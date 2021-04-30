Ленинградская область – участник конкурса «Российское дерево года» 2021

Ленинградскую область на конкурсе представляет Ириновский дуб (участник №32), произрастающий в деревне Ириновка Всеволожского района.

Список деревьев - участников был утвержден сертификационной комиссией Всероссийской программы, согласно полученным заявкам от руководителей исполнительной власти субъектов РФ. Среди номинантов: Шаляпинская ель, Царица дюнных песков, Старожил баварского леса, Веденская липа, Сосна острова влюбленных, Царский дуб, кедр «Шесть братьев», Печорский патриарх, Тополь графа Панина, Васнецовская липа и многие другие уникальные исторические природные раритеты, занесенные в Национальный реестр старовозрастных деревьев России и по праву носящие статус «Памятник живой природы».

«Российское дерево года» является национальным отборочным этапом ежегодного международного конкурса «Европейское дерево года», который проводится с 2011 года во всех европейских странах и с каждым годом становится все популярнее. Россия участвует в престижном международном конкурсе с 2018 года и стабильно попадает в тройку призеров. Абрамцевский дуб (2019 год) занял почетное второе место. Белгородский дуб (2018 год), Одинокий тополь из Калмыкии (2020) и Древний платан из Дагестана (2021) получили бронзу.

- Старовозрастные деревья – уникальные представители растительного мира, живые свидетели исторических событий, связующее звено ушедших и будущих поколений, наше национальное достояние. Мы по справедливости гордимся ими и о них должен узнать весь мир! – подчеркнул председатель сертификационной комиссии Всероссийской программы «Деревья-памятники живой природы» Сергей Пальчиков. Россия примет участие в международном конкурсе «Европейское дерево года в 2022 году. От вашего выбора зависит, какое дерево будет представлять нашу страну на европейском соревновании!

В рамках российского этапа, на территории региона, где произрастает дерево-победитель, проводится конкурс детского рисунка. Работы победителей отправляются в Брюссель для участия в выставке, которая проходит в здании Европейского Парламента во время церемонии объявления итогов международного конкурса «Европейское дерево года».