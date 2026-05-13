Жители Ленобласти голосуют за благоустройство и создание памятных мест

«Памятные места, посвященные Дню Победы, — это не просто гранит и бронза. Это живая нить, которая связывает подвиг тех, кто подарил нам мир в 1945 году — и тех, кто приближает Победу сейчас. В Ленинградской области заботе о таких территориях уделяется особое внимание, и ключевую роль здесь играет федпрограмма «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». По ней преображаются парки, скверы и мемориальные зоны, а жители участвуют в выборе объектов для благоустройства. Например, сейчас на всероссийское голосование на портале zagorodsreda.gosuslugi.ru вынесены дизайн-проекты Аллеи Славы в Пикалёво и территории возле памятника Воину-освободителю в Тосно», — рассказал председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Денис Беляев.

Также каждый год накануне 9 Мая в 47-м регионе ведётся работа по приведению в порядок воинских захоронений и мемориалов, проходят патриотические субботники, в которых принимают участие десятки тысяч жителей.

Всероссийское голосование идёт на портале zagorodsreda.gosuslugi.ru до 12 июня. На нём представлены дизайн-проекты благоустройства 34 территорий во всех районах и округах. Сделать выбор может любой житель региона, достигший 14 лет.

Сегодня запросы жителей Ленинградской области на благоустройство стали гораздо более детализированными и социально ориентированными. Помимо лидерства общественных пространств — скверов, бульваров и набережных — анализ предложений последних лет выявляет несколько важных новых трендов.

Во-первых, это запрос на мемориальные зоны. Жители всё чаще предлагают благоустраивать пространства, посвящённые и страницам истории Великой Отечественной войны, и сегодняшнему дню. Это отражает потребность в сохранении живой связи поколений и локальной идентичности.

Во-вторых, экологический и природоохранный вектор. Наблюдается явный тренд на увеличение природных зелёных зон и создание рекреационных пространств, где можно отдыхать с семьёй. При этом забота проявляется не только о людях, но и о фауне: в предложениях фигурируют запросы на создание новых и продление старых экологических троп, а также установку домиков для кошек, уток и даже пчёл. Это говорит о росте экологической осознанности населения.

В-третьих, запрос на связанность территорий. Жителям важно, чтобы благоустроены были не только отдельные «островки», но и безопасные, освещённые транзиты между ними. Речь идёт о пешеходных маршрутах, соединяющих ключевые точки притяжения: школы, детские сады, поликлиники, магазины и остановки общественного транспорта. Это превращает благоустройство из точечного в линейное, формируя единый городской каркас.