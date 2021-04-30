Мария Гатчинская и её чудесный дар утешения

Виктор Александрович Васильев рассказал историю матушки Марии, и как шла работа над новой книжкой. Свидетельств о ее жизни очень мало, материалы приходилось выискивать. И тем не менее, удалось составить ее жизнеописание, рассказать о том, как молодая образованная девушка из богатой семьи стала святой при жизни и трагически окончила свои дни в тюремной больнице.

- Мать Мария не собирала специально вокруг себя больных и страждущих – люди сами шли к ней, видя, что она, страдая долгие годы, обладает даром любви и щедро этим даром делится, – рассказывает Виктор Александрович. – Человек, не страдавший, не может помочь другим – он их не поймет. Мать Мария понимала.

…Настоящее имя святой Марии Гатчинской – Лидия Александровна Лелянова. Дочь богатого купца второй гильдии, в 16 лет она с медалью окончила Петербургскую гимназию, владела двумя языками – немецким и французским. Открывались блестящие перспективы. Но Лидию поразил страшный недуг: болезнь Паркинсона как следствие заболевания энцефалитом. К 35 годам, когда в 1909 году семья переехала в Гатчину, она была почти полностью обездвижена и через три года окончательно слегла. Мало того, молодая женщина ужасно страдала: малейшие прикосновения вызывали острую боль. Но болезнь протекала необычно: при своей полной физической инвалидности Лидия не только не деградировала психически, но наоборот, проявила несвойственные при таком диагнозе черты личности: стала кроткой, углубилась в молитву и безропотно переносила свое тяжкое состояние. Притом, что тело больной совершенно обезобразилось, лицо ее оставалось благообразным и светлым. За ней ухаживала младшая сестра Юлия.

По свидетельству Юлии, в первое время болезни в Гатчине их навещали только родственники и знакомые, но постепенно число приходящих стало увеличиваться. Совершенно посторонние люди шли и шли к больной, обладавшей чудесным даром утешения скорбящих. Забывая свои физические страдания, Лидия продолжала нести радость жизни людям, поднимая им духовное настроение, за что современники прозвали ее «радостотворной».

Митрополит Вениамин Петроградский (расстрелянный большевиками в 20-х годах) благословил ее на монашеский постриг – так Лидия Лелянова стала матерью Марией, получив при жизни именование святой Марии Гатчинской.

…18 февраля 1932 года. Этот день называют страстной пятницей русского монашества, когда были арестованы практически все монахи. Огромное следственное дело, по которому проходила матушка Мария, собрало около 80 человек самых разных людей из разных общин. Сестры разогнанного подворья, монахи Сергиевой пустыни – разнородные группы монашествующих были объединены в одно дело. Марию Гатчинскую арестовали на следующий день. Ее привезли на Шпалерную и не знали, что с ней, собственно, делать. Решили отправить в Александровскую больницу – официальную больницу ОГПУ. Тюремный врач составил акт: «Представляет из себя страшную уродливость и в настоящее время неизлечима. Подлежит переводу в дом призрения или в гражданскую больницу. Нуждается в уходе не менее двух человек». Что нетипично для тюремного врача.

Однако глубокого инвалида продолжали держать под стражей. Ее никуда не перевели. Через два месяца мать Мария скончалась в тюремной больнице в день своей небесной покровительницы – Марии Египетской. Не исключено, что она просто умерла от голода: она могла принимать только жидкую пищу через рожок – кто бы стал этим заниматься в казенном доме?

Когда тело матери Марии выдали для тайного погребения на Смоленском кладбище, на ее руках были обнаружены порезы. Говорят, в те времена таким методом пытались лечить подагру.

В Гатчине живет последний человек, видевший матушку Марию при жизни – это дочь священника Петра Белавского, духовного отца Марии Гатчинской. Александра Петровна Белавская выступила на презентации:

- Мне тогда было два года, и помнить я вряд ли что могу. Но у меня была старшая сестра, ей тогда было семь, и я знаю обо всем с ее слов. Ночью в 1929-м году отца увели из дома. Ему дали пять лет Соловков. Мама – совсем молодая, неприспособленная (лишенка – на работу никуда не брали), оставшись одна с двумя детьми, часто ходила к матушке Марии за утешением. И брала нас с собой. Моя сестра читала ей молитвы, сидя возле кровати. А я, двухлетняя, была источником постоянных волнений: мама все время внушала нам быть осторожными, чтобы не задеть даже одеяло, потому что малейшее прикосновение доставляло матушке Марии боль. …Ее дом стоял на углу Соборной и Багговутовской. Небольшой зеленый домик с верандами. Еще у них был слепой серый кот, очень большой. Мать Мария имела замечательный дар утешения: совсем отчаявшиеся люди выходили от нее с улыбкой.

Виктор Васильев рассказал об обретении мощей святой Марии Гатчинской, сохранившихся совершенно чудесным образом (судмедэксперты уверяли, что в грунте Смоленского кладбища ничего не должно было остаться). В 2007 году рака со святыми мощами преподобномученицы была установлена в Гатчинском Павловском кафедральном соборе.

- Мы часто относимся к святым, как к таблеткам, – говорит Виктор Александрович. – Как-то я рассказывал о матери Марии и меня спросили: «От чего помогает Мария Гатчинская?». Я не сразу нашелся, что ответить, а потом сказал: «От всего». И сам задумался: а ведь правда…



