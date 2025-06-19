Возрастные изменения: доверчивость и вкусовые предпочтения

Оказывается, всё дело в... островке Рейля – небольшом узле нейронов, расположенном над ушами, в глубине мозга. В книге «Возраст ни при чем!» нейробиолог Джон Медина пишет, что «островок Рейля» – своеобразный детектор лжи, помогающий человеку определить, разыгрывают его или хотят обмануть. Именно эта часть мозга оценивает риски и может «предсказать», будет ли безопасным то или иное действие.

К сожалению, по мере старения передняя островная доля (та, что ближе к глазам) становится менее восприимчивой к угрожающим ситуациям. Поэтому чем человек старше, тем уязвимее он становится для обмана и предательства, так как утрачивает способность понимать, когда он совершает ошибку. Особенно, если действия, к которым его подталкивают аферисты, связаны с обещанием награды. А поскольку по мере старения человека у него ухудшается прогностическая способность, пожилые люди часто ошибаются в своих прогнозах на результаты собственных действий.

Похоже, что многие мошенники уже давно изучили возрастные изменения и психологию лучше, чем родственники пожилых жертв. Поэтому мы сами должны предупредить своих близких о появлении у нас возрастного легковерия и попросить уберечь от экстремальных ситуаций.

Пожилые люди часто посмеиваются над собой, произнося фразу: «Нонеча не то, что давеча». Ведь если к возрастным изменениям относиться слишком серьезно, то жить будет скучно и нам самим, и тем, кто рядом с нами.

Вкусовые предпочтения

Наши вкусовые ощущения формируются при участии вкусовых рецепторов (на языке, нёбе, горле), обонятельных клеток (до 80% вкуса – это запах!), термочувствительных и тактильных нервов (вспомните ощущения при употреблении корицы или перца).

С возрастом сокращается как число вкусовых рецепторов, так и их чувствительность к различным вкусам и запахам. Сравните: у младенца их 30 тысяч, а к 50 годам остается около четырех тысяч. Соответственно после 60–65 лет вкусовые ощущения тускнеют еще больше, обоняние ослабевает. Особенно резко и заметно это происходит во время и после болезни, при приеме лекарств, курении, которые сказываются на слизистой ротовой полости, делая ее сухой. А кто из нас после 50+ не принимает на постоянной основе какие-нибудь лекарства?!

В молодости наши вкусовые рецепторы восстанавливаются быстро, а клетки обновляются каждые 1–2 недели. К примеру, если вы обжигали язык, пробуя еду во время ее приготовления, то способность снова ощущать вкус возвращалась спустя несколько дней. А вот после 60 лет восстановление слизистой может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев. Вспомните, например, как долго шло у перенесших ковид восстановление обоняния и способности чувствовать вкус пищи.

Есть и психологическая составляющая нашего питания: у пожилых людей, живущих в компаниях или семьях, вкус сохраняется дольше, поскольку общение стимулирует восприятие действительности, включая и восприятие блюд.

По мере взросления у нас снижается чувствительность к горькому и появляется тяга к более выраженным или сложным вкусам. Уж солить – так солить, сахар в чай – так четыре ложки, не меньше! Я уж не говорю о том, что у многих пожилых ярко проявляется пристрастие к чаепитию со сладостями. С одной стороны – яркий вкус, который рецепторы еще способны улавливать, а с другой стороны, как утверждают психологи, сладкое вызывает в мозге выделение гормона счастья, который на некоторое время утешает одинокого человека.

Люди, склонные к депрессивным настроениям и тревожности, тянутся к сладкому для утешения. Связано это с тем, что быстрые углеводы и жирная пища способны быстро повысить уровень сахара в крови и создать ощущение удовлетворения.

Кроме того, не все пожилые, живущие одиноко, готовят себе завтрак, обед и ужин. Им проще чаю попить. Ну, и бюджетная сторона: пенсия шиковать не позволяет. Поэтому у многих стариков при медицинском обследовании обнаруживают белковую недостаточность, которая негативно сказывается на общем состоянии организма. Ведь однообразное питание не может удовлетворить все запросы и нужды организма. Есть продукты, включив которые в свое меню, мы можем поддерживать и хорошее настроение, и активность своей мозговой деятельности.

Для хорошего настроения и активности мозга

Сохранить ясность ума помогут продукты, богатые антиоксидантами – витаминами А, Е и С. Они есть в овощах и фруктах, но больше всего их в авокадо, зеленых листья салата, капусте брокколи, а далее – клубника, смородина, малина. Витамин Е мы найдем в растительном масле, но только холодного отжима. Чтобы долго его не искать в наших магазинах, проще зайти в аптеку и купить там витамин Е в капсулах. Их дозировки разные, в этом случае лучше, конечно, посоветоваться с врачом.

Нашему мозгу нужны магний, железо и цинк. Магний улучшает кровообращение, соответственно и мозговую деятельность, помогает справляться со стрессом, а цинк влияет на концентрацию внимания. Где взять? В морепродуктах, авокадо, орехах, цельных злаках, фасоли, чечевице, сушеных абрикосах, изюме, яблоках, чесноке, семечках тыквы.

Мозгу нужны жиры, но не животные, а прежде всего растительные – полиненасыщенные. Где взять? Сельдь, лосось, сардины, тунец, семга. Ну, или в аптеке – рыбий жир, льняное масло. Льняное масло должно храниться в темных бутылках, не на свету, в прохладном месте, иначе прогоркнет и пользы от него будет ноль.

Так что многие составляющие здоровья – в наших руках, нашем умении выбирать продукты и правильно их готовить.

А если вы сами захотите рассказать о себе или ваших знакомых, предложить тему для обсуждения, пишите комментарий в моей группе «К русскому языку – с уважением»: vk.com/club205590990.

Ирина Владимирова

Фото freepik.com