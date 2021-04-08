«Сочинять стихи — это так весело!»

Наталья Хрущёва — талантливый детский поэт, член Санкт-Петербургского Союза писателей. Начиная с 1996 года, она работает в литературной части детского музыкального театра «Зазеркалье» - сочиняет стихи к спектаклям, пишет тексты песен для представлений.

С Натальей Хрущёвой в этот день встретились малыши из клуба «Семейная академия города Гатчины» и участники литературной студии «Золотое пёрышко» из школы №9 (руководитель студии Валерия Байбудина). Маленьких читателей Наталья Ивановна познакомила со своими стихами, а для юных литераторов провела настоящий мастер-класс по стихосложению.

Вместе с Натальей Хрущёвой ребята из «Золотого пёрышка» обсуждали законы стихосложения, разбирались в стихотворных размерах, читали свои стихи. Для разминки Наталья Ивановна предложила детям поиграть в буриме, придумывая двустишия со словами «паук» и «рук» на конце. И вот что получилось у ребят: «В нашем доме жил паук, у него сто тысяч рук!» или «На стене сидит паук - восемь ног, а может рук».

А вот какое стихотворение придумала одна девочка уже с другими словами-рифмами: «Сегодня съел четыре порции, мои нарушились пропорции».

Но настоящее веселье началось, когда стали все вместе сочинять так называемый монорим - стихотворение, в котором все строки пишутся на одну рифму.

Наталья Хрущёва предложила ребятам подобрать рифмы к слову «сон», а потом они начали придумывать строчки соответствующего размера. В итоге получилось очень смешное стихотворение в абсурдистском стиле:

Вчера я видел странный сон,

и там летал большой дракон.

Ко мне ворвался вдруг ОМОН,

украл мой новый телефон.

Но я нашёл чужой айфон

и сделал из слона бекон.

Летит ко мне огромный дрон,

и раздаётся чей-то стон.

Вдруг я пошёл на биатлон

и отстрелил моржу помпон.

Когда я вышел на поклон,

то обвалился мой балкон,

и вдруг я падаю в сифон...

И тут кончается мой сон!

Как говорит Наталья Хрущёва, такая поэтическая игра может быть бесконечной. Монорим, кстати, часто используют в качестве игрового задания в детских литературных студиях. Написание таких стихотворений помогает не только оттачивать технику, но и подбирать рифму не механически, а по смыслу, выбирая подходящее слово из множества разных вариантов.

- Сочинять стихи — это так весело! - считает Наталья Хрущёва. - Если ты умеешь это делать, тебе никогда не будет скучно. Ты не будешь переживать о того, что отключился твой телефон или не работает телевизор. В голове всегда что-то есть. По-моему, это очень украшает нашу жизнь и примиряет с действительностью. Дети вообще очень любят стихи. Мир для маленького ребёнка такой непонятный, пока ещё не изученный, а стихи делают мир более упорядоченным, знакомым и обжитым...



