Услуги по кадастру и землепользованию - в МФЦ Ленинградской области

Обратившись в центры «Мои документы», можно в формате «одного окна» заказать у специалистов ППК «Роскадастр» по Ленинградской области такие работы, как прием заявки на подготовку технического плана, подготовка акта обследования, подготовка межевого плана, прием заявки на вынос границ земельного участка на местности, прием заявки на подготовку схемы расположения земельного участка на КПТ и подготовка технического паспорта на объект.

На данный момент новые услуги по землепользованию предлагаются во всех областных филиалах МФЦ, отделе «Рощино» и бизнес-офисе Тихвинский, в дальнейшем они будут доступны во всех центрах госуслуг Ленобласти.