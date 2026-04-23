Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 24 апреля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 24 апреля 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

24.04.2026 с 08:00 до 17:00

Сиверское ТУ:

п. Сиверский, ул. Саши Никифорова, д.26-44, д.32А.

 

24.04.2026 с 09:30 до 18:00

Кобринское ТУ:

д. Погост,

д. Новокузнецово.

 

24.04.2026 с 09:30 до 18.00

Большеколпанское ТУ:

д. Никольское(частично).

 

24.04.2026 с 09:00 до 14.00

Большеколпанское ТУ:

ДНТ «Немецкая слобода» Химози.

 

24.04.2026 с 09:00 до 18:00

Веревское ТУ:

д. Кирлово(частично).