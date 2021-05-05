Спасибо воспитателям!

В нашем детском саду регулярно проводятся красивые
запоминающиеся праздники, познавательные занятия. Прекрасной традицией стало
то, что все мероприятия в детском саду - это настоящие театрализованные
представления, в которых воспитанники могут принять участие, проявить себя,
продемонстрировать свои способности, не стесняясь зрителей.
Мы хотим отдельно поблагодарить и выразить глубокое
уважение нашим воспитателям: Анне Сергеевне Федосовой и Юлиане Юрьевне Былковой
за воспитание в детях патриотизма - любви к Родине, чувства гордости за
бессмертный подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне.
Накануне празднования 76-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне наши воспитатели провели масштабную подготовку.
Сложно представить, сколько сил и труда вложили они в организацию праздника,
чтобы осуществить задуманное. В результате проведенных занятий
военно-патриотической направленности, дети расширили и обогатили свои знания и
представления о событиях 1941-1945гг.
В группе проводится выставка моделей техники,
приуроченная ко Дню Победы, где ребята смогут представить свои работы,
выполненные по схемам или руководствуясь фантазией.
Под руководством Анны Сергеевны, Юлианы Юрьевны и
музыкального руководителя Тамары Владимировны Левадний ребята разучили песню
«От героев былых времен» из кинофильма «Офицеры». Клип с песней в исполнении
ребят получился настолько трогательным, что было принято решение принять
участие с ним в областных и международных конкурсах стихов и песен, посвящённых
Дню Победы.
По задумке воспитателей, с помощью отзывчивых
родителей была создана масштабная стенгазета «Города-герои». 13 плакатов,
посвященных каждому городу, с фотографиями, гербами, информацией о присвоении звания,
объединены в единую, гигантских размеров стенгазету.
Хочется ещё раз поблагодарить воспитателей за вклад
в патриотическое воспитание наших детей и пробуждение интереса к историческому
прошлому нашей страны.