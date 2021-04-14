Область поддерживает целевое аграрное образование

Об этом шла речь на встрече губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко с ректором аграрного университета Виталием Морозовым.
Глава региона отметил,
что в Ленинградской области инновационный агропромышленный комплекс, с сильной
научной базой, показывающий самые передовые результаты в отрасли. Это стало
возможным, в том числе, благодаря работе профильного университета, который
готовит высококвалифицированных специалистов для сельского хозяйства.
Виталий Морозов заверил,
что университет и в дальнейшем готов максимально быть полезным в развитии АПК
Ленинградской области.
Губернатор и ректор
обсудили перспективы организации в школах области ранней профориентации, сети
аграрных классов и создание системы прикрепления абитуриентов Ленинградской
области к конкретным хозяйствам, персонифицированной подготовки кадров для
различных предприятий отраслей.
Приемная
кампания в Санкт-Петербургский аграрный университет стартует 18 июня. Для
поступления на целевые места необходимо иметь желание работать на земле, сдать
ЕГЭ и заключить договор между учащимся, органом госвласти и работодателем.
Приемная комиссия вуза поможет оформить документы. Всего в 2021 году в
Санкт-Петербургском государственном аграрном университете открыто 697 бюджетных
мест: 584 бакалавриата и 113 магистратуры.