О невидимой перекличке исторических городов

Во-первых, если бы в городе Никольск – Уссурийске «в
книге записей актов гражданского состояния о браке за 1931 год 21 июля месяца»
не была произведена запись о том, что Гриненко Александр Андреевич и Шахрай
Серафима Фокична вступили в брак, не появилось бы первое семейное фото, ни я,
ни мои братья не появились бы на свет, а родители не прожили бы счастливо
вместе 60 лет.
А город, действительно, с очень интересными
историческими «корнями», который в 1988-м году был отнесён к категории
исторических городов. Последнее обстоятельство роднит город моего детства с
Гатчиной!
Здесь в разное время кипели нешуточные «имперские
страсти». Если представить схематично, как одни сменяли других, то это
выглядело бы так: бохайцы (698-й год) – кидане (926-ой год) – чжурчжени
(1115-1234 годы) – монголы – местное население – переселенцы из Центральной
России – современные жители (потомки переселенцев разных лет и редкие любители
муссонного климата последующих столетий).
В далёком 1866-м году выходцы из Астраханской
губернии (13 семей) и одна семья из Воронежской губернии во главе с Андреем
Павловичем Галичевым основали в Приморье село Никольское, на месте бывшего
Сойлиня, столицы золотой империи Чурдженей - Цзинь. Кстати, дом моих родителей
находился в южной части города на этих бывших имперских землях, у солдатского
озера. Город Никольск-Уссурийск вырос из сел Никольское, Кетрицево,
Новоникольское. В 1881-м году первый староста, А.П. Галичев, обратился к
губернатору Приморской области с просьбой разработать план застройки, чтобы
целенаправленно приступить к строительству каменного города, будущей сухопутной
столице Уссурийского-Приморского края. Князь Кропоткин, офицер строительного
отряда Военного губернатора Муравьёва-Амурского, с честью исполнил приказ.
Во-вторых, мой прадед – Матвей Иванович,
навоевавшись за державу, выбрал местом жительства эти благодатные места. Семья
прошла путь от землянки до заимки в пойме реки, богатой рыбой, до строительства
собственного деревянного, из лиственницы, дома на два крыльца с широкими сенями,
восемью комнатами, который достроил зять, мой дед, Фока Сергеевич, в 1902-м
году. Дом стоит и поныне, правда, не избежал «модернизации» новыми владельцами
с использованием пластика, а на семейной фотографии от января 1931-го года в
центре стоят Серафима и брат Григорий.
Выросшему из села городу очень не везло с
названиями: Никольск (1898-1926), Никольск-Уссурийск (1927-1935), Ворошилов
(1936-1957), Уссурийск (1958). История с переименованием городов также роднит
Гатчину и Уссурийск.
Сегодня из 54-х старинных зданий, кроме бывшего
торгового дома купца Хоменко (детская поликлиника №1 моего детства),
большинство используются по прямому историческому назначению. Не менее
загадочная история связана с гербом города, утвержденным в декабре 1912-го года.
С каждым новым названием города, с 1936-го года, появлялся неказистый, не
отвечающий геральдическим канонам герб, не отражающий ни уникальности города,
ни его особенностей: крепости, действовавших вулканов, четырёх рек, плодородных
земель и прочего, что наличествовало в первом гербе. Последняя попытка восстановить историческую
«справедливость» была предпринята гордумой города в 2007 году, но не увенчалась
успехом. Так и осталось на красном фоне, как дань Уссурийскому казачеству,
изображение незаметной голубой полоски и серпа, пронизывающего золотистый сноп
то ли ржи, то ли пшеницы.
В-третьих, моя мама была очень дружна с братом
Григорием, эти чувства они пронесли через всю жизнь и передали нам. 30-го
августа 1931-го года у Григория Фокича родилась дочь - моя двоюродная сестра
Герчик. Первым её «учеником» стал мой брат, родившийся в 1933-м году, в том же
роддоме города Никольск-Уссурийска. Через десять лет родилась и была «принята»
в этот коллектив и я.
Читать, считать, писать, вышивать и штопать, имея
такую «наставницу», мы начали задолго до похода в школу. Умения Геры отстаивать
своё мнение, постоять за каждого из нас, доводить начатое дело до финала, были
её отличительными чертами, которые мы «пили большими глотками», а главное, они
никак не расходились с тем, что мы познавали «в дому».
Как же замечательно, в лицах, при внешней
сдержанности и строгости, Герчик читала нам сказки А.С. Пушкина, короткие
рассказы А.П. Чехова, а потом просила поделиться услышанным. Её отъезд в
Иркутск, куда она поступила на юридический факультет, стал серьёзным испытанием
для нас. Её приезда мы ждали и бежали в их гостеприимный дом, где всегда пахло
пирогами и топлёным молоком, и «представали перед ней» со своими «отчётами и
заботами». Дважды за время учёбы она проходила практику во втором участке
Уссурийского городского суда, и мы стали называть её по имени-отчеству.
Мы подрастали в очень сложное время, быстро
становились самостоятельными и ответственными. Строили планы на будущее, каждый
шел своей дорогой, а наша детская дружба обретала новые краски. В 1954-м году,
после окончания университета, сестра 20 лет проработала юрисконсультом,
неоднократно избиралась народным заседателем, несколько раз исполняла
обязанности народного судьи. На исходе 1974-го года в городском суде были
проведены довыборы судей, и кандидатура Г.Г. Семеновой была утверждена на
должность народного судьи. Верное служение в этой должности продолжалось, как в
сказке Александра Сергеевича - «тридцать лет и...», с 31 января 1974 по 31
января 2004 года, когда было удовлетворено прошение об отставке. Вот тогда
появилась возможность путешествовать, читать и вышивать. Сегодня в коллекции у
Геры более восемнадцати работ.
…Перелистывая страницы семейных хроник, постоянно
приходится убеждаться, что случайного в наших судьбах - ничтожно мало. Разве
можно считать случайным появление «в нашей компании» бывшего ребёнка блокадного
города на Неве – Бориса Семёнова, рассказчика от первого лица, о тех страшных
900-х блокадных днях. Или факт проживания семьи Семеновых на улице Пушкинской,
где недавно появился памятник А.С. Пушкину, у которого очень своеобразно
уссурийцы отмечают день рождения поэта. Сдаётся, что и моё появление в
Гатчинском районе в 2003-м году, и любовь к Гатчине тоже совсем неслучайные
вехи в судьбе.
Я познакомила сестру с Гатчиной. Мои рассказы и
фотографии о проведении Пушкинских праздников не могли её оставить равнодушной.
Она посетила Гатчину в один из Пушкинских праздников. Обещает приехать, как
только будет возможно, а пока вышивает и дарит детям, внукам, правнукам и нам
свои работы - диванные подушки, пополняет коллекцию картин-вышивок и мечтает
ещё раз побывать на Пушкинском празднике в сиреневой Гатчине.