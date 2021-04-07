Лес вывозят, дороги разрушают?

Как сообщает комитет по
дорожному хозяйству Ленинградской области, также дорожники приступили к оценке
нанесенного ущерба государственному имуществу: в полосе отвода трассы в
несколько рядов складирована древесина, а грунтовое покрытие дороги местами
превращено в грязную жижу. По мнению «Ленавтодора», бревна угрожают
безопасности движения, засыпаны водоотводные канавы и идет вынос грязи на
проезжую часть лесовозами, которые не должны ездить в период весенней просушки.
Сегодня в социальной сети
Инстаграм на странице областного комитета по дорожному хозяйству и «Ленавтодор»
появилось сообщение о том, что на дороге Вырица – Слудицы «бревна лежат высотой
с дом прямо на дороге, на покрытии видны следы шин тяжелых лесовозов. Хотя
арендатор, конечно, все отрицает».
Помимо ущерба,
причиненного дорожному покрытию, стоит сказать и об угрозе водителям. Страшный
эпизод из фильма «Пункт назначения» может получиться вполне себе реальным, если
дрова поедут.
Напомним, из-за просушки
движение тяжелой техники по региональным дорогам сегодня ограничено: нагрузка
на ось на грунтовых и гравийных дорогах составляет 3 тонны, а на асфальтовых –
5 тонн. Штраф за перегруз составляет до 400 тысяч рублей, а машины нарушителей
отправляются на спецстоянку.