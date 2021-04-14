Область поддерживает целевое аграрное образование

Об этом шла речь на встрече губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко с ректором аграрного университета Виталием Морозовым.

Глава региона отметил, что в Ленинградской области инновационный агропромышленный комплекс, с сильной научной базой, показывающий самые передовые результаты в отрасли. Это стало возможным, в том числе, благодаря работе профильного университета, который готовит высококвалифицированных специалистов для сельского хозяйства.

Виталий Морозов заверил, что университет и в дальнейшем готов максимально быть полезным в развитии АПК Ленинградской области.

Губернатор и ректор обсудили перспективы организации в школах области ранней профориентации, сети аграрных классов и создание системы прикрепления абитуриентов Ленинградской области к конкретным хозяйствам, персонифицированной подготовки кадров для различных предприятий отраслей.

Приемная кампания в Санкт-Петербургский аграрный университет стартует 18 июня. Для поступления на целевые места необходимо иметь желание работать на земле, сдать ЕГЭ и заключить договор между учащимся, органом госвласти и работодателем. Приемная комиссия вуза поможет оформить документы. Всего в 2021 году в Санкт-Петербургском государственном аграрном университете открыто 697 бюджетных мест: 584 бакалавриата и 113 магистратуры.