Спасибо воспитателям!

В нашем детском саду регулярно проводятся красивые запоминающиеся праздники, познавательные занятия. Прекрасной традицией стало то, что все мероприятия в детском саду - это настоящие театрализованные представления, в которых воспитанники могут принять участие, проявить себя, продемонстрировать свои способности, не стесняясь зрителей.

Мы хотим отдельно поблагодарить и выразить глубокое уважение нашим воспитателям: Анне Сергеевне Федосовой и Юлиане Юрьевне Былковой за воспитание в детях патриотизма - любви к Родине, чувства гордости за бессмертный подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне.

Накануне празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне наши воспитатели провели масштабную подготовку. Сложно представить, сколько сил и труда вложили они в организацию праздника, чтобы осуществить задуманное. В результате проведенных занятий военно-патриотической направленности, дети расширили и обогатили свои знания и представления о событиях 1941-1945гг.

В группе проводится выставка моделей техники, приуроченная ко Дню Победы, где ребята смогут представить свои работы, выполненные по схемам или руководствуясь фантазией.

Под руководством Анны Сергеевны, Юлианы Юрьевны и музыкального руководителя Тамары Владимировны Левадний ребята разучили песню «От героев былых времен» из кинофильма «Офицеры». Клип с песней в исполнении ребят получился настолько трогательным, что было принято решение принять участие с ним в областных и международных конкурсах стихов и песен, посвящённых Дню Победы.

По задумке воспитателей, с помощью отзывчивых родителей была создана масштабная стенгазета «Города-герои». 13 плакатов, посвященных каждому городу, с фотографиями, гербами, информацией о присвоении звания, объединены в единую, гигантских размеров стенгазету.

Хочется ещё раз поблагодарить воспитателей за вклад в патриотическое воспитание наших детей и пробуждение интереса к историческому прошлому нашей страны.