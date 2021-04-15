Ответственность юридических лиц за публичное оскорбление памяти защитников Отечества и ветеранов Великой Отечественной войны

С 16.04.2021 вступает в силу Федеральный закон от 05.04.2021 N 58-ФЗ «О внесении изменений в статьи 3.5 и 13.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», который вносит поправки в действующий Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.

Согласно поправкам, административное наказание в виде штрафа в размере от трех миллионов до пяти миллионов рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой будет налагаться на юридических лиц за:

- публичное оскорбление памяти защитников Отечества либо публичное унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, в том числе совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»);

- публичное распространение информации, отрицающей факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, либо одобряющей преступления, установленные указанным приговором, а равно публичное распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, о ветеранах Великой Отечественной войны, в том числе совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»).