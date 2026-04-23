О долгах можно узнать на Госуслугах

Каждый пользователь портала может получить информацию как о собственной задолженности, так и о долгах других граждан и организаций. Например, узнать номер, дату и причину возбуждения исполнительного производства, сумму долга, название и адрес отделения судебных приставов, фамилию, имя и отчество судебного пристава, а также дату окончания или прекращения исполнительного производства.

Потребуются фамилия, имя, отчество и дата рождения физического лица или название и адрес организации. В обоих случаях также нужно указать регион ведения исполнительного производства.

Оплатить долги также можно на Госуслугах. Своевременно погашая задолженность, граждане и организации снимают с себя статус должника. Это позволяет избежать ареста имущества и денежных средств, наложения ограничений на выезд за границу. Вместе с тем другие пользователи смогут оценить риски и подготовиться к крупным сделкам, проверив благонадежность контрагентов.

Проверить наличие исполнительного производства можно по ссылке: https://www.gosuslugi.ru/fssp-bdip.

Кроме того, ведомственные сервисы на портале Госуслуг позволяют, не посещая структурные подразделения службы, получить подробную информацию о ходе исполнительного производства, направить судебному приставу-исполнителю заявления, ходатайства, объяснения, отводы, жалобы в порядке подчиненности.

Напоминаем, что граждане и представители юридических лиц могут исполнить свои финансовые обязательства с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств», размещенного на интернет-сайте УФССП России по Ленинградской области: https://r47.fssp.gov.ru/. Электронный сервис в режиме реального времени позволяет узнать о долгах, а также выбрать удобный способ оплаты.