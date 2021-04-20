Владимир Литвинов: «Для меня мысль автора священна»

На сцене кинозала центра
«Победа» Владимира Литвинова представил генеральный директор кинофестиваля
«Литература и кино» - режиссер-постановщик, писатель и сценарист Руслан
Тихомиров. Гатчинцы приветствовали талантливого артиста очень тепло, явно
соскучившись по полноценной светской и культурной жизни.
Актер, сыгравший более
120 ролей в отечественном кинематографе, рассказал о своей творческой
деятельности, отечественном кинематографе, своём мировоззрении и любви к
чтению.
Владимир Литвинов родился
15 марта 1951 года в Ленинграде, где и прошло всё его детство. Отец Владимира
Литвинова, Устин Данилович, был фронтовиком, прошёл две войны - Финскую и
Великую Отечественную. Это сказалось и на творчестве Владимира Устиновича, в
репертуаре которого — много ролей людей в погонах. К сожалению, отец будущего
актёра рано ушёл из жизни, и воспитанием мальчика занималась мама.
- На мой взгляд,
единственный рецепт воспитания — это любовь, - говорит Владимир Устинович. - Я
— счастливый человек, рождённый и воспитанный в любви. Я рос в Ленинграде,
удивительном городе, в котором всегда жили удивительные люди, очень его
любившие. В моём внутреннем ощущении в Ленинграде тех лет было много солнца,
которое пронизывало все дворы.
...Я — абсолютный
«самообразованец». В детстве и юности практически не читал, больше занимался
спортом - хоккеем и лёгкой атлетикой. Книг у меня практически не было. Читать
начал в армии, когда назрели какие-то вопросы, на которые я начал искать ответ
в книгах. И - втянулся. Мне всегда был интересен человек. Вернувшись из армии,
я ушёл из Политеха.
Случайная встреча с
театральным режиссёром привела Владимира Литвинова в Ленинградский
государственный институт театра, музыки и кинематографии. Закончив актерский
факультет в 1976 году, молодой актёр служил в театрах Ленинграда, но, по его
собственному признанию, в театре себя не нашёл, решив попробовать свои силы в
кинематографе.
Впервые в кино Владимир
Литвинов снялся в 1976 году — в небольшой роли в фильме режиссера Вадима
Михайлова про альпинистов «Пока стоят горы». После разных эпизодических ролей
Владимир Устинович получил главную роль в фильме режиссера Алексея Салтыкова
«За все заплачено» (1988 год). В этом фильме едва ли не впервые рассказывалось
о войне в Афганистане, которая на тот момент ещё продолжалась.
Всенародная слава актёра
началась в 1991 году, после работы над фильмом «Телохранитель», где Владимир
Литвинов сыграл сотрудника КГБ Павла Селихова. Позднее история Селихова была
продолжена в фильме «Золото партии».
Внешние данные актёра
способствовали тому, что режиссеры в основном приглашали его на положительные
роли военных, докторов, рабочих. На долгие годы амплуа Владимира Литвинова стал
«человек в погонах». Однако в девяностые годы в его творческой карьере началась
новая полоса — с участием актёра были сняты несколько фильмов о криминально
мире. В 1998 году Владимир Литвинов появился в сериале «Улицы разбитых
фонарей», исполнив главную роль Валерия Зверева.
- Профессия актёра —
достаточно зависимая, - говорит Владимир Устинович. - Она состоит из нескольких
слагаемых: процентов на семьдесят это просто удача. Это очень сложный путь, в
котором важны характер и терпение. Если у человека есть эти свойства, тогда в
этой профессии ещё можно что-то сделать.
Владимир Литвинов
прекрасно выглядит - подтянутый, спортивный, остроумный, с живыми улыбчивыми
глазами.
- Вот уже сорок пять лет
я каждое утро, включая сегодняшнее, начинаю с пробежки, растяжки и турника, -
признался актёр. - Эта многолетняя привычка не раз мне помогала в разных
ситуациях.
...Если говорить о своём
кредо, я - жизнелюб. Я люблю радоваться жизни. Помню, лет двадцать тому назад,
когда моему сыну было лет пять, я читал какую-то очень умную книжку. Потом
вдруг задумался, повернулся к нему и говорю: «Как ты думаешь, для чего людям
искусство?», а он: «Для радости». Гениально!
Владимир Литвинов
называет себя настоящим книгочеем, что нечасто встречается даже в
кинематографическом мире.
- Как-то раз в юности
посмотрел случайно по телевизору фильм «Идиот» Ивана Пырьева, - вспоминает он.
- Меня очень взволновал образ князя Мышкина, сыгранный Юрием Яковлевым. И я
стал читать - Достоевского, Толстого... До сих пор читаю запоем. В прошлом году
перечитывал Мамина-Сибиряка, Мельникова-Печерского - так называемый «второй
эшелон» русской литературы. Очень современно! Сейчас читаю Борхеса, Алексея
Сальникова.
Фестиваль «Литература и
кино», как известно, основывается на экранизациях литературных произведений. На
вопрос о том, какой, на его взгляд, должна быть идеальная экранизация, Владимир
Литвинов ответил так:
- Экранизация — вещь
очень тонкая: сколько людей — столько «экранов» внутри. Каждый воспринимает то
или иное литературное произведение субъективно, по-своему. Я думаю, что только
мера режиссёрского таланта определяет, убедительным или нет будет это произведение.
Образы, увиденные режиссёром, могут не совпадать в чём-то с авторскими, но в
целом это должно быть произведение, равновеликое по талантливости литературному
источнику. Очень важно не потерять главную мысль литературного произведения,
особенно классического — для меня мысль автора священна...