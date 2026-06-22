Ленобласть — в лидерах России по производительности труда

Ранее Александр Дрозденко предлагал данную меру на рабочей группе «Производительность труда» комиссии Госсовета по направлению нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«И вот — первые данные. Ленинградская область заняла второе место в РФ по динамике роста этого индекса по итогам 2024 года (таковы стандарты: данные публикуются только на 16-й месяц с отчётной даты). Достойный результат. Он не случаен: мы системно занимаемся производительностью труда, причём не ограничиваемся одной лишь промышленностью. Сегодня в орбите этой работы — более 130 промышленных предприятий. И одновременно — социальная сфера, туризм, энергетика, транспорт.

Особенно важно понимать тем компаниям, которые прошли этот федеральный проект, нельзя останавливаться и остывать, надо идти дальше, масштабировать успехи.

Рост эффективности должен быть сквозным, иначе это имитация, а не реальная экономия ресурсов.

Второе место — это не повод расслабляться. Это стимул подтянуть резервы и подтверждать позиции. Работы меньше не будет», — отметил глава региона.