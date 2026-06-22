Это нужно – не мёртвым! Это надо – живым!

В церемонии приняла участие депутат Госдумы РФ от Ленинградской области, заместитель председателя комитета по развитию гражданского общества Ольга Занко. В своем выступлении она отметила, что эта страница истории была предана огласке благодаря реализации федерального проекта «Без срока давности», который поддержан президентом России:

- Поисковые работы, которые проводились в Гатчине, помогли нам на федеральном уровне принять законы, признающие преступления нацистов геноцидом советского народа. Эти законы заложили прочную правовую основу, чтобы память о каждом погибшем была увековечена. Впервые с этого года в нашей стране создается реестр захоронений жертв геноцида, впервые начинает вестись поименный список погибших. Я благодарю поисковый отряд «Искра», Следственный комитет, администрацию Гатчинского округа за трепетное отношение к нашей истории, к памяти. А наш долг – вечно помнить героев.

На торжественно-траурном митинге выступили глава Гатчинского округа Виталий Филоненко, консультант отдела увековечения памяти погибших при защите Отечества комитета по молодежной политике Ленинградской области Герман Сакс.

Руководитель следственного отдела по г. Гатчине СУ СК России по Ленинградской области Александр Исаев отметил, что Следственным комитетом ведется систематическая архивно-поисковая работа по выявлению и раскрытию преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками, по фактам геноцида советского народа. Несмотря на прошедшие десятилетия, эти преступления не имеют срока давности, и работа будет продолжаться: «Это нужно не мертвым. Это надо живым. Нацизм, к сожалению, не был искоренен окончательно. И, сталкиваясь с теми вызовами, которые бросает нам современная история, мы не должны забывать о том, какой вклад внесли наши предки в эту борьбу, и мы должны быть их достойны».

Память воинов, павших на полях сражений, погибших от голода, замученных в фашистских казематах и концлагерях, почтили минутой молчания. Клирик храма пророка Божия Илии г. Гатчины иерей Николай Курбат совершил литию по погибшим. После церемонии захоронения участники мероприятия возложили цветы к памятнику комсомольцам-подпольщикам.

По словам командира поискового отряда «Искра» Андрея Клементьева, это захоронение стало итоговой точкой в работе поисковиков в парке «Сильвия». Останки мирных жителей и красноармейцев были обнаружены поисковиками в «Сильвии» в период с 2022 по 2024 год. Всего был поднят 201 человек, из них опознали семерых красноармейцев.

Среди тех, кто был захоронен 17 июня, удалось идентифицировать останки двоих. Один из них – мирный житель, при котором была найдена именная печать: «Козлов М.Я. Домовладелец…» (сейчас ведется кропотливая работа по точной расшифровке данных с именной печати). Второй – боец РККА в звании капитана. Идет архивный поиск, чтобы точно установить личности и найти родственников.

По всем жертвам, найденным в парке «Сильвия», была проведена экспертиза, и с помощью археологической работы поисковики смогли собрать улики, доказывающие факты расстрела и причинения увечий в фашистских застенках на Красноармейском проспекте во время оккупации. Основываясь на доказательной базе, собранной поисковиками и сотрудниками следственного управления Следственного комитета России по Ленобласти, Ленинградский областной суд признал действия фашистов в годы Великой Отечественной войны геноцидом советского народа.

Екатерина Дзюба