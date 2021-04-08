«Сочинять стихи — это так весело!»

Наталья Хрущёва —
талантливый детский поэт, член Санкт-Петербургского Союза писателей. Начиная с
1996 года, она работает в литературной части детского музыкального театра
«Зазеркалье» - сочиняет стихи к спектаклям, пишет тексты песен для
представлений.
С Натальей Хрущёвой в
этот день встретились малыши из клуба «Семейная академия города Гатчины» и
участники литературной студии «Золотое пёрышко» из школы №9 (руководитель
студии Валерия Байбудина). Маленьких читателей Наталья Ивановна познакомила со
своими стихами, а для юных литераторов провела настоящий мастер-класс по
стихосложению.
Вместе с Натальей
Хрущёвой ребята из «Золотого пёрышка» обсуждали законы стихосложения,
разбирались в стихотворных размерах, читали свои стихи. Для разминки Наталья
Ивановна предложила детям поиграть в буриме, придумывая двустишия со словами
«паук» и «рук» на конце. И вот что получилось у ребят: «В нашем доме жил паук,
у него сто тысяч рук!» или «На стене сидит паук - восемь ног, а может рук».
А вот какое стихотворение
придумала одна девочка уже с другими словами-рифмами: «Сегодня съел четыре
порции, мои нарушились пропорции».
Но настоящее веселье
началось, когда стали все вместе сочинять так называемый монорим -
стихотворение, в котором все строки пишутся на одну рифму.
Наталья Хрущёва
предложила ребятам подобрать рифмы к слову «сон», а потом они начали
придумывать строчки соответствующего размера. В итоге получилось очень смешное
стихотворение в абсурдистском стиле:
Вчера я видел странный
сон,
и там летал большой
дракон.
Ко мне ворвался вдруг
ОМОН,
украл мой новый телефон.
Но я нашёл чужой айфон
и сделал из слона бекон.
Летит ко мне огромный
дрон,
и раздаётся чей-то стон.
Вдруг я пошёл на биатлон
и отстрелил моржу помпон.
Когда я вышел на поклон,
то обвалился мой балкон,
и вдруг я падаю в
сифон...
И тут кончается мой сон!
Как говорит Наталья
Хрущёва, такая поэтическая игра может быть бесконечной. Монорим, кстати, часто
используют в качестве игрового задания в детских литературных студиях. Написание
таких стихотворений помогает не только оттачивать технику, но и подбирать рифму
не механически, а по смыслу, выбирая подходящее слово из множества разных
вариантов.
- Сочинять стихи — это
так весело! - считает Наталья Хрущёва. - Если ты умеешь это делать, тебе
никогда не будет скучно. Ты не будешь переживать о того, что отключился твой
телефон или не работает телевизор. В голове всегда что-то есть. По-моему, это
очень украшает нашу жизнь и примиряет с действительностью. Дети вообще очень
любят стихи. Мир для маленького ребёнка такой непонятный, пока ещё не
изученный, а стихи делают мир более упорядоченным, знакомым и обжитым...