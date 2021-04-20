Владимир Литвинов: «Для меня мысль автора священна»

На сцене кинозала центра «Победа» Владимира Литвинова представил генеральный директор кинофестиваля «Литература и кино» - режиссер-постановщик, писатель и сценарист Руслан Тихомиров. Гатчинцы приветствовали талантливого артиста очень тепло, явно соскучившись по полноценной светской и культурной жизни.

Актер, сыгравший более 120 ролей в отечественном кинематографе, рассказал о своей творческой деятельности, отечественном кинематографе, своём мировоззрении и любви к чтению.

Владимир Литвинов родился 15 марта 1951 года в Ленинграде, где и прошло всё его детство. Отец Владимира Литвинова, Устин Данилович, был фронтовиком, прошёл две войны - Финскую и Великую Отечественную. Это сказалось и на творчестве Владимира Устиновича, в репертуаре которого — много ролей людей в погонах. К сожалению, отец будущего актёра рано ушёл из жизни, и воспитанием мальчика занималась мама.

- На мой взгляд, единственный рецепт воспитания — это любовь, - говорит Владимир Устинович. - Я — счастливый человек, рождённый и воспитанный в любви. Я рос в Ленинграде, удивительном городе, в котором всегда жили удивительные люди, очень его любившие. В моём внутреннем ощущении в Ленинграде тех лет было много солнца, которое пронизывало все дворы.

...Я — абсолютный «самообразованец». В детстве и юности практически не читал, больше занимался спортом - хоккеем и лёгкой атлетикой. Книг у меня практически не было. Читать начал в армии, когда назрели какие-то вопросы, на которые я начал искать ответ в книгах. И - втянулся. Мне всегда был интересен человек. Вернувшись из армии, я ушёл из Политеха.

Случайная встреча с театральным режиссёром привела Владимира Литвинова в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Закончив актерский факультет в 1976 году, молодой актёр служил в театрах Ленинграда, но, по его собственному признанию, в театре себя не нашёл, решив попробовать свои силы в кинематографе.

Впервые в кино Владимир Литвинов снялся в 1976 году — в небольшой роли в фильме режиссера Вадима Михайлова про альпинистов «Пока стоят горы». После разных эпизодических ролей Владимир Устинович получил главную роль в фильме режиссера Алексея Салтыкова «За все заплачено» (1988 год). В этом фильме едва ли не впервые рассказывалось о войне в Афганистане, которая на тот момент ещё продолжалась.

Всенародная слава актёра началась в 1991 году, после работы над фильмом «Телохранитель», где Владимир Литвинов сыграл сотрудника КГБ Павла Селихова. Позднее история Селихова была продолжена в фильме «Золото партии».

Внешние данные актёра способствовали тому, что режиссеры в основном приглашали его на положительные роли военных, докторов, рабочих. На долгие годы амплуа Владимира Литвинова стал «человек в погонах». Однако в девяностые годы в его творческой карьере началась новая полоса — с участием актёра были сняты несколько фильмов о криминально мире. В 1998 году Владимир Литвинов появился в сериале «Улицы разбитых фонарей», исполнив главную роль Валерия Зверева.

- Профессия актёра — достаточно зависимая, - говорит Владимир Устинович. - Она состоит из нескольких слагаемых: процентов на семьдесят это просто удача. Это очень сложный путь, в котором важны характер и терпение. Если у человека есть эти свойства, тогда в этой профессии ещё можно что-то сделать.

Владимир Литвинов прекрасно выглядит - подтянутый, спортивный, остроумный, с живыми улыбчивыми глазами.

- Вот уже сорок пять лет я каждое утро, включая сегодняшнее, начинаю с пробежки, растяжки и турника, - признался актёр. - Эта многолетняя привычка не раз мне помогала в разных ситуациях.

...Если говорить о своём кредо, я - жизнелюб. Я люблю радоваться жизни. Помню, лет двадцать тому назад, когда моему сыну было лет пять, я читал какую-то очень умную книжку. Потом вдруг задумался, повернулся к нему и говорю: «Как ты думаешь, для чего людям искусство?», а он: «Для радости». Гениально!

Владимир Литвинов называет себя настоящим книгочеем, что нечасто встречается даже в кинематографическом мире.

- Как-то раз в юности посмотрел случайно по телевизору фильм «Идиот» Ивана Пырьева, - вспоминает он. - Меня очень взволновал образ князя Мышкина, сыгранный Юрием Яковлевым. И я стал читать - Достоевского, Толстого... До сих пор читаю запоем. В прошлом году перечитывал Мамина-Сибиряка, Мельникова-Печерского - так называемый «второй эшелон» русской литературы. Очень современно! Сейчас читаю Борхеса, Алексея Сальникова.

Фестиваль «Литература и кино», как известно, основывается на экранизациях литературных произведений. На вопрос о том, какой, на его взгляд, должна быть идеальная экранизация, Владимир Литвинов ответил так:

- Экранизация — вещь очень тонкая: сколько людей — столько «экранов» внутри. Каждый воспринимает то или иное литературное произведение субъективно, по-своему. Я думаю, что только мера режиссёрского таланта определяет, убедительным или нет будет это произведение. Образы, увиденные режиссёром, могут не совпадать в чём-то с авторскими, но в целом это должно быть произведение, равновеликое по талантливости литературному источнику. Очень важно не потерять главную мысль литературного произведения, особенно классического — для меня мысль автора священна...



