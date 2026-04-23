Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 24 апреля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 24 апреля 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
24.04.2026 с 08:00 до 17:00
Сиверское ТУ:
п. Сиверский, ул. Саши Никифорова, д.26-44, д.32А.
24.04.2026 с 09:30 до 18:00
Кобринское ТУ:
д. Погост,
д. Новокузнецово.
24.04.2026 с 09:30 до 18.00
Большеколпанское ТУ:
д. Никольское(частично).
24.04.2026 с 09:00 до 14.00
Большеколпанское ТУ:
ДНТ «Немецкая слобода» Химози.
24.04.2026 с 09:00 до 18:00
Веревское ТУ:
д. Кирлово(частично).
