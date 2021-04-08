Дороги в Ленинградской области обновят в рамках нацпроекта

Таким образом, область
обновила паспорта региональных проектов: согласно Указу Президента России Владимира
Путина «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030
года» исполнение дорожного нацпроекта продлено до 2030 года.
В этом году в
Ленинградской области в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»
намечено обновление около 110 километров дорог. Особое внимание уделяется так
называемым вылетным магистралям, связывающим населенные пункты региона с
Санкт-Петербургом.
Речь идет про участок
Гостилицкого шоссе (от КАДа от Гостилиц), дороги Красное Село — Гатчина —
Павловск (от Виллозей до Вайялово), Новый Петергоф — Низино — Сашино (полностью
вся дорога от Князево до Сашино), Санкт-Петербург — Ручьи (от КАДа до
Лебяжьего) и Зеленогорск — Приморск — Выборг (от границы с Санкт-Петербургом до
поселка «Финский бриз»). В Волосовском районе обновится трасса Волосово — Копорье на участках от райцентра
до Гомонтово и от Лашковиц в сторону Копорья. Целиком дорожники отремонтируют
дорогу Елизаветинка — Медный завод во Всеволожском районе. Там же сделают
участок дороги Осиновая Роща — Магистральная от Санкт-Петербурга до Вартемяг
через Дранишники. В Тихвинском районе ремонт пройдет на дороге Лодейное Поле —
Тихвин — Будогощь от Липной Горки почти до Ругуя.
В рамках проекта
«Региональная и местная дорожная сеть» идет приведение в нормативное состояние
региональных дорог и дорожной сети городских агломераций.
Проект «Общесистемные
меры развития дорожного хозяйства» включает в себя мероприятия по внедрению
интеллектуальных транспортных систем в городских агломерациях, размещение
автоматических пунктов весогабаритного контроля, увеличение числа камер фото- и
видеофиксации.
Благодаря реализации
комплекса мероприятий проекта «Безопасность дорожного движения» предусмотрено
снижение смертности в результате ДТП.