Отопительный сезон в Гатчине завершается
Подписано постановлением администрации Гатчинского округа об окончании отопительного сезона с 00.00 14 мая 2026 года
Согласно постановлению, все теплоснабжающие организации, осуществляющие свою деятельность на территории Гатчинского округа, прекращают подачу теплоносителя для нужд отопления с 00 часов 14 мая, но при этом должны обеспечить горячее водоснабжение потребителей в межотопительный период.
