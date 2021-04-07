В Гатчине появится центр военно-патриотического воспитания

Планируется, что
«Авангард» станет филиалом существующего сегодня в регионе центра «Молодежный»
и разместится в Гатчине. Здесь займутся военно-патриотическим воспитанием
молодежи, работой с сообществами и информационной безопасностью.
«В центре «Авангард»
ребят будут обучать азам информационной безопасности: расскажут, какие угрозы
есть в Интернете, как этому противодействовать, как развивать критическое
мышление. Для родителей будет организован методический центр по кибербезопасности
и «горячая линия», – рассказала председатель комитета по молодежной политике
Ленинградской области Марина Григорьева.
Задачу создания центров
военно-патриотического воспитания молодежи Министерство обороны России
поставило перед всеми субъектами страны. В свою очередь, Президент России
Владимир Путин поддержал данную инициативу.