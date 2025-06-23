В Ленинградской области с начала года выявлено 10 уникальных фейков

На площадке Петербургского международного экономического форума состоялась совместная сессия МИД России и АНО «Диалог Регионы» на тему «Борьба с фейками. Формирование глобальной инфраструктуры и консолидация усилий». В ходе мероприятия участники разобрали вопросы роли фактчекинга и ответственности мировых медиа в условиях усиленного информационного давления.

В качестве спикеров на сессии выступили директор Департамента информации и печати, официальный представитель МИД России Мария Захарова, заместитель председателя Госдумы РФ Ирина Яровая, генеральный директор АНО «Диалог» и «Диалог Регионы», президент GFCN Владимир Табак. Модератором мероприятия стал генеральный директор «Института развития интернета» Алексей Гореславский.

«По информации АНО «Диалог Регионы» с начала года десять уникальных фейков с региональной повесткой в Ленобласти собрали 1,5 миллиона просмотров. Это не просто ложная информация ради внимания — все чаще злоумышленники пытаются получить персональные данные жители, вызвав эмоции», — рассказал председатель комитета по печати Тимур Зайнуллин.

Он добавил, что с начала года жителей Ленобласти пугали несуществующими экологическими катастрофами, а также украинскими диверсиями. Зачастую подобные новости сопровождали предложения перейти по ссылке или оставить личную информацию в поддержку той или иной инициативы.

«Очень важно, что «Диалог» предоставил в свободный доступ обучающий курс по фактчекингу. Он позволит поднять уровень медиаграмотности и защитить себя не только работникам медиа, но и потребителям информации», — добавил Тимур Зайнуллин.

Фото: АНО «Диалог Регионы»