Получить часть налоговых вычетов будет намного проще

Налоговый вычет можно
получить и по расходам на покупку участка, где построен дом. Он
предоставляется, начиная с налогового периода (здесь - календарного года), в
котором оформлено право собственности на жилой дом. Фото: Сергей Куксин/РГ
В отличие от действующего
порядка, не понадобится заполнять налоговую декларацию (3-НДФЛ) и предоставлять
другие документы, подтверждающие право на налоговый вычет. При упрощенном
порядке получения вычета срок проведения стандартной проверки сократится с трех
месяцев до одного, а деньги вернутся на указанные плательщиком банковские
реквизиты в срок до 15 дней вместо месяца.
Отсутствие необходимости
предоставлять документы основано на том, что всю информацию налоговые органы и
так получат от банков, которые подключатся к сервису с этой даты. Перечень
банков-участников будет актуализироваться в специальном разделе на сайте
Федеральной налоговой службы (ФНС), а как только от них поступит необходимая
информация по вычету, налогоплательщиков проинформируют специальным сообщением
в личном кабинете, отмечают в ФНС.
"О самой возможности
получения вычета в упрощенном порядке укажет автоматически предзаполненное
заявление на вычет в личном кабинете налогоплательщика-физлица, сформированное
по итогам 20-дневной проверки полученных от банка сведений. Там же
налогоплательщики смогут отследить процесс получения вычета: с момента
подписания предзаполненного заявления до возврата налога", - сообщили в
ФНС. До появления предзаполненного заявления в личном кабинете не требуется
никаких действий. Чтобы уточнить, можно ли получить налоговый вычет в
упрощенном порядке, можно обратиться к банку, с которым заключен договор на
ведение ИИС или на приобретение имущества.
Для получения вычетов в
упрощенном порядке сделки с имуществом должны проходить через банк
Новый порядок не отменяет
общих правил предоставления имущественных и инвестиционных вычетов через подачу
декларации 3-НДФЛ. Речь о вычете до 52 тысяч рублей в год для ИИС, до 260 тысяч
рублей при покупке квартиры или строительстве дома (земли под него), до 390
тысяч рублей при погашении процентов по ипотеке.
Вычет предоставляется и
по расходам на строительство жилого дома (назначение объекта -
"жилое"), уточнили "РГ" в ФНС. Категория участка в целях
предоставления вычета значения не имеет, подчеркивают там. Вычет можно получить
и по расходам на покупку участка, где построен дом. Он предоставляется, начиная
с налогового периода (календарного года), в котором оформлено право
собственности на жилой дом. Расходы на строительство дома должны быть
документально подтверждены (договорами с подрядчиком, платежными документами на
оплату работ по строительству и покупке материалов и так далее).
"Российская газета" https://rg.ru/2021/04/29/rossiianam-stanet-proshche-poluchit-chast-nalogovyh-vychetov.html