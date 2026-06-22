Ленобласть — в лидерах России по производительности труда
Росстат впервые начал считать индексы производительности труда по субъектам, результаты опубликованы на официальном сайте, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
Ранее Александр Дрозденко предлагал данную меру на рабочей группе «Производительность труда» комиссии Госсовета по направлению нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
«И вот — первые данные. Ленинградская область заняла второе место в РФ по динамике роста этого индекса по итогам 2024 года (таковы стандарты: данные публикуются только на 16-й месяц с отчётной даты). Достойный результат. Он не случаен: мы системно занимаемся производительностью труда, причём не ограничиваемся одной лишь промышленностью. Сегодня в орбите этой работы — более 130 промышленных предприятий. И одновременно — социальная сфера, туризм, энергетика, транспорт.
Особенно важно понимать тем компаниям, которые прошли этот федеральный проект, нельзя останавливаться и остывать, надо идти дальше, масштабировать успехи.
Рост эффективности должен быть сквозным, иначе это имитация, а не реальная экономия ресурсов.
Второе место — это не повод расслабляться. Это стимул подтянуть резервы и подтверждать позиции. Работы меньше не будет», — отметил глава региона.