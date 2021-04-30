Получить часть налоговых вычетов будет намного проще

Налоговый вычет можно получить и по расходам на покупку участка, где построен дом. Он предоставляется, начиная с налогового периода (здесь - календарного года), в котором оформлено право собственности на жилой дом. Фото: Сергей Куксин/РГ

В отличие от действующего порядка, не понадобится заполнять налоговую декларацию (3-НДФЛ) и предоставлять другие документы, подтверждающие право на налоговый вычет. При упрощенном порядке получения вычета срок проведения стандартной проверки сократится с трех месяцев до одного, а деньги вернутся на указанные плательщиком банковские реквизиты в срок до 15 дней вместо месяца.

Отсутствие необходимости предоставлять документы основано на том, что всю информацию налоговые органы и так получат от банков, которые подключатся к сервису с этой даты. Перечень банков-участников будет актуализироваться в специальном разделе на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС), а как только от них поступит необходимая информация по вычету, налогоплательщиков проинформируют специальным сообщением в личном кабинете, отмечают в ФНС.

"О самой возможности получения вычета в упрощенном порядке укажет автоматически предзаполненное заявление на вычет в личном кабинете налогоплательщика-физлица, сформированное по итогам 20-дневной проверки полученных от банка сведений. Там же налогоплательщики смогут отследить процесс получения вычета: с момента подписания предзаполненного заявления до возврата налога", - сообщили в ФНС. До появления предзаполненного заявления в личном кабинете не требуется никаких действий. Чтобы уточнить, можно ли получить налоговый вычет в упрощенном порядке, можно обратиться к банку, с которым заключен договор на ведение ИИС или на приобретение имущества.

Для получения вычетов в упрощенном порядке сделки с имуществом должны проходить через банк

Новый порядок не отменяет общих правил предоставления имущественных и инвестиционных вычетов через подачу декларации 3-НДФЛ. Речь о вычете до 52 тысяч рублей в год для ИИС, до 260 тысяч рублей при покупке квартиры или строительстве дома (земли под него), до 390 тысяч рублей при погашении процентов по ипотеке.

Вычет предоставляется и по расходам на строительство жилого дома (назначение объекта - "жилое"), уточнили "РГ" в ФНС. Категория участка в целях предоставления вычета значения не имеет, подчеркивают там. Вычет можно получить и по расходам на покупку участка, где построен дом. Он предоставляется, начиная с налогового периода (календарного года), в котором оформлено право собственности на жилой дом. Расходы на строительство дома должны быть документально подтверждены (договорами с подрядчиком, платежными документами на оплату работ по строительству и покупке материалов и так далее).





"Российская газета" https://rg.ru/2021/04/29/rossiianam-stanet-proshche-poluchit-chast-nalogovyh-vychetov.html