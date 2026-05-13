В Коммунаре отключат воду 14 мая!
ПУ ГУП «Леноблводоканал» уведомляет, в связи с плановыми работами ПО ООО "ИТС-Инжиниринг" капитальным ремонтом сетей водоснабжения по ул. Железнодорожной и врезке вновь проложенного трубопровода к существующим сетям по адресу: Коммунарское ТУ, г. Коммунар, ул. Советская в районе д.12 14.05.2026 11:00 до окончания работ будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам:
г. Коммунар,
ул. Железнодорожная, д. 16, 27 к l, к2, к3, 29, 8,
ул. Куралева, д. 13,15,17,19,
ул. Комсомольская, д. 5, 1
ул. Советская д. 2, 4, 6, 7а, 8.
Речной пер., Рабочий пер.
Красный пер., ул. Дачная, ул. Первомайская,
ул. Новая, ул. Железнодорожная, ул. Ижорская, Антропшинская,
Молодежный пер. Кленовый пер.
Подвоз воды: автоцистерна будет установлена 14.05.2026 в 11.00 по адресу; ул. Комсомольская д.7 парковка у магазина "Магнит" до окончания работ.
