Ленинградская область – участник конкурса «Российское дерево года» 2021

Ленинградскую область на конкурсе
представляет Ириновский дуб (участник №32), произрастающий в деревне Ириновка
Всеволожского района.
Список деревьев - участников был утвержден
сертификационной комиссией Всероссийской программы, согласно полученным заявкам
от руководителей исполнительной власти субъектов РФ. Среди номинантов:
Шаляпинская ель, Царица дюнных песков, Старожил баварского леса, Веденская липа,
Сосна острова влюбленных, Царский дуб, кедр «Шесть братьев», Печорский
патриарх, Тополь графа Панина, Васнецовская липа и многие другие уникальные
исторические природные раритеты, занесенные в Национальный реестр старовозрастных
деревьев России и по праву носящие статус «Памятник живой природы».
«Российское дерево года» является национальным
отборочным этапом ежегодного международного конкурса «Европейское дерево года»,
который проводится с 2011 года во всех европейских
странах и с каждым годом становится все популярнее. Россия участвует в престижном международном конкурсе с 2018 года и
стабильно попадает в тройку призеров. Абрамцевский дуб (2019 год) занял
почетное второе место. Белгородский дуб (2018 год), Одинокий тополь из Калмыкии
(2020) и Древний платан из Дагестана (2021) получили бронзу.
- Старовозрастные деревья – уникальные
представители растительного мира, живые свидетели исторических событий,
связующее звено ушедших и будущих поколений, наше национальное достояние.
Мы по справедливости гордимся ими и о них должен узнать весь мир! – подчеркнул председатель сертификационной комиссии
Всероссийской программы «Деревья-памятники живой природы» Сергей Пальчиков. Россия примет участие
в международном конкурсе «Европейское дерево года в 2022 году. От вашего выбора
зависит, какое дерево будет представлять нашу страну на европейском
соревновании!
В
рамках российского этапа, на территории региона, где произрастает
дерево-победитель, проводится конкурс детского рисунка. Работы победителей
отправляются в Брюссель для участия в выставке, которая проходит в здании
Европейского Парламента во время церемонии объявления итогов международного
конкурса «Европейское дерево года».