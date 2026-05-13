Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Отопительный сезон в Гатчине завершается

Подписано постановлением администрации Гатчинского округа об окончании отопительного сезона с 00.00 14 мая 2026 года

Рубрики:  ЖКХ

Согласно постановлению, все теплоснабжающие организации, осуществляющие свою деятельность на территории Гатчинского округа, прекращают подачу теплоносителя для нужд отопления с 00 часов 14 мая, но при этом должны обеспечить горячее водоснабжение потребителей в межотопительный период.