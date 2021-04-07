В Гатчине появится центр военно-патриотического воспитания

В Гатчине появится центр военно-патриотического воспитания

Ленинградская область вошла в число регионов, где откроется центр военно-патриотического воспитания «Авангард». Специальный учебный центр займется подготовкой ленинградских школьников к военной службе в формате пятидневных военных сборов для десятиклассников.

Рубрики : Общество     07 Apr 2021

Планируется, что «Авангард» станет филиалом существующего сегодня в регионе центра «Молодежный» и разместится в Гатчине. Здесь займутся военно-патриотическим воспитанием молодежи, работой с сообществами и информационной безопасностью.

«В центре «Авангард» ребят будут обучать азам информационной безопасности: расскажут, какие угрозы есть в Интернете, как этому противодействовать, как развивать критическое мышление. Для родителей будет организован методический центр по кибербезопасности и «горячая линия», – рассказала председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области Марина Григорьева.

Задачу создания центров военно-патриотического воспитания молодежи Министерство обороны России поставило перед всеми субъектами страны. В свою очередь, Президент России Владимир Путин поддержал данную инициативу.

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