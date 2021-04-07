Лес вывозят, дороги разрушают?

Как сообщает комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области, также дорожники приступили к оценке нанесенного ущерба государственному имуществу: в полосе отвода трассы в несколько рядов складирована древесина, а грунтовое покрытие дороги местами превращено в грязную жижу. По мнению «Ленавтодора», бревна угрожают безопасности движения, засыпаны водоотводные канавы и идет вынос грязи на проезжую часть лесовозами, которые не должны ездить в период весенней просушки.

Сегодня в социальной сети Инстаграм на странице областного комитета по дорожному хозяйству и «Ленавтодор» появилось сообщение о том, что на дороге Вырица – Слудицы «бревна лежат высотой с дом прямо на дороге, на покрытии видны следы шин тяжелых лесовозов. Хотя арендатор, конечно, все отрицает».

Помимо ущерба, причиненного дорожному покрытию, стоит сказать и об угрозе водителям. Страшный эпизод из фильма «Пункт назначения» может получиться вполне себе реальным, если дрова поедут.

Напомним, из-за просушки движение тяжелой техники по региональным дорогам сегодня ограничено: нагрузка на ось на грунтовых и гравийных дорогах составляет 3 тонны, а на асфальтовых – 5 тонн. Штраф за перегруз составляет до 400 тысяч рублей, а машины нарушителей отправляются на спецстоянку.