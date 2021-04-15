Ответственность юридических лиц за публичное оскорбление памяти защитников Отечества и ветеранов Великой Отечественной войны

С 16.04.2021 вступает в силу Федеральный закон от 05.04.2021 N 58-ФЗ «О
внесении изменений в статьи 3.5 и 13.15 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях», который
вносит поправки в действующий Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях.
Согласно поправкам, административное наказание в виде штрафа в размере
от трех миллионов до пяти миллионов рублей с конфискацией предмета
административного правонарушения или без таковой будет налагаться на
юридических лиц за:
- публичное оскорбление памяти защитников Отечества либо публичное
унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, в том числе
совершенные с использованием средств массовой информации либо
информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»);
- публичное распространение информации, отрицающей факты,
установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания
главных военных преступников европейских стран оси, либо одобряющей
преступления, установленные указанным приговором, а равно публичное
распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй
мировой войны, о ветеранах Великой Отечественной войны, в том числе совершенные
с использованием средств массовой информации либо
информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»).