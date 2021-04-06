Чтение — это счастье, маленькое, большое и разное!

Юным читателям из Гатчины
повезло: Наталья Евдокимова — автор традиционного послания детям Ленинградской
области в Неделю детской и юношеской книги 2021 года. Творческая встреча с ней
проходила в веселой, непринужденной обстановке, ведь Наталья Евдокимова — не
только автор коротких динамичных рассказов для детей. Она - создатель сюжетов
для детского киножурнала «Ералаш», а по её рассказам снято несколько
мультфильмов.
Наталья Евдокимова живет
в Санкт-Петербурге. Серьезно заниматься литературой начала в двадцать лет. Её
книги для детей и подростков не скучно читать и взрослым. Наталья Николаевна -
финалист премии «Заветная мечта» (2006-2007), премии им. Сергея Михалкова
(2011-2012), всероссийского конкурса «Книгуру» (2011-2012), лауреат
Международной литературной премии имени В.П. Крапивина (2012). Наталья
Евдокимова не только сама пишет рассказы, повести и сценарии, но и занимается
переводами произведений зарубежных авторов.
Время общения ребят с
Натальей Николаевной в библиотеке им. А.С. Пушкина пролетело быстро, интересно
и очень плодотворно. Наталья Евдокимова прочитала несколько своих небольших
произведений, каждый раз превращая чтение в увлекательную игру. А своё
выступление она начала с вопроса к ребятам: послушные ли у них родители?
Оказалось, что совсем даже не послушные: слишком увлечены своими взрослыми
делами, редко соглашаются поиграть вместе, подолгу засиживаются за
телесериалами и гаджетами. Знакомая картинка, не правда ли?
Что же делать детям с
непослушными родителями, как их перевоспитать? Для начала стоит прочитать один
из коротеньких рассказов Натальи Евдокимовой из книжки «Послушный папа». Но,
следуя «инструкциям» из этой истории, не следует забывать: родители имеют
полное право тоже что-нибудь попросить в ответ — ну, например, помыть руки
перед обедом!
О том, как можно
«оживить» свои мечты, рассказывается в книжке Натальи Евдокимовой «Павлин на
прогулке». Это история о мальчике, который мечтал о павлине и делал это так
усердно, что однажды в его доме действительно появилась эта прекрасная большая
птица. Вот только его маму появление на её кухне настоящего павлина почему-то
смутило...
На встрече в библиотеке
говорили о мечтах и заветных желаниях, фантазировали, придумывали маленькие
весёлые истории об обычных и необычных существах и вещах. Наталья Евдокимова
предложила ребятам создать на бумаге свои маленькие миры, а потом рассказать о
них «со сцены».