Как попасть в «Артек» бесплатно? Пять подсказок для школьников, мечтающих о главном лагере

1. Путевки выделяются школьникам с 5-го по 11-й класс. Причем попасть в лагерь могут даже 17-летние ребята. Отдых в "Артеке" можно заслужить за успехи в учебе, творчестве, спорте и других направлениях. Например, волонтерстве. В 2021 году международный детский центр готов принять 32 000 ребят со всей России - всего в этом году запланировано 15 смен. "Артек" работает круглый год - смены проходят постоянно, а чтобы ребята не отставали в учебе во время отдыха, для них здесь открыта школа. А летом принимаются даже ученики началки - с 8 лет.

2. Основной способ получить путевку - загрузить свои данные (портфолио, дипломы за достижения) - в специальную информационную систему: https://артек.дети. Все просто. Регистрируешься по ссылке, заполняешь анкету. Указываешь все данные: о себе, родителях, школе. Все свои достижения: от победы в "Веселых стартах" до международных предметных олимпиад. Не забудь загрузить сканы дипломов. Затем выбрать смену, на которую хочешь попасть. Отправить заявку. Система автоматически поставит тебе рейтинг - за каждое достижение начисляются баллы. Так, диплом победителя областного конкурса получит более высокий балл, чем диплом победителя школьного. Чем выше рейтинг - тем больше шансов попасть на смену. Подал заявку и получил высокие баллы? Жди путевку на почту.

3. Еще один способ попасть на смену в "Артек" - выиграть этот приз от тематических партнеров лагеря. Их список можно посмотреть на сайте центра. Каждый партнер проводит свой отбор, условия участия могут отличаться. Среди них, например, Комитет Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, Федерация дзюдо России и другие.

4. Еще один способ - победить во всероссийских конкурсах. Например, в "Большой перемене". Цель этого конкурса - дать возможность каждому найти свои сильные стороны, раскрыть таланты. Школьные оценки не учитываются. Гораздо важнее - навыки, которые пригодятся детям и подросткам в современном мире: умение работать в команде, способность находить решения в сложных ситуациях и не только. Первые этапы конкурса "Большая перемена" пройдут дистанционно, на платформе bolshayaperemena.online. Очные полуфиналы конкурса для учеников старших классов пройдут во всех федеральных округах, а финал конкурса состоится в "Артеке" в ноябре 2021 года. Регистрация участников открыта для учеников 5-7 классов до 20 мая, а для учеников 8-10 классов - до 15 июня 2021 года.

5. В "Артеке" созданы все условия эпидемиологической безопасности. В пунктах прибытия и отправки детей организованы "зеленые коридоры" для ребят. Есть четырехпороговый входной медицинский контроль за состоянием здоровья каждого ребенка: в местах прибытия, в медицинском пункте базы-гостиницы МДЦ "Артек" в Симферополе, по прибытии в детский центр и в медицинских пунктах лагерей после распределения в отряды. В контроле участвуют врачи-инфекционисты.

Между тем

Прямо сейчас в "Артеке" проходит смена "Салют, Победа!". Более двух с половиной тысяч ребят из 79 российских регионов узнают о подвигах артековцев, обороне и освобождении Севастополя, истории Черноморского флота России. Программа направлена на сохранение памяти, приобщение школьников к истории страны.

Интересный факт: самая длинная смена в "Артеке" проходила с 1942 по 1945-й: эти годы дети вместе с вожатыми провели в эвакуации. Некоторые ребята постарше прямо оттуда уходили на фронт. "Победа в Великой Отечественной войне - священная дата в истории России. Трагические события тех лет коснулись и жизни "Артека". Артековская смена, которая стартовала как раз в дни начала войны, была эвакуирована в Алтайский край, в Белокуриху. "Артек" пережил оккупацию. А в августе 1944 года, через три месяца после освобождения, лагерь смог принять 500 крымских детей. В 1945 году в "Артеке" отдыхали уже 1200 ребят", - отмечает директор МДЦ "Артек" Константин Федоренко.





«Российская газета» https://rg.ru/2021/05/04/direktor-arteka-rasskazal-o-smene-saliut-pobeda.html

Фото: Олег Мыльников / Комсомольская Правда



