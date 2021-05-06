Героическая биография обычной женщины

Я, Татьяна Захаровна,
родилась в деревне Загорицы Псковской области. Проживали в большом деревянном
барском доме, занимая часть его на втором этаже… Ранее там проживала богатая
семья. В революцию все дома эти отбирали, и нашу семью туда вселили.
По современным меркам
наша семья была большая. Только детей было семь человек. Отец и мать занимались
сельским хозяйством – вступили в колхоз и работали до 1938 года. Делали любую
работу. Ничего не чурались. Мама и дояркой, и скотницей работала. А дома – своя
корова и поросёнок. Я маме во всём помогала. Куда мама, туда и я, как ниточка
за иголочкой.
В школе проучилась всего
четыре класса. В родной деревне школы не было. Сначала ходили в соседнюю
деревню, за 2 км от нас. В следующем году построили школу в нашей деревне, где
и отучилась ещё три года. Жили тогда плохо: ни одеть, ни обуть нечего. У меня
одно платьице было. Выстираю платье, а пока оно сохнет, на печке сижу.
В 5 класс надо было
ходить уже за 7 км в школу. Я сказала: «Не пойду. Я маленькая». И не пошла.
Спряталась. А старшая сестрёнка пошла учиться. Жила в общежитии. Моих родителей
уговаривали отдать меня в школу. Я сходила, посмотрела: дети из разных
деревень, шалят, шумят, подушки летят - испугалась. Мама сжалилась и не отдала.
Я пошла работать, помогать маме.
В жизни я успела и
октябрёнком побывать, и пионеркой, а потом и в комсомол вступила.
Папа был грамотный. В царской школе учился. А
мама грамоты не знала. Потом она училась на Ликбезе, чтобы научиться читать и
подписывать своё имя. Тогда учиться ходили все: от мала до велика.
В 15 лет я уже рабочая.
Куда пошлют, там и работала: и в детском саду, и на поле, и в семенном райпо
(семена на всхожесть проверяли).
Хоть жить-то тяжело было,
но праздники праздновали всей деревней. Да ещё родные из Пскова приезжали. И на
танцы бегали.
Войну встретила в
Ленинграде: поехала к сестре в гости, она училась в Аэрофототопографическом
техникуме. Прожила у неё неделю, а тут война. Хотела ехать домой, сестра не
пустила. На Понтонной станции был кораблестроительный завод, который строил
катера. Еле-еле устроилась на него работать. Военное время, с пропиской были
проблемы. Родственники кое-как прописали, и на работу пошла. Потом завод
эвакуировали. Нас отправили под Мгу рыть противотанковые окопы. Людей много
было, из разных посёлков, из Ленинграда. Роем однажды, а тут самолёт,
низко-низко летит и давай в нас стрелять. Все растерялись. Кто стоит, кто
мечется. Военный нам кричит: «Прячьтесь, бегите!» Все врассыпную…
28 августа 1941 года
вернулась на станцию Понтонная. Месяц ящики разные сколачивали. Всюду сильно
бомбили. Видим однажды: плывут по Неве доски и трупы людей. Значит, разбомбили
наши два кораблика…
1 октября меня и ещё 350
человек отправили в дер. Лесколово, снова копать окопы. Место болотное. Немного
копнёшь, а там вода. Да уж осень. Холодно. Заморозки пошли. Многие в лёгкой
одежде, и я тоже. Тёплого ничего нет. Мне 18 лет. Одна женщина сжалилась: домой
отпросилась, привезла тёплый костюм. Весь сверху в краске, ну ничего, главное –
тёплый.
И были мы в Лесколово по 1942 год. Потом
перебросили нас недалеко от Ладожского озера, п. Олоярви. Если сказать тяжело -
это ничего не сказать. Морозы стояли под 40 градусов. А мы без рукавиц, в
резиновых сапогах почти на голую ногу. Руки тряпкой заворачивали. Они к лопате
примерзали. Ноги, чем могли, заматывали. А тут другая беда: голод подошёл. Я за
хлебом ходила. Как-то раз мало совсем дали. Принесла, а на меня все: куда хлеб
дела, съела? Оправдываться стала, плачу, рыдаю. Не верят. Все вместе пошли на
раздачу проверять. Проверили. Ни крошки не потеряла. Это норму снизили до 250
гр. в сутки. Вернула себе честное имя. Хлеб делили пополам: на утро и вечер. А
чтоб дольше хватило, его сосали. И воды не было. Снег топили, горячую воду
пили. Как выжили, одному богу известно. Кто-то умирал…
И только в мае 1942-го стало полегче. Хлеба
стали давать по 500 гр. Трава появилась. А там хлеб аж по 700 гр. стали давать.
Вернулась в Ленинград на
свой завод, на ул. Сердобольской. На близлежащих улицах были разрушены и
разбиты все дома. Чудом остался маленький двухэтажный домик, в который нас и
поселили. Жили все вместе - и мужчины, и женщины. Нас друг от друга было и не
отличить. Выйдешь в коридор, а там вповалку лежат мужчины. Слабые совсем,
многие умирают. Ведь они слабее нас, женщин.
Что помогло выжить? Все рядом были, работали,
помогали друг другу. Дома разбирали, хоронили, копали – всё делали. Трудно
очень, но вместе.
Где-то здесь, в Ленинграде, была сестра. Но ни
найти, ни дойти не было сил и возможностей. Потом узнала, что и в Вологодской
области, куда отец эвакуировался, тоже был голод. Они всё фронту отдавали. Но у
них была своя картошка, зеленушка. Мы весной тоже зелень сажали. Она и помогла
выжить.
Была у нас бригада от завода 350 человек –
осталось 15 девочек и один мужичок…
Что стало с семьёй? Мама
и папа так и остались на Вологодчине. Там мама заболела и умерла. Отец её не
бросил, остался. Сестрёнка Даша из Ленинграда уехала на Кавказ. А я осталась
работать в Ленинграде. Не отпускали, так как нужны были рабочие руки. Город-то
опустел. Работала на заводе. Делали работу разную, всю и не перескажешь. А
после войны город восстанавливали, улицы очищали, тоже нелёгкая работа была, но
справились.
Своих подруг по именам
помню, а вот фамилии их забыла: Мария, Ксения, Тоня, две татарочки Маруся и
Лиза. После войны разъехались и потеряли следы друг друга.
В 1950 году вышла замуж за офицера, стала
Явушкиной. Муж хороший был. Меня любил, но уж сильно ревновал. С ним я и
переехала в Гатчину. Он не пил, всегда уважительный, приветливый, плохого с ним
никто ничего не знал. Его уж нет, и никого нет из семьи моих родителей.
…Вот такая героическая
биография обычной женщины.
Татьяна Захаровна
награждена медалью «За оборону Ленинграда» Указом Президиума Верховного Совета
СССР за участие в героической обороне Ленинграда от 22.12.1942 г. Имеет шесть
юбилейных медалей, которые вручаются каждые пять лет.
Татьяна Захаровна -
удивительно организованный и обязательный человек: каждый день, как по
расписанию, в 9.00 выходит на прогулку в Орлову рощу с дочерью Еленой. Почти
все события хорошо помнит, очень любит свою семью, является главным
организующим звеном в семье, где уже есть внуки и правнуки.
Записала Н.И. Савицкая, Гатчинская Школа третьего возраста