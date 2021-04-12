Космическая одиссея телевизионного сигнала

Когда человек включает телевизор, он не задумывается о том, какими сложными космическими путями к нему «прилетает» телесигнал. И это хорошо – значит, всё работает без сбоев.

Покорение космоса открыло двери для космического развития телевидения в его прямом смысле — передачи изображения на дальние расстояния. Уже через четыре года после полета Юрия Гагарина на орбиту были подняты первые советские спутники связи «Молния», а через шесть, в 1967 году, заработала наземная сеть станций космической связи «Орбита» на Крайнем Севере, Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале, в Средней Азии. В 67-м году станций «Орбита» было 20, а через 10 лет — уже 73. Программы Центрального телевидения поднимались на спутник, чтобы разойтись по всей огромной стране.

Сегодня телевидение «летает» спутниками «Экспресс» и «Ямал». В 2009-2018 годах благодаря госпрограмме развития телерадиовещания спутниковая группировка связи обновилась и расширилась. Закономерным следствием возросшей пропускной способности спутников стало усовершенствование схемы временных дублей эфирного вещания. Организовано 11 зон вещания по количеству часовых поясов на территории России. Во всех регионах программа передач подстроена под местное время. Санкт-Петербург и Ленинградская область входят в зону вещания М: эта зона включает регионы европейской части России с разницей во времени от +1 до -1 часа. Программы нашим телезрителям доставляются с помощью спутников «Экспресс АМ6» и «Экспресс АМ7».

Путь региональных программ к зрителям тоже можно назвать космическим - готовые к трансляции телерадиопрограммы поступают по наземным каналам связи из студий вещателей в федеральный центр формирования мультиплексов (ЦФМ). В ЦФМ происходит объединение телерадиоканалов в пакеты – мультиплексы – для дальнейшего распространения. Из федерального ЦФМ сигнал направляется по наземным каналам связи в центр космической связи («спутниковый телепорт»). Оттуда происходит подъём сигнала на спутники связи. Спутники ретранслируют сигнал в региональные радиотелецентры РТРС – Центр формирования мультиплексов для Ленинградской области находится в Санкт-Петербурге.

«Технология включения местных «врезок» в филиале РТРС «Санкт-Петербургский Региональный Центр» - это, по сути, новая сборка мультиплекса, - говорит директор Санкт-Петербургского регионального центра РТРС Руслан Евсеев. - Из Москвы пакеты программ по наземным и спутниковым каналам поступают в региональный центр (на телебашню в Санкт-Петербурге), где пакет первого мультиплекса раскладывается на отдельные телевизионные каналы, которые передаются в местные студии вещателей. Студии самостоятельно «врезают» необходимый контент - например, местные новости и/или рекламу – и возвращают модифицированную версию канала на телебашню. Мы, в свою очередь, заново формируем пакет программ первого мультиплекса, передаем по ВОЛС или РРЛ на РТПС «Ольгино», там поднимаем на спутник, с которого его доставка осуществляется на все объекты цифрового эфирного вещания РТРС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области».

Масштабы телевещания тоже космические. Цифровая телесеть в России — крупнейшая по количеству передающих станций. Созданы 5040 передающих станций. Это больше, чем видимых невооруженным глазом звезд на небе. Площадь, которую эта сеть охватывает цифровым телевещанием, составляет 17,2 миллиона квадратных километров, и это почти равно площади поверхности планеты Плутон. Доставка цифрового телевидения занимает почти 700 мегагерц спутниковой емкости. За счет этого РТРС считается одним из основных пользователей спутниковой группировки.

В 2019 году РТРС завершил процесс перехода на цифровое телевидение в России. Сигнал к отключению аналогового телевещания подал с Международной космической станции (МКС) космонавт Александр Скворцов. Во время прямого сеанса связи с Центром управления полетов он нажал на символическую кнопку отключения аналогового вещания. Флаг РТРС, который тогда же побывал в космосе, сейчас с гордостью хранится в РТРС.

Благодаря переходу на цифровое телевидение, в каждом доме в России можно смотреть 20 телеканалов. Минимум 60 млн жителей обрели в разы более широкие возможности для телепросмотра. Значительно возросло количество доступных телеканалов, улучшилось качество изображения. Повысилась устойчивость телерадиовещания.

Для приема федеральных и региональных программ в цифровом формате без абонентской платы необходим телевизор с поддержкой стандарта DVB-T2 и дециметровая антенна. К старому телевизору (до 2012 года выпуска) дополнительно нужна приставка DVB-T2.

За 60 лет после полета Юрия Гагарина космос стал неотъемлемой частью жизни. Сигналы из космоса каждый человек принимает, просто включив телевизор.