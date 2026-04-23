Единство народов России – глазами будущих дизайнеров

Над представленными проектами работали студенты первого и второго курсов отделений декоративно-прикладного искусства и интерьера (СПО). Как считает куратор проекта, дизайнер текстиля, преподаватель Института «Школа дизайна» ГГУ Наталия Гарева, для будущих дизайнеров очень важна возможность выставлять свои работы в общественном пространстве.

Концепция выставки многоплановая, при этом она объединена одной темой – «Единство народов России». В экспозиции задействованы оба этажа библиотеки. Начинать знакомство с выставкой лучше всего со второго этажа, где представлен проект «Орнаментальный код».

Тема орнамента разных народов интересует и вдохновляет многих художников. Будущие дизайнеры не только изучают символику и внутренние скрытые смыслы, закодированные в образном языке орнамента. Они вдохновенно создают новые, современные трактовки этих образов, давая тем самым новую жизнь древним символам, отражающим вечные общечеловеческие ценности.

Проект «Орнаментальный код» представляет собой серию полотен из хлопка, украшенных печатью авторскими штампами, а также эскизы к ним. Эскизы ребята нарисовали сами, затем сделали штампы в технике линогравюры. Белые полосы ткани, украшенные ручной печатью, напоминают традиционные русские рушники – праздничные вышитые полотенца.

- Работа над проектом предполагала поиск чего-то общего между традиционными орнаментами разных народов, – говорит Наталия Гарева. – Неслучайно в основе большинства работ лежит свадебная символика, которая связана с семьей, любовью, древом рода. Всё это очень емкие образы.

Ребята не только представили свои работы, но и рассказали, почему они выбрали тот или иной орнамент.

Варвара Юдина: «В Музее этнографии меня вдохновил зал, посвященный культуре татарского народа. Я постаралась создать штампы по мотивам его изящных ветвистых орнаментов, где каждый элемент на своем месте».

Анастасия Никитина: «Меня всегда увлекал и вдохновлял традиционный русский орнамент. Особенно красивыми мне кажутся свадебные узоры на рушниках».

Александра Румянцева: «Основой для моего проекта стал орнамент бурятского национального костюма. Мне понравилось, что он тесно связан с буддийскими мотивами в орнаментах. На мой взгляд, мотивы узоров стран Восточной Азии сейчас очень актуальны и популярны среди молодежи».

Представленная экспозиция – пока лишь часть большого проекта, первые пробники орнаментальных тканей, которые студенты в дальнейшем будут печатать на одежде и текстиле для дома.

В большом выставочном зале на первом этаже библиотеки представлены работы, в которых студенты демонстрируют свое отношение уже к малой родине. В экспозицию вошли два графических проекта – «Гатчина» и «Приорат», в которых молодые дизайнеры фокусируют свой взгляд на архитектуре родного города, изображая его с вниманием и теплотой.

Серия графических работ «Гатчина» вдохновлена малоэтажными историческими домами города. Коренные жители Гатчины без труда узнают эти чудом сохранившиеся старинные дома, которые встречаются на каждой улице в центральной части города. В серии графических листов «Приорат» студенты подчеркивают нестандартную, уникальную красоту Приоратского замка. Графические зарисовки стали основой для декоративных принтов на подушках, выполненных в технике сублимационной печати на современном оборудовании, которым оснащен Институт «Школа дизайна». Эти необычные, очень уютные «гатчинские» подушки также можно увидеть на выставке в «Купринке».

Проект «Родная речь» вдохновлен интересом к личностям русских писателей и поэтов. Результатом стала целая коллекция футболок с графическими принтами. Зрители, несомненно, оценят свежий, озорной и современный взгляд молодых авторов на великих русских писателей и поэтов. Образы на футболках хорошо узнаваемы: среди них – Маяковский, Пушкин, Набоков, Гоголь, Достоевский.

- Ребят никто не ограничивал в их творческом поиске, – говорит Наталия Гарева. – Они сами выбирали мемы для принтов – какие-то смешные факты из жизни или дневниковые записи наших классиков. Очень интересная и востребованная коллекция получилась! Кстати, этот курс уже не раз представлял свои работы в Петербурге. На «литературные» футболки очень хорошо реагирует зритель, многие с удовольствием приобретают их.

Последняя экспозиция расширяет общую концепцию выставки уже до границ целого мира. Это серия декоративных панно из картона, выполненных студентами отделения интерьера по мотивам знаменитых произведений Пикассо, Врубеля, Климта, Альфонса Мухи и других художников. Используя разнообразные фактуры, слои и элементы из подручных материалов, авторы переосмысливаю шедевры мировой живописи, придавая им новое звучание.

- Всё, что вы видите на выставке, сделано буквально в рамках одного семестра в этом году, – говорит Наталия Гарева. – Такие проекты дают нашим ученикам возможность реализовать себя в творчестве, расширяя свои представления о мире и границы своих способностей.

Возможностей у нынешних студентов «Школы дизайна» ГГУ сейчас действительно много. Помимо сильного педагогического состава, Школа оснащена высококлассным современным оборудованием.

- Мы можем рисовать, сканировать и сразу же, с учетом всех нюансов, переносить изображения на ткань, – отмечает Наталия Гарева. – Мы уже активно занимаемся шелкографией, а в недалеком будущем у нас появится еще несколько видов печати по ткани. Наш факультет еще очень молодой, и учиться у нас очень интересно. Мы приглашаем будущих абитуриентов – выпускников 9 и 11 классов – познакомиться с нами поближе и на этой выставке, и непосредственно на нашем факультете.

Выставка работ студентов Института «Школа дизайна» ГГУ продлится в библиотеке им. А.И. Куприна до конца апреля.

Юлия Лысанюк