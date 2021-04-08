Дороги в Ленинградской области обновят в рамках нацпроекта

Дороги в Ленинградской области обновят в рамках нацпроекта

Национальный проект «Безопасные качественные дороги» в Ленинградской области теперь реализуется тремя региональными проектами: «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Региональная и местная дорожная сеть» и «Безопасность дорожного движения».

Рубрики : Дороги     08 Apr 2021

Таким образом, область обновила паспорта региональных проектов: согласно Указу Президента России Владимира Путина «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» исполнение дорожного нацпроекта продлено до 2030 года.

В этом году в Ленинградской области в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» намечено обновление около 110 километров дорог. Особое внимание уделяется так называемым вылетным магистралям, связывающим населенные пункты региона с Санкт-Петербургом.

Речь идет про участок Гостилицкого шоссе (от КАДа от Гостилиц), дороги Красное Село — Гатчина — Павловск (от Виллозей до Вайялово), Новый Петергоф — Низино — Сашино (полностью вся дорога от Князево до Сашино), Санкт-Петербург — Ручьи (от КАДа до Лебяжьего) и Зеленогорск — Приморск — Выборг (от границы с Санкт-Петербургом до поселка «Финский бриз»). В Волосовском районе обновится трасса  Волосово — Копорье на участках от райцентра до Гомонтово и от Лашковиц в сторону Копорья. Целиком дорожники отремонтируют дорогу Елизаветинка — Медный завод во Всеволожском районе. Там же сделают участок дороги Осиновая Роща — Магистральная от Санкт-Петербурга до Вартемяг через Дранишники. В Тихвинском районе ремонт пройдет на дороге Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь от Липной Горки почти до Ругуя.

В рамках проекта «Региональная и местная дорожная сеть» идет приведение в нормативное состояние региональных дорог и дорожной сети городских агломераций.

Проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» включает в себя мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем в городских агломерациях, размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля, увеличение числа камер фото- и видеофиксации.

Благодаря реализации комплекса мероприятий проекта «Безопасность дорожного движения» предусмотрено снижение смертности в результате ДТП.

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