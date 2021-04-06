Чтение — это счастье, маленькое, большое и разное!

Юным читателям из Гатчины повезло: Наталья Евдокимова — автор традиционного послания детям Ленинградской области в Неделю детской и юношеской книги 2021 года. Творческая встреча с ней проходила в веселой, непринужденной обстановке, ведь Наталья Евдокимова — не только автор коротких динамичных рассказов для детей. Она - создатель сюжетов для детского киножурнала «Ералаш», а по её рассказам снято несколько мультфильмов.

Наталья Евдокимова живет в Санкт-Петербурге. Серьезно заниматься литературой начала в двадцать лет. Её книги для детей и подростков не скучно читать и взрослым. Наталья Николаевна - финалист премии «Заветная мечта» (2006-2007), премии им. Сергея Михалкова (2011-2012), всероссийского конкурса «Книгуру» (2011-2012), лауреат Международной литературной премии имени В.П. Крапивина (2012). Наталья Евдокимова не только сама пишет рассказы, повести и сценарии, но и занимается переводами произведений зарубежных авторов.

Время общения ребят с Натальей Николаевной в библиотеке им. А.С. Пушкина пролетело быстро, интересно и очень плодотворно. Наталья Евдокимова прочитала несколько своих небольших произведений, каждый раз превращая чтение в увлекательную игру. А своё выступление она начала с вопроса к ребятам: послушные ли у них родители? Оказалось, что совсем даже не послушные: слишком увлечены своими взрослыми делами, редко соглашаются поиграть вместе, подолгу засиживаются за телесериалами и гаджетами. Знакомая картинка, не правда ли?

Что же делать детям с непослушными родителями, как их перевоспитать? Для начала стоит прочитать один из коротеньких рассказов Натальи Евдокимовой из книжки «Послушный папа». Но, следуя «инструкциям» из этой истории, не следует забывать: родители имеют полное право тоже что-нибудь попросить в ответ — ну, например, помыть руки перед обедом!

О том, как можно «оживить» свои мечты, рассказывается в книжке Натальи Евдокимовой «Павлин на прогулке». Это история о мальчике, который мечтал о павлине и делал это так усердно, что однажды в его доме действительно появилась эта прекрасная большая птица. Вот только его маму появление на её кухне настоящего павлина почему-то смутило...

На встрече в библиотеке говорили о мечтах и заветных желаниях, фантазировали, придумывали маленькие весёлые истории об обычных и необычных существах и вещах. Наталья Евдокимова предложила ребятам создать на бумаге свои маленькие миры, а потом рассказать о них «со сцены».



