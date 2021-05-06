Героическая биография обычной женщины

Я, Татьяна Захаровна, родилась в деревне Загорицы Псковской области. Проживали в большом деревянном барском доме, занимая часть его на втором этаже… Ранее там проживала богатая семья. В революцию все дома эти отбирали, и нашу семью туда вселили.

По современным меркам наша семья была большая. Только детей было семь человек. Отец и мать занимались сельским хозяйством – вступили в колхоз и работали до 1938 года. Делали любую работу. Ничего не чурались. Мама и дояркой, и скотницей работала. А дома – своя корова и поросёнок. Я маме во всём помогала. Куда мама, туда и я, как ниточка за иголочкой.

В школе проучилась всего четыре класса. В родной деревне школы не было. Сначала ходили в соседнюю деревню, за 2 км от нас. В следующем году построили школу в нашей деревне, где и отучилась ещё три года. Жили тогда плохо: ни одеть, ни обуть нечего. У меня одно платьице было. Выстираю платье, а пока оно сохнет, на печке сижу.

В 5 класс надо было ходить уже за 7 км в школу. Я сказала: «Не пойду. Я маленькая». И не пошла. Спряталась. А старшая сестрёнка пошла учиться. Жила в общежитии. Моих родителей уговаривали отдать меня в школу. Я сходила, посмотрела: дети из разных деревень, шалят, шумят, подушки летят - испугалась. Мама сжалилась и не отдала. Я пошла работать, помогать маме.

В жизни я успела и октябрёнком побывать, и пионеркой, а потом и в комсомол вступила.

Папа был грамотный. В царской школе учился. А мама грамоты не знала. Потом она училась на Ликбезе, чтобы научиться читать и подписывать своё имя. Тогда учиться ходили все: от мала до велика.

В 15 лет я уже рабочая. Куда пошлют, там и работала: и в детском саду, и на поле, и в семенном райпо (семена на всхожесть проверяли).

Хоть жить-то тяжело было, но праздники праздновали всей деревней. Да ещё родные из Пскова приезжали. И на танцы бегали.

Войну встретила в Ленинграде: поехала к сестре в гости, она училась в Аэрофототопографическом техникуме. Прожила у неё неделю, а тут война. Хотела ехать домой, сестра не пустила. На Понтонной станции был кораблестроительный завод, который строил катера. Еле-еле устроилась на него работать. Военное время, с пропиской были проблемы. Родственники кое-как прописали, и на работу пошла. Потом завод эвакуировали. Нас отправили под Мгу рыть противотанковые окопы. Людей много было, из разных посёлков, из Ленинграда. Роем однажды, а тут самолёт, низко-низко летит и давай в нас стрелять. Все растерялись. Кто стоит, кто мечется. Военный нам кричит: «Прячьтесь, бегите!» Все врассыпную…

28 августа 1941 года вернулась на станцию Понтонная. Месяц ящики разные сколачивали. Всюду сильно бомбили. Видим однажды: плывут по Неве доски и трупы людей. Значит, разбомбили наши два кораблика…

1 октября меня и ещё 350 человек отправили в дер. Лесколово, снова копать окопы. Место болотное. Немного копнёшь, а там вода. Да уж осень. Холодно. Заморозки пошли. Многие в лёгкой одежде, и я тоже. Тёплого ничего нет. Мне 18 лет. Одна женщина сжалилась: домой отпросилась, привезла тёплый костюм. Весь сверху в краске, ну ничего, главное – тёплый.

И были мы в Лесколово по 1942 год. Потом перебросили нас недалеко от Ладожского озера, п. Олоярви. Если сказать тяжело - это ничего не сказать. Морозы стояли под 40 градусов. А мы без рукавиц, в резиновых сапогах почти на голую ногу. Руки тряпкой заворачивали. Они к лопате примерзали. Ноги, чем могли, заматывали. А тут другая беда: голод подошёл. Я за хлебом ходила. Как-то раз мало совсем дали. Принесла, а на меня все: куда хлеб дела, съела? Оправдываться стала, плачу, рыдаю. Не верят. Все вместе пошли на раздачу проверять. Проверили. Ни крошки не потеряла. Это норму снизили до 250 гр. в сутки. Вернула себе честное имя. Хлеб делили пополам: на утро и вечер. А чтоб дольше хватило, его сосали. И воды не было. Снег топили, горячую воду пили. Как выжили, одному богу известно. Кто-то умирал…

И только в мае 1942-го стало полегче. Хлеба стали давать по 500 гр. Трава появилась. А там хлеб аж по 700 гр. стали давать.

Вернулась в Ленинград на свой завод, на ул. Сердобольской. На близлежащих улицах были разрушены и разбиты все дома. Чудом остался маленький двухэтажный домик, в который нас и поселили. Жили все вместе - и мужчины, и женщины. Нас друг от друга было и не отличить. Выйдешь в коридор, а там вповалку лежат мужчины. Слабые совсем, многие умирают. Ведь они слабее нас, женщин.

Что помогло выжить? Все рядом были, работали, помогали друг другу. Дома разбирали, хоронили, копали – всё делали. Трудно очень, но вместе.

Где-то здесь, в Ленинграде, была сестра. Но ни найти, ни дойти не было сил и возможностей. Потом узнала, что и в Вологодской области, куда отец эвакуировался, тоже был голод. Они всё фронту отдавали. Но у них была своя картошка, зеленушка. Мы весной тоже зелень сажали. Она и помогла выжить.

Была у нас бригада от завода 350 человек – осталось 15 девочек и один мужичок…

Что стало с семьёй? Мама и папа так и остались на Вологодчине. Там мама заболела и умерла. Отец её не бросил, остался. Сестрёнка Даша из Ленинграда уехала на Кавказ. А я осталась работать в Ленинграде. Не отпускали, так как нужны были рабочие руки. Город-то опустел. Работала на заводе. Делали работу разную, всю и не перескажешь. А после войны город восстанавливали, улицы очищали, тоже нелёгкая работа была, но справились.

Своих подруг по именам помню, а вот фамилии их забыла: Мария, Ксения, Тоня, две татарочки Маруся и Лиза. После войны разъехались и потеряли следы друг друга.

В 1950 году вышла замуж за офицера, стала Явушкиной. Муж хороший был. Меня любил, но уж сильно ревновал. С ним я и переехала в Гатчину. Он не пил, всегда уважительный, приветливый, плохого с ним никто ничего не знал. Его уж нет, и никого нет из семьи моих родителей.

…Вот такая героическая биография обычной женщины.

Татьяна Захаровна награждена медалью «За оборону Ленинграда» Указом Президиума Верховного Совета СССР за участие в героической обороне Ленинграда от 22.12.1942 г. Имеет шесть юбилейных медалей, которые вручаются каждые пять лет.

Татьяна Захаровна - удивительно организованный и обязательный человек: каждый день, как по расписанию, в 9.00 выходит на прогулку в Орлову рощу с дочерью Еленой. Почти все события хорошо помнит, очень любит свою семью, является главным организующим звеном в семье, где уже есть внуки и правнуки.

Записала Н.И. Савицкая, Гатчинская Школа третьего возраста