, инженеров, ветеринарных врачей, агрономов, водителей, бригадиров, генеральных директоров сельхозпредприятий и глав крестьянско-фермерских хозяйств, кадровых работников, финансистов и многих других профессий.

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса Ленинградской области нескольким десяткам тружеников сельского хозяйства на празднике вручены государственные и отраслевые награды: серебряная Медаль «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России» Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Почетные грамоты и Благодарности Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Комитета Государственной Думы Российской Федерации по аграрным вопросам, Почетные грамоты Законодательного собрания Ленинградской области в честь юбилейных дат трудовым коллективам ПАО «ПЗ «Торосово», АО «Труд», Почетные дипломы и Благодарности Законодательного собрания Ленинградской области, Благодарности Губернатора и Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, Почетные грамоты и Благодарности главы администрации района, Почетный диплом и Благодарность главы муниципального образования района.

В 13 номинациях присвоено Почетное звание «Лучший по профессии в сфере агропромышленного комплекса по итогам 2024 года». Несмотря на всевозможные трудности – политические, экономические, сложные погодные условия – аграрные предприятия как в Волосовском районе, так и во всей Ленинградской области уверенно держат и наращивают свои позиции.

Сегодня отечественный агропромышленный комплекс – один из самых динамично растущих. Дальнейшее развитие этого сектора должно быть тесно связано с созданием комфортных условий, это одни из основных компонентов «Народной программы» Партии «Единая Россия».

Также в деревне Большая Вруда Волосовского района состоялось торжественное открытие Врудского ветеринарного участка. Эта производственная площадка – структурное подразделение ГБУЗ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных Волосовского района». Территориально ветучасток будет обслуживать сельскохозяйственные предприятия ГУП ЛО «Каложицы», ООО «Остроговицы», а также крестьянско-фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства жителей Большеврудского и Сабского сельских поселений.

В помещение, предоставленном в оперативное управление КУГИ Ленинградской области, проведен капитальный ремонт за счет областного бюджета и средств от приносящей доход деятельности Станции по борьбе с болезнями животных Волосовского района. В обновленном до неузнаваемости здании появилась новая мебель, необходимое современное оборудование. В светлых кабинетах и комфортных условиях наши ветеринары теперь смогут спокойно работать и обеспечивать эпизоотическое благополучие на своей территории.

Открытие нового ветеринарного участка на территории Волосовского района позволит повысить качество и доступность лечебной и профилактической работы с животными в сельскохозяйственных предприятиях и с мелкими домашними животными у жителей двух сельских поселений. Так же здесь смогут проходить практику студенты расположенного рядом Беседского сельскохозяйственного техникума.